Евгений Н. проводит ещё 4 экскурсии

Река Кёпрючай и Кёпрюлю каньонГорная река Кёпрючай имеет длину 183 км, начинается в горах ⛰️ Восточного Тавра и впадает в Средиземное море 🌊. Она всегда полноводна, именно на ней в анталийском регионе проводят рафтинг 🚣‍ изюминкой реки как раз являются каньоны. И если Кёпрюлю каньон — это рафтинг, римский мост II века и деревенские кафе на реке, то Тазы каньон — это потрясающий вид на ущелье и горы.

Организационные детали: