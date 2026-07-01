Откройте для себя живописные и культурные уголки региона Сиде, отправившись в увлекательное путешествие на открытом кабриолете. Насладитесь природной красотой, релаксом на лодке и вкусным обедом на берегу озера.
Описание экскурсииДжип-сафари и прогулка на лодке по Зеленому каньону — это увлекательное путешествие в самое сердце Сиде. Приключение начинается с выезда из города: яркие джипы мчат по пыльным дорогам и пересечённой местности, открывая скрытую красоту региона. Ваш гид поделится интересными историями о древних руинах, богатой природе и многовековой истории этих мест. Маршрут сафари включает короткие прогулки и живописные остановки для фотографий. По пути вас ждут смотровые площадки с потрясающими панорамами, звонкое пение птиц и тишина лесов. Вы проедете мимо бирюзовых водоёмов, густых зарослей и сельских дорог, где можно встретить местных жителей. Сохраняя дух приключения, сафари приведёт вас к берегам Зеленого каньона. Здесь начинается вторая часть путешествия — прогулка на лодке. Вас ждёт тишина и умиротворение: лодка скользит по изумрудной глади озера, отражающей зелень деревьев и голубое небо. Лёгкий ветерок приносит прохладу, а по берегам можно увидеть птиц и другую живую природу. Эта экскурсия сочетает в себе энергию и драйв сафари с умиротворением водной прогулки. В конце дня вы увезёте с собой воспоминания о красивейших пейзажах, романтике и приключении, которыми непременно захочется поделиться. Что взять с собой Удобная обувь Солнцезащитные очки и крем Головной убор Купальники и полотенце Воду и камеру Важная информация Этот тур включает в себя умеренные пешие прогулки и короткие неровные участки по джип-маршрутам. Погода может быть жаркой; возьмите с собой средства защиты от солнца, воду и удобную обувь. Джип-сафари может проходить в условиях пыли или неровной дороги; гостям с проблемами спины или передвижения следует учитывать это при бронировании. Будет проведена инструктаж по технике безопасности; следуйте инструкциям гида в течение всего тура. Обед может быть адаптирован с учетом диетических ограничений; пожалуйста, сообщите нам о них заранее. Время встречи является приблизительным и может измениться в зависимости от дорожной ситуации. Страхование включено в стоимость; пожалуйста, проверьте детали покрытия в подтверждении бронирования. Важная информация: Не подходит для: Людей с ограниченными возможностями передвижения Людей, страдающих морской болезнью Запрещено: Курение в транспорте Алкогольные напитки в салоне транспортного средств
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Обед
- Перерыв на купание
- Джип-сафари
- Трансфер из отеля и обратно
- Страховое покрытие
Что не входит в цену
- Напитки в ресторане
- Фото и видео
- Входной билет на водопад Манавгат
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
- Не подходит для:
- Людей с ограниченными возможностями передвижения
- Людей, страдающих морской болезнью
- Запрещено:
- Курение в транспорте
- Алкогольные напитки в салоне транспортного средств
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Сиде
Похожие экскурсии на «Сиде: Зелёный каньон на джипах c прогулкой на лодке»
Групповая
Зелёный каньон: путешествие из Сиде на весь день
Размеренный отдых на фоне высоких скал, густых сосновых лесов и малахитовой глади воды
Начало: У входа в отель
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
3 июл в 09:00
€30 за человека
Групповая
Зелёный каньон из Сиде - групповой тур
Начало: Ваш отель
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Завтра в 08:00
3 июл в 08:30
$35 за человека
-
13%
Групповая
В Зелёный каньон - из Сиде (всё включено)
Поездка в Таврские горы с круизом на катамаране и обедом на берегу
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
3 июл в 08:30
€33
€38 за человека
Групповая
Зелёный каньон, прогулка на лодке и обед у озера
Провести день вдали от городской суеты и насладиться спокойствием гор (из Сиде)
Начало: У вашего отеля
Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 08:30
3 июл в 08:30
5 июл в 08:30
€33 за человека
$35 за человека