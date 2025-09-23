Турецкий Диснейленд — это место, где каждый найдет развлечение по душе. Экскурсия подарит вам море улыбок, смеха и радости.
Страна Легенд удивит вас своим волшебством, яркими мероприятиями, а также живописными деревьями и цветами. Всего в 35 километрах от Сиде вы окунетесь в атмосферу сказки, красоты и захватывающих приключений!
Описание экскурсии
Land of Legends — страна чудес Один из крупнейших парков развлечений в Европе. Здесь вас ждут не только захватывающие аттракционы, но и огромный аквапарк, луна-парк, множество ресторанов, кафе и магазинов. Территория парка утопает в зелени, радуя глаз великолепными цветниками и ухоженными деревьями. Аквапарк Впечатляющий аквапарк с 40 горками и специальными зонами для детей подарит незабываемые эмоции туристам любого возраста. Разнообразие горок с различными уровнями сложности позволит каждому найти идеальный вариант для активного отдыха и расслабления. Аттракционы Парковая зона наполнена множеством аттракционов, которые не оставят никого равнодушным. Любители адреналина смогут прокатиться на американских горках и других экстремальных развлечениях. Каждый аттракцион подарит вам невероятные эмоции и заряд энергии! Шоу дельфинов Не пропустите удивительное шоу дельфинов! В течение 30 минут эти умные и дружелюбные морские обитатели будут радовать вас своим искусством и обаянием. Это шоу станет прекрасным моментом вашего отдыха, который вы сможете запечатлеть на фото. Безопасность и комфорт Парк спроектирован с заботой о вашем удобстве и безопасности. К вашим услугам камеры хранения, которые можно арендовать для хранения личных вещей. Вежливый и профессиональный персонал всегда готов помочь, независимо от языка общения. Территория ежедневно тщательно убирается, а горки и бассейны проходят регулярные проверки и очистку. Вечером, после насыщенного дня, вас доставят обратно в отель на комфортных автобусах. Land of Legends — это место, где сбываются мечты и создаются лучшие воспоминания! Важная информация:
Пожалуйста, строго соблюдайте указанное время сбора из отеля. Экскурсионная группа может ожидать опаздывающих гостей не более 5 минут, чтобы избежать задержек в программе.
Вторник, четверг, суббота в 8:30
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы из/в отель
- Сопровождение
- Входной билет в парк
- Страховка
- Шоу дельфинов
Что не входит в цену
- Любые напитки и еда
- Некоторые аттракционы
- Фото и видео
- Сейф
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Вторник, четверг, суббота в 8:30
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
Пожалуйста
- Строго соблюдайте указанное время сбора из отеля. Экскурсионная группа может ожидать опаздывающих гостей не более 5 минут
- Чтобы избежать задержек в программе
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
В
Виталий
23 сен 2025
Без лишних остановок
Все отлично!
Входит в следующие категории Сиде
