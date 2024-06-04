1 чел.
По популярности
скидка
19%
Групповая
13 часов
Калейдоскоп Каппадокии: 2-дневное приключение из Сиде
Погрузитесь в магию Каппадокии: от пещерных домов до полета на воздушном шаре. Двухдневное путешествие, полное открытий
Начало: У вашего отеля
«Посещение национального парка под открытым небом Гёреме (не музея)»
10 июня в 04:30
13 июня в 04:30
67€54 за человека
Индивидуальная
4.5 часа
Незабываемая экскурсия по Античному Сиде с посещением Парка динозавров
Вас ждет путешествие по времени: от древних руин Сиде до встречи с динозаврами. Идеальный выбор для любознательных путешественников
Начало: У вашего отеля
«После прогулки по центру города начнется автомобильная часть экскурсии — поездка в Дискавери Парк Анталии, которая порадует и детей, и взрослых»
Сегодня в 13:30
Завтра в 09:00
€289 за всё до 6 чел.
Групповая
8 часов
Каньон Тазы + рафтинг из Сиде
Путешествие по национальному парку Кёпрюлю с посещением каньонов Тазы и Кёпрюлю, рафтингом и обедом на природе. Отличный выбор для любителей активного отдыха
Начало: У вашего отеля
«Мы заедем за вами в отель и отправимся в национальный природный парк Кёпрюлю»
Расписание: ежедневно в 09:30
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
€30 за человека
Индивидуальная
4 часа
Из Сиде в Перге, Аспендос и Куршунлу: путешествие сквозь время
Погрузитесь в историю античных городов Перге и Аспендос, и насладитесь красотой национального парка Куршунлу в уникальной экскурсии
Начало: Ваш отель
«Величественный Аспендос и парк Куршунлу»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€350 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана4 июня 2024Спасибо большое. Это была незабываемая поездка. Все четко организовано. Как правильно сказал Султан, расслабьтесь и получайте удовольствие. Во всем помог,
- ЕЕкатерина4 июня 2024Выражаю огромную благодарность организаторам этого прекрасного путешествия. Продуманный маршрут, интересный рассказ гида. Учитывая, что расстояние более 450 км, поездка неутомительная,
- ААнастасия2 июня 2024Чудесная поездка, очень рекомендую. Пожалуй, минус был только один - питание в отеле.
- ММаксим9 апреля 2024Организаторы молодцы все активно доступно интересно были в апреле 2024
- ААнастасия1 апреля 2024Парк замечательный)))Каноьны тоже) Рафтинг достойный, все хорошо устроено. Пусть удобный, комфортный) Есть обед)
- ООлег19 марта 2024позитив обеспечен) каньон тазы прекрасен и величественен) сплав по реке кайфовый и несложный)
- ЛЛюба7 ноября 2023После экскурсии остались только приятные впечатления! Мы были с семилетним ребенком, для меня было важно увлечь его исторической частью экскурсии
- ННаталья23 августа 2022Рафтинг в Национальном Парке Кёпрюлю КаньонОчень понравилось, ребенок тоже в восторге. Организовано все хорошо. Единственное, что не очень понравилось, все обливают друг друга холодной водой и инструктор скидывает в воду. А так всё супер.
Ответы на вопросы от путешественников по Сиде в категории «Парки»
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