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15%
Водная прогулка
Активный отдых: рафтинг в Кёпрюлю
Отправляйтесь на рафтинг в каньон Кёпрюлю из Сиде и получите незабываемые впечатления от сплава по горной реке с опытными инструкторами
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
8 июн в 09:00
€17
€20 за человека
Водная прогулка
Зеленый каньон: незабываемое путешествие из Сиде
Без преувеличений - это место очень красиво. Зеленоватый отблеск волн, скалы, сосны и цветущие рощи - фотографии с этой поездки будут самыми яркими
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
8 июн в 09:00
€32 за человека
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10%
Водная прогулка
Турецкие Мальдивы - из Сиде
Турецкие Мальдивы ждут вас! Погрузитесь в атмосферу острова Сулуада, наслаждаясь прозрачной водой и красочными пляжами. Незабываемый день на яхте
Начало: Около вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду и субботу в 06:00
Завтра в 06:00
9 июн в 06:00
€54
€60 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлизавета21 мая 2025Фото с каньогас у меня мало, но поездака очень красивая. Это моя вторая поездка на каньон и это очень впечатляет.
- VVladislav14 мая 2025Это было прекрасное путешествие. Организовали все на высшем уровне. Рыбалка конечно не удалась, никто ничего не поймал. Может из-за того, что
- ККсения3 мая 2025Прекрасная легкая экскурсия! С удовольствием провели день. Достаточно быстро доехали до посадки на яхту. Все организовано и понятно. Плавали на яхте
- ДДарья30 сентября 2024Добрый день, посетили экскурсию 25 сентября 2024, были с ребенком 8 лет, экскурсия очень понравилась, много остановок для купания и
- ММаргарита20 июля 2024Было скучно😑 1. Группа смешанная, люди говорят как минимум на 3 разных языках, что затрудняло распределение по лодкам и коммуникацию во
- ВВладимир19 июля 2024Отличная экскурсия, море веселья, веселая компания, невероятные виды и освежающая прогулка, то что надо в такую погоду - это все в одной экскурсии. Советую всем, не пожалеете;)
Ответы на вопросы от путешественников по Сиде в категории «Речные прогулки»
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