Найдено 3 экскурсии в категории « Парки аттракционов » в Сиде, цены от $20. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году

1 чел. По популярности На автобусе 11 часов Групповая Аквапарк Water Hill из Сиде Начало: Ваш отель «Добро пожаловать в водный мир радости и приключений — аквапарк Waterhill в Анталии» Расписание: Ежедневно в 9:00 $67 за человека На автобусе 11 часов Мини-группа до 1 чел. Аквапарк Water Hill из Сиде Отправляйтесь в аквапарк Water Hill в Анталии и насладитесь водными аттракционами, бассейнами и развлечениями. Это идеальный отдых для всей семьи Начало: Сиде «Аквапарк Water Hill находится на территории известного пятизвездочного отеля» Расписание: Каждый день $67 за человека На автобусе 7 часов Мини-группа до 1 чел. Ночное шоу в Легендарном Парке Волшебный вечер в The Land of Legends: шоу на воде, парад лодок и шопинг ждут вас. Удобный трансфер из Сиде обеспечит комфортное путешествие Начало: Ваш отель $20 за человека Другие экскурсии Сиде

Ответы на вопросы от путешественников по Сиде в категории «Парки аттракционов»

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