Удобная поездка в Сиде предлагает уникальную возможность совместить шопинг и исследование древних руин. Начните с посещения Manavgat NOVAMALL, где вас ждут мировые и местные бренды.
Затем погрузитесь в атмосферу античного города
Описание трансфер
Шопинг в торговом центре
Первым пунктом маршрута станет торговый центр Manavgat NOVAMALL, где у вас будет час свободного времени. Здесь представлены как мировые бренды, так и местные магазины с качественными товарами. Мы не сотрудничаем с торговыми точками и не получаем комиссий с покупок, поэтому цены прозрачны, а выбор — полностью за вами.
Античный город Сиде
Затем отправимся в античный Сиде — город, где каждая улица хранит следы древних цивилизаций. У входа вы получите краткую историческую справку о главных достопримечательностях, после чего у вас будет 2,5 часа свободного времени. Как провести их — решать вам:
- прогуляться среди руин древнего города
- полюбоваться закатом на фоне античных колонн
- искупаться на пляже
- заглянуть в местные магазины и базары (важно: у нас нет сотрудничества с торговыми точками, поэтому проверяйте цены и требуйте чеки)
Обратите внимание: это не экскурсия с гидом, а поездка с сопровождающим в античный Сиде.
Организационные детали
- Поездка проходит на минивэне или автобусе (в зависимости от количества человек)
- Возможен трансфер из отелей Аланьи — подробности уточняйте в переписке
- Мы предоставляем трансферы только из отелей
- При бронировании укажите точное название вашего отеля — от его расположения будет зависеть время выезда
- Доплата возможна картами МИР
в понедельник, четверг и субботу в 16:45
Стоимость трансфер
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€13
|Дети до 5 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, четверг и субботу в 16:45
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 250 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мехмет — Организатор в Сиде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провёл экскурсии для 1028 туристов
Мы организуем экскурсии в Анталье, Аланье и Стамбуле для русскоговорящих путешественников. Наша цель — обеспечить наилучшее качество и высокий уровень сервиса по доступным ценам.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 2 отзывах
М
Поездка нам понравилась, но организация отставляет желать лучшего, пришлось самой напоминать о запланированной экскурсии и спрашивать всё ли в силе. К тому же выяснилось что сопровождать нас будет не русскоговорящий
+1
Е
очень понравилась экскурсия! гид Анна все подробно рассказала и ответила на все дополнительные вопросы) конечно немного расстроены тем, что многие достопримечательности были на реконструкции, так что к ним особо близко не подойти, но все равно было здорово!
