Морская прогулка на пиратском корабле в Сиде

Прогулка на Яхте в Сиде подарит вам незабываемые моменты и, возможно, воплотит в жизнь одну из ваших детских мечтаний.

Может быть, вы хотите сосредоточиться на настоящем, а не на детстве. Вам ведь нравятся фильмы «Пираты Карибского моря»? Мы тоже об этом догадались. Тогда тема «Пиратская яхта в Сиде» станет для вас идеальным выбором для экскурсии на яхте. Ведь все убранство и оборудование нашей яхты будут отражать стили и жизнь пиратов!

Кроме того, во время тура «Прогулка на Яхте в Сиде » вы сможете насладиться великолепной красотой моря. Также, вы можете участвовать в соревнованиях на яхте, осматривать изысканные достопримечательности и плавать сколько угодно.

Экскурсия Прогулка На Яхте в Сиде

На очаровательной яхте у вас будет возможность насладиться тихими идиллическими бухтами, пейзажами и природными красотами.

Во время экскурсии можно поучаствовать в развлекательных соревнованиях на яхте и посмотреть анимационные шоу.

Вы можете выбрать еду, которую хотите, из нашего открытого шведского меню и весело провести время в туре на яхте в Сиде, который продлится около 6 часов.

Маршрут яхтенного тура

Обязательно возьмите с собой фотоаппарат! Потому что тур « Прогулка на Яхте в Сиде » покажет вам самые красивые берега Средиземного моря, где встречаются синий и зеленый. Это также докажет, почему слово «чистый» используется для обозначения моря.