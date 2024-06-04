Экскурсии по паркам Сиде

Найдено 4 экскурсии в категории «Парки» в Сиде, цены от €30, скидки до 19%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Калейдоскоп Каппадокии - на 2 дня из Сиде
🚌 На автобусе
скидка
19%
Групповая
13 часов
120 отзывов
Калейдоскоп Каппадокии: 2-дневное приключение из Сиде
Погрузитесь в магию Каппадокии: от пещерных домов до полета на воздушном шаре. Двухдневное путешествие, полное открытий
Начало: У вашего отеля
«Посещение национального парка под открытым небом Гёреме (не музея)»
10 июня в 04:30
13 июня в 04:30
6754 за человека
Античный Сиде и Парк динозавров
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
1 отзыв
Незабываемая экскурсия по Античному Сиде с посещением Парка динозавров
Вас ждет путешествие по времени: от древних руин Сиде до встречи с динозаврами. Идеальный выбор для любознательных путешественников
Начало: У вашего отеля
«После прогулки по центру города начнется автомобильная часть экскурсии — поездка в Дискавери Парк Анталии, которая порадует и детей, и взрослых»
Сегодня в 13:30
Завтра в 09:00
289 за всё до 6 чел.
Каньон Тазы + рафтинг из Сиде
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
8 часов
8 отзывов
Каньон Тазы + рафтинг из Сиде
Путешествие по национальному парку Кёпрюлю с посещением каньонов Тазы и Кёпрюлю, рафтингом и обедом на природе. Отличный выбор для любителей активного отдыха
Начало: У вашего отеля
«Мы заедем за вами в отель и отправимся в национальный природный парк Кёпрюлю»
Расписание: ежедневно в 09:30
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
30 за человека
Из Сиде - в Перге, Аспендос и Куршунлу
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
Из Сиде в Перге, Аспендос и Куршунлу: путешествие сквозь время
Погрузитесь в историю античных городов Перге и Аспендос, и насладитесь красотой национального парка Куршунлу в уникальной экскурсии
Начало: Ваш отель
«Величественный Аспендос и парк Куршунлу»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
350 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    4 июня 2024
    Калейдоскоп Каппадокии - на 2 дня из Сиде
    Спасибо большое. Это была незабываемая поездка. Все четко организовано. Как правильно сказал Султан, расслабьтесь и получайте удовольствие. Во всем помог,
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    сразу откликался на любую просьбу. Видно, как он любит и гордиться своей страной!!! Потрясающая красота, восторг от полета!!!! Единственное пожелание, слишком большой объем информации, все названия имена вехи смешались и не запомнились. Может меньше, но четко. Рассказчик великолепный, с юмором. Большое ему спасибо.

  • Е
    Екатерина
    4 июня 2024
    Калейдоскоп Каппадокии - на 2 дня из Сиде
    Выражаю огромную благодарность организаторам этого прекрасного путешествия. Продуманный маршрут, интересный рассказ гида. Учитывая, что расстояние более 450 км, поездка неутомительная,
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    с большим количеством остановок. Ну, а впечатления и эмоции, полученные от увиденного не передать словами. Рекомендую ВСЕМ увидеть это своими глазами… … …

  • А
    Анастасия
    2 июня 2024
    Калейдоскоп Каппадокии - на 2 дня из Сиде
    Чудесная поездка, очень рекомендую. Пожалуй, минус был только один - питание в отеле.
    Чудесная поездка, очень рекомендую. Пожалуй, минус был только один - питание в отеле
  • М
    Максим
    9 апреля 2024
    Каньон Тазы + рафтинг из Сиде
    Организаторы молодцы все активно доступно интересно были в апреле 2024
  • А
    Анастасия
    1 апреля 2024
    Каньон Тазы + рафтинг из Сиде
    Парк замечательный)))Каноьны тоже) Рафтинг достойный, все хорошо устроено. Пусть удобный, комфортный) Есть обед)
  • О
    Олег
    19 марта 2024
    Каньон Тазы + рафтинг из Сиде
    позитив обеспечен) каньон тазы прекрасен и величественен) сплав по реке кайфовый и несложный)
  • Л
    Люба
    7 ноября 2023
    Античный Сиде и Парк динозавров
    После экскурсии остались только приятные впечатления! Мы были с семилетним ребенком, для меня было важно увлечь его исторической частью экскурсии
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    и нашему гиду Фырату это удалось на 1000 процентов. Он так интересно рассказывал про исторические места, задавал вопросы, поддерживал интерес ребенка что время экскурсии пролетело для нас очень быстро. Отдельно хочу отметить пунктуальность гида, комфорт автомобиля, наличие воды в машине для путешественников (мелочи, но приятные). Программа экскурсии увлекательная, комфортная, гид образованный и интересно рассказывает. Уточняет нужно ли под нас корректировать программу, советует где купить качественные сувениры и тд Для меня показатель что ребенок после экскурсии был в восторге:)

    После экскурсии остались только приятные впечатления! Мы были с семилетним ребенком, для меня было важно увлечьПосле экскурсии остались только приятные впечатления! Мы были с семилетним ребенком, для меня было важно увлечьПосле экскурсии остались только приятные впечатления! Мы были с семилетним ребенком, для меня было важно увлечьПосле экскурсии остались только приятные впечатления! Мы были с семилетним ребенком, для меня было важно увлечьПосле экскурсии остались только приятные впечатления! Мы были с семилетним ребенком, для меня было важно увлечь
  • Н
    Наталья
    23 августа 2022
    Рафтинг в Национальном Парке Кёпрюлю Каньон
    Очень понравилось, ребенок тоже в восторге. Организовано все хорошо. Единственное, что не очень понравилось, все обливают друг друга холодной водой и инструктор скидывает в воду. А так всё супер.

Ответы на вопросы от путешественников по Сиде в категории «Парки»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Калейдоскоп Каппадокии - на 2 дня из Сиде
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  3. Каньон Тазы + рафтинг из Сиде
  4. Из Сиде - в Перге, Аспендос и Куршунлу
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  1. Самое главное
  2. Амфитеатр
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  4. Храм Аполлона
  5. Античный город
  6. Акведук
  7. Водопад Манавгат
  8. Каньоны Кепрюлю
  9. Площадь Агора
  10. Археологический музей
Сколько стоит экскурсия по Сиде в июне 2024
Сейчас в Сиде в категории "Парки" можно забронировать 4 экскурсии от 30 до 350 со скидкой до 19%. Туристы уже оставили гидам 129 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.64 из 5
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