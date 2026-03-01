Водная прогулка
Зелёный каньон на джипах c прогулкой на лодке
Начало: Ваш отель
«На частной лодке вы проплывёте вдоль изумрудных берегов озера, любуясь окружающей природой»
$33 за человека
Водная прогулка
Рафтинг в каньоне Кёпрюлю из Сиде
Отправляйтесь на рафтинг в каньон Кёпрюлю из Сиде и получите незабываемые впечатления от сплава по горной реке с опытными инструкторами
Начало: У вашего отеля
«— Рафтинг проходит на лодке в группе до 10 человек»
1 мая в 09:00
2 мая в 09:00
€17 за человека
Круиз
Круиз на лодке по Зелёному каньону + обед на берегу
Релакс, купание и эстетика дикой природы Турции - из Сиде (всё включено)
Начало: У вашего отеля
«15:00–17:00 — продолжение круиза по каньону, купание в чистой воде или отдых на лодке в тени»
Расписание: в понедельник и четверг в 09:30
5 мар в 09:30
9 мар в 09:30
€50 за человека
