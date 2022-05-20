Морская прогулка на пиратском корабле в Сиде

Вам ведь нравятся фильмы «Пираты Карибского моря»

Вам ведь нравятся фильмы «Пираты Карибского моря»? Тогда тема «Пиратская лодка в Кемере» станет для вас идеальным выбором для экскурсии на яхте.

Ведь все убранство и оборудование нашей яхты будут отражать стили и жизнь пиратов! Кроме того, вы сможете насладиться великолепной красотой моря и Кемерских бухт, участвовать в соревнованиях на яхте, осматривать изысканные достопримечательности и плавать сколько угодно.
Морская прогулка на пиратском корабле в Сиде
Морская прогулка на пиратском корабле в Сиде
Морская прогулка на пиратском корабле в Сиде
Морская прогулка на пиратском корабле в Сиде
Морская прогулка на пиратском корабле в Сиде
Морская прогулка на пиратском корабле в Сиде

Что вас ожидает 🤩

  • Бухта Клеопатры
  • Храм Аполлона
  • Река Манавгат
  • Бухта черепах Каретта

Морская прогулка на пиратском корабле в Сиде

Прогулка на Яхте в Сиде подарит вам незабываемые моменты и, возможно, воплотит в жизнь одну из ваших детских мечтаний.
Может быть, вы хотите сосредоточиться на настоящем, а не на детстве. Вам ведь нравятся фильмы «Пираты Карибского моря»? Мы тоже об этом догадались. Тогда тема «Пиратская яхта в Сиде» станет для вас идеальным выбором для экскурсии на яхте. Ведь все убранство и оборудование нашей яхты будут отражать стили и жизнь пиратов!
Кроме того, во время тура «Прогулка на Яхте в Сиде » вы сможете насладиться великолепной красотой моря. Также, вы можете участвовать в соревнованиях на яхте, осматривать изысканные достопримечательности и плавать сколько угодно.

Экскурсия Прогулка На Яхте в Сиде

На очаровательной яхте у вас будет возможность насладиться тихими идиллическими бухтами, пейзажами и природными красотами.
Во время экскурсии можно поучаствовать в развлекательных соревнованиях на яхте и посмотреть анимационные шоу.
Вы можете выбрать еду, которую хотите, из нашего открытого шведского меню и весело провести время в туре на яхте в Сиде, который продлится около 6 часов.

Маршрут яхтенного тура

Обязательно возьмите с собой фотоаппарат! Потому что тур « Прогулка на Яхте в Сиде » покажет вам самые красивые берега Средиземного моря, где встречаются синий и зеленый. Это также докажет, почему слово «чистый» используется для обозначения моря.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Прогулка на яхте целый день
  • Обед
Что не входит
  • Все напитки на яхте
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
  • Время начала экскурсии зависит от места, где находится ваш отель. Чтобы мы смогли забрать вас, нам нужно знать ваш адрес в Турции. Обязательно свяжитесь с нами, иначе мы не сможем вас найти.
  • Возьмите его с собой полотенце, купальники, солнцезащитный крем, шляпу, очки и собственное снаряжение для сноркелинга. У вас будет перерыв для купания
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.

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