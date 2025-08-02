Индивидуальная
до 6 чел.
Сиде: Античный город-музей на Средиземноморье
Начало: Место встречи в Античном городе Сиде
Завтра в 09:00
4 авг в 09:00
$180 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Фонтаны античного Сагалассоса
Погрузитесь в атмосферу древнего Сагалассоса, где уникальные фонтаны и античные достопримечательности создают неповторимую атмосферу
Начало: Отель
3 авг в 09:00
5 авг в 09:00
$400 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Римский амфитеатр древнего Аспендоса
Путешествие в Аспендос - это возможность окунуться в мир древнего Рима. Откройте для себя уникальную архитектуру и богатую историю этого античного города
Начало: Ваш отель
Расписание: По договоренности
3 авг в 09:00
5 авг в 09:00
$320 за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Сиде в категории «Агора Сиде»
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