Land of Legends — страна чудес Один из крупнейших парков развлечений в Европе. Здесь вас ждут не только захватывающие аттракционы, но и огромный аквапарк, луна-парк, множество ресторанов, кафе и магазинов. Территория парка утопает в зелени, радуя глаз великолепными цветниками и ухоженными деревьями. Аквапарк Впечатляющий аквапарк с 40 горками и специальными зонами для детей подарит незабываемые эмоции туристам любого возраста. Разнообразие горок с различными уровнями сложности позволит каждому найти идеальный вариант для активного отдыха и расслабления. Аттракционы Парковая зона наполнена множеством аттракционов, которые не оставят никого равнодушным. Любители адреналина смогут прокатиться на американских горках и других экстремальных развлечениях. Каждый аттракцион подарит вам невероятные эмоции и заряд энергии! Шоу дельфинов Не пропустите удивительное шоу дельфинов! В течение 30 минут эти умные и дружелюбные морские обитатели будут радовать вас своим искусством и обаянием. Это шоу станет прекрасным моментом вашего отдыха, который вы сможете запечатлеть на фото. Безопасность и комфорт Парк спроектирован с заботой о вашем удобстве и безопасности. К вашим услугам камеры хранения, которые можно арендовать для хранения личных вещей. Вежливый и профессиональный персонал всегда готов помочь, независимо от языка общения. Территория ежедневно тщательно убирается, а горки и бассейны проходят регулярные проверки и очистку. Вечером, после насыщенного дня, вас доставят обратно в отель на комфортных автобусах. Land of Legends — это место, где сбываются мечты и создаются лучшие воспоминания! Важная информация:

Пожалуйста, строго соблюдайте указанное время сбора из отеля. Экскурсионная группа может ожидать опаздывающих гостей не более 5 минут, чтобы избежать задержек в программе.