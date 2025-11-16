Вас ждёт незабываемый вечер в волшебной атмосфере Land of Legends, где всё сияет огнями и звучит музыка! Световые шоу, эффектная атмосфера и множество впечатлений — идеальный вечер для всей семьи. Удобный трансфер из Сиде включён!
Описание экскурсии
Whats.
App - Telegram - Viber Пожалуйста, убедитесь, что наши контактные данные актуальны. - Среднее время выезда: 18:50 (Точное время выезда будет сообщено утром в день тура.)
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер в отель и обратно
- Входной билет
Что не входит в цену
- Ужин
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Отели или расположение гостей
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
- Продолжительность тура: 3 часа
- Контакт:
- Telegram
- Viber
- Пожалуйста, убедитесь, что наши контактные данные актуальны
- Среднее время выезда: 18:50
- Точное время выезда будет сообщено утром в день тура.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
