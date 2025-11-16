Вас ждёт незабываемый вечер в волшебной атмосфере Land of Legends, где всё сияет огнями и звучит музыка! Световые шоу, эффектная атмосфера и множество впечатлений — идеальный вечер для всей семьи. Удобный трансфер из Сиде включён! Важная информация: - Продолжительность тура: 3 часа - Контакт:

Whats.

App - Telegram - Viber Пожалуйста, убедитесь, что наши контактные данные актуальны. - Среднее время выезда: 18:50 (Точное время выезда будет сообщено утром в день тура.)