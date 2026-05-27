Памуккале и античный город Иераполис (из Сиде)

Природные каскады, древние руины и отдых в тёплых источниках - на один день
Вы отправитесь к одному из самых необычных мест страны.

Увидите знаменитые белоснежные террасы с минеральными источниками, которые природа создавала веками, и прогуляетесь по древнему Иераполису. Познакомитесь с историей региона и его ремёслами, а затем отдохнёте у бассейна Клеопатры.
Описание экскурсии

3:30 — выезд из Сиде

10:00–10:30 — Памуккале: белые террасы и тёплые источники

Вы окажетесь среди снежно-белых каскадов травертина, созданных минеральной водой. Пройдётесь босиком по тёплым природным ваннам и почувствуете мягкое действие термальных источников.

10:30–11:00 — текстильная мастерская, винодельня и обработка оникса

Вы узнаете, как производят турецкий текстиль, развивается местное виноделие и почему оникс считается одним из символов этой части страны.

11:00–12:30 — Иераполис: античный город и его наследие

Вы прогуляетесь по древнему курорту римской эпохи. Увидите амфитеатр, улицы, руины бань и некрополь. Гид расскажет о развитии города, его культуре и значении для античного мира.

12:30–15:30 — обед, свободное время и бассейн Клеопатры

Вы пообедаете в местном ресторане и самостоятельно прогуляетесь по окрестностям. По желанию — искупаетесь в термальном бассейне с историческим колоритом.

20:00–21:00 — возвращение в отель

Организационные детали

  • В стоимость включены трансфер на комфортабельном автобусе и обед. Детские автокресла — по запросу
  • Дополнительно оплачиваются билет в Памуккале — €30 за чел. и билет в античный бассейн Клеопатры — €12 за чел.
  • При желании с 1.05.2026 можно выбрать расширенный маршрут с посещением озера Салда. Детали уточняйте в переписке
  • С вами будет один из гидов нашей команды

ежедневно в 03:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый 8+ (без билета в Памуккале)€47
Взрослый 8+ с билетом в Паммукале€85
Детский с местом в автобусе€27
Детский 0 - 5 лет без места в автобусеБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 03:30
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Заур
Заур — Организатор в Сиде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провёл экскурсии для 88 туристов
Я основатель экскурсионного агентства, созданного с одной главной целью: делиться с гостями Турции богатейшими знаниями об этой удивительной стране. Я работал гидом более 16 лет. За это время провёл тысячи
экскурсий, сопровождал группы по самым значимым культурным и историческим местам Турции, делился фактами, легендами и атмосферой, которую не передаст ни один путеводитель. У меня высшее образование по специальности «Туризм», и я искренне увлечён историей и культурой этой страны. Сегодня, опираясь на многолетний опыт, я основал собственное агентство по продаже экскурсий. Мы предлагаем авторские и классические программы по всему турецкому побережью — от Анталии до Эгейского региона, а также экскурсии в Стамбуле и Каппадокии. Наша цель — не просто продать тур, а подарить гостям настоящее путешествие в культуру, историю и душу Турции. Мы подбираем программы с душой, работаем с проверенными партнёрами и всегда на связи с нашими клиентами.

