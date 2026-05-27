Проведите день на волнах у берегов Сиде! Вас ждут остановки для купания в открытом море, обед на борту и зажигательная пенная вечеринка у устья Манавгат. Отличный способ перезагрузиться и отвлечься от забот!
Описание экскурсии
- Круиз вдоль живописного побережья Сиде.
- Остановки для купания в открытом море и у устья Манавгата.
- Обед на борту во время плавания.
- Пенная вечеринка с музыкой и танцами прямо на лодке.
- Развлекательная программа и анимация для взрослых и детей.
- Свободное время для отдыха, загара и фото.
Организационные детали
- В стоимость включено: прогулка на лодке, обед на борту, пенное шоу, развлекательные мероприятия для детей (аквагрим, анимация).
- Отдельно по желанию оплачиваются напитки.
- С вами будет капитан из нашей команды.
во вторник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 08:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Прогулка на лодке с трансфером из Сиде (12-99)
|€30
|Прогулка на лодке с трансфером из Сиде (4-11)
|€20
|Прогулка на лодке с трансфером из Кызылагач и Ченгер (12-99)
|€35
|Прогулка на лодке с трансфером из Кызылагач и Ченгер (4-11)
|€25
|Прогулка на лодке без трансфера (12-99)
|€25
|Прогулка на лодке без трансфера (4-11)
|€10
|Прогулка на лодке (0-3)
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В порту Сиде или у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 08:30
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Халил — Организатор в Сиде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провёл экскурсии для 980 туристов
Мы проводим экскурсии по Анталье, Бодруму, Каппадокии, Стамбулу и другим городам на русском и на английском языках. Наша команда — член ассоциации туристических агентств Турции. Будем рады показать вам разные уголки нашей прекрасной страны.
