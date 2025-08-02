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Агора Сиде – экскурсии в Сиде

Найдено 3 экскурсии в категории «Агора Сиде» в Сиде, цены от $180. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Сиде: Античный город-музей на Средиземноморье
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Сиде: Античный город-музей на Средиземноморье
Начало: Место встречи в Античном городе Сиде
Завтра в 09:00
4 авг в 09:00
$180 за всё до 6 чел.
Фонтаны античного Сагалассоса
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Фонтаны античного Сагалассоса
Погрузитесь в атмосферу древнего Сагалассоса, где уникальные фонтаны и античные достопримечательности создают неповторимую атмосферу
Начало: Отель
3 авг в 09:00
5 авг в 09:00
$400 за всё до 4 чел.
Римский амфитеатр древнего Аспендоса
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Римский амфитеатр древнего Аспендоса
Путешествие в Аспендос - это возможность окунуться в мир древнего Рима. Откройте для себя уникальную архитектуру и богатую историю этого античного города
Начало: Ваш отель
Расписание: По договоренности
3 авг в 09:00
5 авг в 09:00
$320 за всё до 4 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Сиде в категории «Агора Сиде»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сиде
В августе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Сиде: Античный город-музей на Средиземноморье
  2. Фонтаны античного Сагалассоса
  3. Римский амфитеатр древнего Аспендоса
Какие места ещё посмотреть в Сиде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Античный город
  3. Памуккале
  4. Водопад Манавгат
  5. Амфитеатр
  6. Храм Аполлона
  7. Иераполис
  8. Площадь Агора
  9. The land of legends
  10. Акведук
Сколько стоит экскурсия по Сиде в августе 2025
Сейчас в Сиде в категории "Агора Сиде" можно забронировать 3 экскурсии от 180 до 400.
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