Вас ждёт незабываемый вечер в волшебной атмосфере Land of Legends, где всё сияет огнями и звучит музыка! Световые шоу, эффектная атмосфера и множество впечатлений — идеальный вечер для всей семьи. Удобный трансфер из Сиде включён!
Описание экскурсии

Вас ждёт незабываемый вечер в волшебной атмосфере Land of Legends, где всё сияет огнями и звучит музыка! Световые шоу, эффектная атмосфера и множество впечатлений — идеальный вечер для всей семьи. Удобный трансфер из Сиде включён! Важная информация: - Продолжительность тура: 3 часа - Контакт:
Whats.
App - Telegram - Viber Пожалуйста, убедитесь, что наши контактные данные актуальны. - Среднее время выезда: 18:50 (Точное время выезда будет сообщено утром в день тура.)

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер в отель и обратно
  • Входной билет
Что не входит в цену
  • Ужин
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Отели или расположение гостей
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
  • Продолжительность тура: 3 часа
  • Контакт:
  • WhatsApp
  • Telegram
  • Viber
  • Пожалуйста, убедитесь, что наши контактные данные актуальны
  • Среднее время выезда: 18:50
  • Точное время выезда будет сообщено утром в день тура.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Сиде

