Мини-группа
до 1 чел.
Билет в аквапарк «AquaJoy» в Сиде (включён трансфер и обед)
Начало: Трансфер заберёт вас от вашего отеля
Расписание: Ежедневно в 09:00.
$45 за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Аквапарк Water Hill из Сиде
Отправляйтесь в аквапарк Water Hill в Анталии и насладитесь водными аттракционами, бассейнами и развлечениями. Это идеальный отдых для всей семьи
Начало: Сиде
Расписание: Каждый день
Завтра в 10:00
12 июн в 10:00
$67 за человека
Групповая
Аквапарк Water Hill из Сиде
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 9:00
Завтра в 09:00
12 июн в 09:00
$67 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Сиде в категории «Для школьников»
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