Евгений Н. проводит ещё 4 экскурсии

Река Кёпрючай и Кёпрюлю каньонГорная река Кёпрючай имеет длину 183 км, начинается в горах ⛰️ Восточного Тавра и впадает в Средиземное море 🌊. Она всегда полноводна, именно на ней в анталийском регионе проводят рафтинг 🚣 изюминкой реки как раз являются каньоны. И если Кёпрюлю каньон — это рафтинг, римский мост II века и деревенские кафе на реке, то Тазы каньон — это потрясающий вид на ущелье и горы.
Организационные детали:
Для вашего же комфорта, на время экскурсии 🧭 надевайте удобную обувь и одежду по погоде;
При посещении этих мест обязательно нужно взять с собой фотоаппарат.
Что входит
Услуги гида
Трансфер из отеля в пределах Антальи
Что не входит
Питание
Трансфер из отеля в Кемере, Сиде (+40 евро)
Начало и место завершения
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