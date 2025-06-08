Окунитесь в атмосферу волшебства и сказки, посетив знаменитый парк The Land of Legends вечером. Потрясающее шоу, шопинг в лучших магазинах и комфортный трансфер сделают этот вечер незабываемым.
Описание трансфер
Погрузитесь в волшебный мир "The Land of Legends", где захватывающие музыкальные шоу на воде и парад лодок с колоритными персонажами оживляют сказочные предания. После восторга от зрелищ, окунитесь в мир шоппинга на Shopping Avenue, где тысячи товаров от высококачественной косметики до модной одежды, от современной электроники до весёлых игрушек, доступны круглосуточно под открытым небом. Завершите свой день в одном из наших ресторанов с легендарной атмосферой для незабываемых встреч или особых событий. И не забудьте посетить магазин Land of Legends, где уникальные сувениры, созданные специально для этого места, ждут, чтобы стать частью вашей истории. Важная информация:
- Начало трансфера: из вашего отеля, начиная с 18:00 (время зависит от расположения отеля).
- Время прибытия в парк: ориентировочно 20:30.
- Длительность шоу: с 20:45 до 21:45.
- Время отправления обратно: в 22:00.
- В стоимость включено: только трансфер туда и обратно.
- Дополнительно оплачивается: вход в парк и любые личные расходы (шопинг, питание).
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Вечерний парк The Land of Legends, с его сказочной атмосферой
- Главная площадь парка, где проходит шоу
- Бутики и магазины для шопинга
Что включено
- Трансфер
- Страховка
- Вход в парк развлечений Легенда
Что не входит в цену
- Напитки
- Питание
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
3
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Валентина
8 июн 2025
Очень мало информации, время начало шоу никто не сообщил, поэтому ждали с 21:00, кто-то из людей сказал, фактически должно было быть в 22:00, а начали вообще в22:25Народу много но никто ничего не знает. Посмотрели фантан, шоу и немного концерт. Второй раз я бы не поехала.
A
Anna
30 мая 2025
Времени погулять и насладиться очень мало.
Отдельный отзыв водителю, отвратительно ехал! Газ-тормоз-газ -тормоз…. И меня и дочь укачало.
Также не оказалось сдачи, пришлось заезжать в банкомат, бред какой-то.
