Откройте для себя Сиде, один из самых ярких античных городов Средиземноморья, где вас ждут впечатляющие архитектурные памятники, такие как римский театр и храм Аполлона.
Прогуляйтесь по историческим улочкам, насладитесь атмосферой древности и узнайте о величии этого города, название которого в переводе означает «гранат» — символ плодородия. Погрузитесь в увлекательное путешествие по истории и культуре!
Описание экскурсииПогружение в историю: исследуем Сиде Посетим Сиде, один из самых известных и популярных античных городов на Средиземноморском побережье. Во время прогулки по этому уникальному месту у нас будет возможность увидеть множество архитектурных памятников древних цивилизаций, таких как крепостные стены, некрополь, фонтан и акведуки, а также дома римского периода. Мы прогуляемся по главной улице с колоннадами и посетим агору древних цивилизаций, храм Тике и триумфальную арку императора Веспасиана. Не упустим шанс заглянуть в римский театр II века н. э. и древний морской порт, а также полюбоваться храмом Аполлона, фрамом Афины и византийской базиликой. Сиде — это настоящий город-музей под открытым небом, название которого в переводе с местного диалекта означает «гранат», символ плодородия. В античные времена город славился своим величием! Важная информация:
- Надевайте удобную одежду и обувь.
- Желательно смотреть прогноз погоды города региона до начала экскурсии.
- Захватите деньги на личные расходы, на еду, сувениры и подарки.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Крепостные стены
- Некрополь
- Фонтан и акведуки
- Дома с Римского периода
- Главная улица с колонками
- Агора древних цивилизаций
- Храм Тике
- Триумфальная арка императора Веспасиана
- Римский театр 2 века н. э
- Древний морской порт
- Храм Аполлона
- Фрам Афины
- Базилика Византийского периода
- Турецкие дома 19 и 20 в
- Римские бани (Археологический музей)
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Входной билет в Античный театр
- Входной билет Археологический музей
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Место встречи в Античном городе Сиде
Завершение: В Античном городе Сиде
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Надевайте удобную одежду и обувь
- Желательно смотреть прогноз погоды города региона до начала экскурсии
- Захватите деньги на личные расходы, на еду, сувениры и подарки
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Сиде
