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время сплава. 2. Сопровождающий руководил каждым действием: когда грести, когда отдыхать. Люди никак не взаимодействовали друг с другом. Такое чувство, что это был не рафтинг, а нас просто покатали на лодке. 3. Выбрано слишком простое место на реке, порогов почти нет и они совсем небольшие, не интересно было даже тем, кто в первый раз. 4. Слишком много других лодок! Слишком! Плыть просто негде, все друг с другом сталкиваются. Я была на рафтинге второй раз (прошлый вызвал восторг!), муж первый раз. Обоих не впечатлило. Кроме того, до начала мы слишком долго сидели на жаре (не менее 1 часа) и ждали другие группы, которые до рафтинга катались на багги или делали что-то ещё.