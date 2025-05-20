Групповая
Аквапарк Water Hill из Сиде
Начало: Ваш отель
«Добро пожаловать в водный мир радости и приключений — аквапарк Waterhill в Анталии»
Расписание: Ежедневно в 9:00
Завтра в 09:00
21 мая в 09:00
$67 за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Аквапарк Water Hill из Сиде
Отправляйтесь в аквапарк Water Hill в Анталии и насладитесь водными аттракционами, бассейнами и развлечениями. Это идеальный отдых для всей семьи
Начало: Сиде
«Аквапарк Water Hill находится на территории известного пятизвездочного отеля»
Расписание: Каждый день
Завтра в 10:00
21 мая в 10:00
$67 за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Ночное шоу в Легендарном Парке
Волшебный вечер в The Land of Legends: шоу на воде, парад лодок и шопинг ждут вас. Удобный трансфер из Сиде обеспечит комфортное путешествие
Начало: Ваш отель
Завтра в 18:00
22 мая в 18:00
$20 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Сиде в категории «Парки аттракционов»
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