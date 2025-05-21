Речные прогулки в Сиде

Найдено 3 экскурсии в категории «Речные прогулки» в Сиде, цены от €17, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году
Рафтинг в каньоне Кёпрюлю из Сиде
10 часов
-
15%
6 отзывов
Водная прогулка
Активный отдых: рафтинг в Кёпрюлю
Отправляйтесь на рафтинг в каньон Кёпрюлю из Сиде и получите незабываемые впечатления от сплава по горной реке с опытными инструкторами
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
8 июн в 09:00
€17€20 за человека
Малахитовое царство: по Грин каньону из Сиде
На яхте
8 часов
59 отзывов
Водная прогулка
Зеленый каньон: незабываемое путешествие из Сиде
Без преувеличений - это место очень красиво. Зеленоватый отблеск волн, скалы, сосны и цветущие рощи - фотографии с этой поездки будут самыми яркими
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
8 июн в 09:00
€32 за человека
Турецкие Мальдивы - из Сиде
На яхте
9 часов
-
10%
8 отзывов
Водная прогулка
Турецкие Мальдивы - из Сиде
Турецкие Мальдивы ждут вас! Погрузитесь в атмосферу острова Сулуада, наслаждаясь прозрачной водой и красочными пляжами. Незабываемый день на яхте
Начало: Около вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду и субботу в 06:00
Завтра в 06:00
9 июн в 06:00
€54€60 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елизавета
    21 мая 2025
    Малахитовое царство: по Грин каньону из Сиде
    Фото с каньогас у меня мало, но поездака очень красивая. Это моя вторая поездка на каньон и это очень впечатляет.
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    Было красиво, весело, но достаточно прохладно. Даже летом рекомендую взять ветровки На первой остановке самый отчаянные купались, вода была +15/+17 На второй была рыбалка И третья остановка это обед формата фуршет, все было вкусно и сытно. Выбор хороший Очень рекомендую данную активность

  • V
    Vladislav
    14 мая 2025
    Малахитовое царство: по Грин каньону из Сиде
    Это было прекрасное путешествие. Организовали все на высшем уровне. Рыбалка конечно не удалась, никто ничего не поймал. Может из-за того, что
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    рядом купались люди. В остальном было все супер. Вкусный шашлык из курицы поразил в самое сердце. Однозначно рекомендую эту экскурсию! Туроператор за такую же экскурсию просит почти в два раза дороже.

    Это было прекрасное путешествие. Организовали все на высшем уровнеЭто было прекрасное путешествие. Организовали все на высшем уровнеЭто было прекрасное путешествие. Организовали все на высшем уровнеЭто было прекрасное путешествие. Организовали все на высшем уровне
  • К
    Ксения
    3 мая 2025
    Малахитовое царство: по Грин каньону из Сиде
    Прекрасная легкая экскурсия! С удовольствием провели день. Достаточно быстро доехали до посадки на яхту. Все организовано и понятно. Плавали на яхте
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    с чудесной командой. Напитки, чай кофе бесплатно. Классная музыка, русскоговорящий гид. Очень вкусный обед, несмотря на большой поток туристов, потрясающе вкусный шашлык из курицы! Пальчики оближешь) Спасибо большое за этот чудесный день! Сын сказал, что это было самое красивое место на земле. PS: в каньоне на верхней палубе при движении сильно дует. Курточки очень пригодились)))

    Прекрасная легкая экскурсия! С удовольствием провели день. Достаточно быстро доехали до посадки на яхту. Все организовано и понятноПрекрасная легкая экскурсия! С удовольствием провели день. Достаточно быстро доехали до посадки на яхту. Все организовано и понятноПрекрасная легкая экскурсия! С удовольствием провели день. Достаточно быстро доехали до посадки на яхту. Все организовано и понятноПрекрасная легкая экскурсия! С удовольствием провели день. Достаточно быстро доехали до посадки на яхту. Все организовано и понятноПрекрасная легкая экскурсия! С удовольствием провели день. Достаточно быстро доехали до посадки на яхту. Все организовано и понятноПрекрасная легкая экскурсия! С удовольствием провели день. Достаточно быстро доехали до посадки на яхту. Все организовано и понятноПрекрасная легкая экскурсия! С удовольствием провели день. Достаточно быстро доехали до посадки на яхту. Все организовано и понятно
  • Д
    Дарья
    30 сентября 2024
    Турецкие Мальдивы - из Сиде
    Добрый день, посетили экскурсию 25 сентября 2024, были с ребенком 8 лет, экскурсия очень понравилась, много остановок для купания и
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    фото. Никто никуда не торопиться и не гонит это большой плюс👍🏻. Невероятная красота🤩. Вкусный обед (салат, паста и рыба). Экскурсия на целый день с раннего утра (5:30) до вечера (21:00). Будьте готовы к долгой дороге, но это того стоит.

  • М
    Маргарита
    20 июля 2024
    Рафтинг в каньоне Кёпрюлю из Сиде
    Было скучно😑 1. Группа смешанная, люди говорят как минимум на 3 разных языках, что затрудняло распределение по лодкам и коммуникацию во
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    время сплава. 2. Сопровождающий руководил каждым действием: когда грести, когда отдыхать. Люди никак не взаимодействовали друг с другом. Такое чувство, что это был не рафтинг, а нас просто покатали на лодке. 3. Выбрано слишком простое место на реке, порогов почти нет и они совсем небольшие, не интересно было даже тем, кто в первый раз. 4. Слишком много других лодок! Слишком! Плыть просто негде, все друг с другом сталкиваются. Я была на рафтинге второй раз (прошлый вызвал восторг!), муж первый раз. Обоих не впечатлило. Кроме того, до начала мы слишком долго сидели на жаре (не менее 1 часа) и ждали другие группы, которые до рафтинга катались на багги или делали что-то ещё.

    Было скучно😑
  • В
    Владимир
    19 июля 2024
    Рафтинг в каньоне Кёпрюлю из Сиде
    Отличная экскурсия, море веселья, веселая компания, невероятные виды и освежающая прогулка, то что надо в такую погоду - это все в одной экскурсии. Советую всем, не пожалеете;)

Ответы на вопросы от путешественников по Сиде в категории «Речные прогулки»

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  5. Водопад Манавгат
  6. Храм Аполлона
  7. Иераполис
  8. Площадь Агора
  9. Археологический музей
  10. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Сиде в июне 2025
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