Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Откройте для себя живописные и культурные уголки региона Сиде, отправившись в увлекательное путешествие на открытом кабриолете. Насладитесь природной красотой, релаксом на лодке и вкусным обедом на берегу озера.

EKM TRAVEL Ваш гид в Сиде Задать вопрос Групповая экскурсия $35 за человека 🇬🇧 английский 6 часов На автобусе, джиппинг, лодке Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Джип-сафари и прогулка на лодке по Зеленому каньону — это увлекательное путешествие в самое сердце Сиде. Приключение начинается с выезда из города: яркие джипы мчат по пыльным дорогам и пересечённой местности, открывая скрытую красоту региона. Ваш гид поделится интересными историями о древних руинах, богатой природе и многовековой истории этих мест. Маршрут сафари включает короткие прогулки и живописные остановки для фотографий. По пути вас ждут смотровые площадки с потрясающими панорамами, звонкое пение птиц и тишина лесов. Вы проедете мимо бирюзовых водоёмов, густых зарослей и сельских дорог, где можно встретить местных жителей. Сохраняя дух приключения, сафари приведёт вас к берегам Зеленого каньона. Здесь начинается вторая часть путешествия — прогулка на лодке. Вас ждёт тишина и умиротворение: лодка скользит по изумрудной глади озера, отражающей зелень деревьев и голубое небо. Лёгкий ветерок приносит прохладу, а по берегам можно увидеть птиц и другую живую природу. Эта экскурсия сочетает в себе энергию и драйв сафари с умиротворением водной прогулки. В конце дня вы увезёте с собой воспоминания о красивейших пейзажах, романтике и приключении, которыми непременно захочется поделиться. Что взять с собой Удобная обувь Солнцезащитные очки и крем Головной убор Купальники и полотенце Воду и камеру Важная информация Этот тур включает в себя умеренные пешие прогулки и короткие неровные участки по джип-маршрутам. Погода может быть жаркой; возьмите с собой средства защиты от солнца, воду и удобную обувь. Джип-сафари может проходить в условиях пыли или неровной дороги; гостям с проблемами спины или передвижения следует учитывать это при бронировании. Будет проведена инструктаж по технике безопасности; следуйте инструкциям гида в течение всего тура. Обед может быть адаптирован с учетом диетических ограничений; пожалуйста, сообщите нам о них заранее. Время встречи является приблизительным и может измениться в зависимости от дорожной ситуации. Страхование включено в стоимость; пожалуйста, проверьте детали покрытия в подтверждении бронирования. Важная информация: Не подходит для: Людей с ограниченными возможностями передвижения Людей, страдающих морской болезнью Запрещено: Курение в транспорте Алкогольные напитки в салоне транспортного средств

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