Мини-группа
до 1 чел.
Памуккале и Иераполис: путешествие из Сиде без шоппинга
Вас ждет незабываемое путешествие к сияющим травертинам Памуккале и древнему городу Иераполис, полное открытий и красоты
Начало: Ваш отель
Завтра в 04:30
27 апр в 04:30
$54 за человека
Мини-группа
до 1 чел.
3в1: Памуккале, Салда/Турецкие Мальдивы, Античный Город Иераполис
Увлекательная экскурсия в Памуккале, озеро Салда и Иераполис из Сиде. Погрузитесь в историю, насладитесь природой и отдохните в бассейне Клеопатры
Начало: Ваш отель
Расписание: Вторник, Четверг, Воскресенье
Завтра в 04:00
27 апр в 04:00
$57 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Увлекательный трансфер в Сагалассос
Погрузитесь в историю и красоту античного мира с уникальным трансфером в Сагалассос и пещеру Инсую. Незабываемые впечатления гарантированы
Начало: Мы сами заберем Вас из Анталия Кемер Белек Сиде
Расписание: ежедневно
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
$350 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 9 чел.
Трансфер-тур Чиралы и Олимпос
Вас ждет незабываемое путешествие из Сиде в Чиралы и Олимпос на комфортабельном минивэне. Погрузитесь в историю и красоту этих мест
Начало: Мы сами заберем Вас из Анталия Кемер Белек Сиде
Расписание: ежедневно
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
$300 за всё до 9 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВалерия20 декабря 2024Большая умница и настоящий профессионал своей профессии - гид Мария. Встретила у отеля, заставила вернуться и одеться потеплее😀чем надо сказать
- ААлександр28 ноября 2024Экскурсия очень понравилась. Особенно на травертинах,музей античных находок бесподобен. Искупался в бассейне Клеопатры. Автобус был бльшой туристический,что важно! В таеую дорогу важно больше комфорта. Завтрак,обед,ужин-шведский стол. Мне,лично,понравился завтрак. Программа грамотно составлена,много остановок,чтобы размятся. Вообщем,доволен. Спасибо.
- ЕЕкатерина13 ноября 2023Нам очень не повезло с погодой, однозначно нужно ехать в тёплой одежде, по дороге заезжали на завтрак, там очень холодное
- MMazeika25 сентября 2023+ очень много, экскурсии очень классные. По дороге можно увидеть красивые виды если сеть спереди/ вначале автобуса. ++ ставлю гиду, Тимуру русскоговорящий
Ответы на вопросы от путешественников по Сиде в категории «Античный театр»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сиде
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть в Сиде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
Сколько стоит экскурсия по Сиде в апреле 2025
Сейчас в Сиде в категории "Античный театр" можно забронировать 4 экскурсии от 54 до 350. Туристы уже оставили гидам 41 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.66 из 5
Забронируйте экскурсию в Сиде на 2025 год по теме «Античный театр», 41 ⭐ отзыв, цены от $54. Сегодня можно забронировать на 📅 апрель, май и июнь