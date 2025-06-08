Погрузитесь в волшебный мир "The Land of Legends", где захватывающие музыкальные шоу на воде и парад лодок с колоритными персонажами оживляют сказочные предания. После восторга от зрелищ, окунитесь в мир шоппинга на Shopping Avenue, где тысячи товаров от высококачественной косметики до модной одежды, от современной электроники до весёлых игрушек, доступны круглосуточно под открытым небом. Завершите свой день в одном из наших ресторанов с легендарной атмосферой для незабываемых встреч или особых событий. И не забудьте посетить магазин Land of Legends, где уникальные сувениры, созданные специально для этого места, ждут, чтобы стать частью вашей истории. Важная информация:

Начало трансфера: из вашего отеля, начиная с 18:00 (время зависит от расположения отеля).

Время прибытия в парк: ориентировочно 20:30.

Длительность шоу: с 20:45 до 21:45.

Время отправления обратно: в 22:00.

В стоимость включено: только трансфер туда и обратно.

Дополнительно оплачивается: вход в парк и любые личные расходы (шопинг, питание).

Вход в парк осуществляется бесплатно для просмотра шоу.

