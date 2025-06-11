Интересные экскурсии для школьного возраста в Сиде

Найдено 3 экскурсии в категории «Для школьников» в Сиде, цены от $45. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году
Билет в аквапарк «AquaJoy» в Сиде (включён трансфер и обед)
На автобусе
7 часов
Мини-группа
до 1 чел.
Билет в аквапарк «AquaJoy» в Сиде (включён трансфер и обед)
Начало: Трансфер заберёт вас от вашего отеля
Расписание: Ежедневно в 09:00.
$45 за человека
Аквапарк Water Hill из Сиде в Анталию
На автобусе
11 часов
Мини-группа
до 1 чел.
Аквапарк Water Hill из Сиде
Отправляйтесь в аквапарк Water Hill в Анталии и насладитесь водными аттракционами, бассейнами и развлечениями. Это идеальный отдых для всей семьи
Начало: Сиде
Расписание: Каждый день
Завтра в 10:00
12 июн в 10:00
$67 за человека
Аквапарк Water Hill из Сиде
На автобусе
11 часов
Групповая
Аквапарк Water Hill из Сиде
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 9:00
Завтра в 09:00
12 июн в 09:00
$67 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Сиде в категории «Для школьников»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сиде
В июне 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Билет в аквапарк «AquaJoy» в Сиде (включён трансфер и обед)
  2. Аквапарк Water Hill из Сиде в Анталию
  3. Аквапарк Water Hill из Сиде
Какие места ещё посмотреть в Сиде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Античный город
  2. Самое главное
  3. Памуккале
  4. Амфитеатр
  5. Водопад Манавгат
  6. Храм Аполлона
  7. Иераполис
  8. Площадь Агора
  9. Археологический музей
  10. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Сиде в июне 2025
Сейчас в Сиде в категории "Для школьников" можно забронировать 3 экскурсии от 45 до 67.
Забронируйте экскурсию в Сиде на 2025 год для школьников, цены от $45. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август