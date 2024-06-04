читать дальше

и нашему гиду Фырату это удалось на 1000 процентов. Он так интересно рассказывал про исторические места, задавал вопросы, поддерживал интерес ребенка что время экскурсии пролетело для нас очень быстро. Отдельно хочу отметить пунктуальность гида, комфорт автомобиля, наличие воды в машине для путешественников (мелочи, но приятные). Программа экскурсии увлекательная, комфортная, гид образованный и интересно рассказывает. Уточняет нужно ли под нас корректировать программу, советует где купить качественные сувениры и тд Для меня показатель что ребенок после экскурсии был в восторге:)