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По каньонам Кёпрюлю и Тазы из Сиде: рафтинг и джипинг/кабрио-сафари

Совершить сплав по горной реке и добраться до лучшей видовой точки на «Долину мудрости»
Заповедный Кёпрюлю каньон — это нетронутая природа, шум речных порогов и головокружительные пейзажи. На автобусе мы отвезём вас к точке старта. Далее вы пересядете в 10-местные лодки и отправитесь сплавляться по реке.

А после на джипах или кабрио-бусах проедете по Тазы каньону, который также зовут «Долиной мудрости», и с высоты насладитесь открывшимся видом.
4.2
10 отзывов
По каньонам Кёпрюлю и Тазы из Сиде: рафтинг и джипинг/кабрио-сафари
По каньонам Кёпрюлю и Тазы из Сиде: рафтинг и джипинг/кабрио-сафари
По каньонам Кёпрюлю и Тазы из Сиде: рафтинг и джипинг/кабрио-сафари

Описание экскурсии

Джипинг и панорамы Тазы каньона. В пути вы полюбуетесь горной природой, но главная цель этой поездки — смотровая площадка, откуда открывается головокружительный вид на ущелье. У вас будет время, чтобы насладиться этим зрелищем и сделать снимки.

Рафтинг по реке Кёпрючай. Мы заберём вас из отеля и отвезём к каньону Кёпрюлю. После инструктажа и выдачи снаряжения вы спуститесь к реке — и начнется самое веселье! Вас ждут впечатляющие ландшафты каньона Кёпрюлю и трасса с порогами, которые добавят адреналина в ваш отдых.

Обед. После мы вернемся на базу, где вы переоденетесь и пообедаете.

По возвращении на базу вы сможете просмотреть фото, сделанные во время рафтинга, и за дополнительную плату получить в печатном виде самое понравившееся, а также приобрести флешку с видео со сплава.

Кому подойдёт поездка

Пороги имеют 1 и 2-ю категорию сложности, поэтому рафтинг подходит как для новичков, так и для опытных специалистов.

Программа

  • Сбор путешественников и отправление из отеля (08:30 — 09:30)
  • Прибытие на территорию Кёпрюлю каньон (Бешконак) около 10:30
  • Отправление на джипах или кабрио-бусах в Тазы каньон (45 минут в дороге)
  • Свободное время на смотровой площадке над обрывом (20 минут)
  • Обратная дорога на джипах или кабрио-бусах
  • Инструкция по технике безопасности и выдача снаряжения для рафтинга
  • Старт рафтинга, сплав 10 км с остановками
  • Возвращение на базу, поздний обед (около 15:30 – 16:00)
  • Свободное время
  • Отправление с базы Бешконак
  • Возвращение в отели (18:30 — 19:30)

Организационные детали

Как проходит поездка

— Обратите внимание: это видовая прогулка без сопровождения гида. С вами будет русско- и англоговорящий куратор; перед сплавом он даст всю информацию по технике безопасности и прохождении порогов
— Расстояние от центра Сиде до каньона Кёпрюлю 70 км
— Лодки рассчитаны на 10 человек и гребца-куратора
— К Тазы каньону мы добираемся на джипах или кабрио-бусах
— Последовательность пунктов программы и продолжительность экскурсии можем меняться в зависимости от погоды и числа участников
— На прогулке будут гости из разных стран

Что входит в стоимость

— Трансфер от отеля и обратно
— Страховка во время поездки
— Снаряжение для рафтинга (шлем и спасательный жилет); общие надувные лодки и весла
— Обед (жареная курица, рис, салат)

Дополнительно оплачиваются (по желанию)

— Напитки (безалкогольные —3$; пиво — 5$) и лепешки гезлеме (3$)
— Завтрак (возьмите ланч-бокс в отеле)
— Специальная обувь для рафтинга — 10$
— Гидрокостюм для рафтинга — 10$
— Специальные очки для рафтинга — 2$
— Водонепроницаемый чехол для телефона — 10$
— Байдарка на двоих (15 USD)
— Печатное фото с прогулки и/или видео на флешке

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
От 12 лет и старше€31
От 7 до 11 лет€17
Дети до 6 лет (с посадочным местом)€17
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
Анна — Организатор в Сиде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провела экскурсии для 12554 туристов
Я представляю туристическую компанию, для которой ваш комфорт и яркие впечатления — на первом месте! Мы предлагаем интересные экскурсии в таких регионах, как Аланья, Сиде, Анталья, Кемер и Белек. Вас ждут впечатляющие пейзажи Турции, национальная кухня, популярные и малоизвестные достопримечательности. Мы готовы порадовать вас как групповыми, так и индивидуальными программами.

Отзывы и рейтинг

4.2
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
4
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4
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K
Ездили с сыном 13 лет, ехали 1,5 часа до места сбора. потом минут 40 ждали пока нас распределят. Каньон- красота, и мы там были не 10 минут как писали ранее,
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а 25-30. Вполне хватает сфоткаться, посмотреть на красоту. Уединиться не получится, тк много групп привозят. Потом поехали на рафтинг. Ну, затянуто. 2 часа плыть. Можно 40 минут, 1 час максимум! Ребенок сказал скучно, больше не поедет. Плыть особо сильно не получалось потому что все были голодные. Благо я взяла с собой воду печенье и шоколад, поели перед рафтингом.
Есть сели в 16.40. Обед. Организаторы, пожалуйста, сдвиньте обед на время обеда, люди голодные ездят. 😊 В целом- всё понравилось!! Экскурсия супер! водители очень осторожные попались! Спасибо всем!! Всегда хотела на такой побывать👍🏻😊 На экскурсиях фоткают вас красиво!

Ездили с сыном 13 лет, ехали 1,5 часа до места сбора. потом минут 40 ждали пока
Ездили с сыном 13 лет, ехали 1,5 часа до места сбора. потом минут 40 ждали пока
Ездили с сыном 13 лет, ехали 1,5 часа до места сбора. потом минут 40 ждали пока
Ездили с сыном 13 лет, ехали 1,5 часа до места сбора. потом минут 40 ждали пока
Ездили с сыном 13 лет, ехали 1,5 часа до места сбора. потом минут 40 ждали пока
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А
Дети (подростки) в восторге!!! И мы тоже)
Рафтинг великолепный, обед вкусный, каньон потрясающий!!!!
Нюансы:
1)сначала рафтинг, потом каньон.
2) ждали каньон после рафтинга больше часа.
3) на каньоне всего 10 мин (сфоткался и ушел). Но красота не передаваемая!
Водитель и инструкторы опытные! Водитель не гонит по дороге на каньон, просто жутко от высоты.
Экскурсия стоящая посещения!
Спасибо за увлекательный день, полный эмоций и впечатлений!
Дети (подростки) в восторге!!! И мы тоже)
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А
Ездили на экскурсию на рафтинг и каньоны. Что в первую очередь хочется сказать, по названию можно понять, что сначала нас везут на каньон, а потом рафтинг! Но, сначала нас отвезли
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на рафтинг. Там было немного плохо организовано разделение по группам и рафтам. Было много людей и русскоговорящих и иностранцев. Гиды долго пытались организоваться, но в итоге разделили всех. Вызывают по названию отеля…) Далее всё было хорошо. Проинструктировали, дали снаряжение и повезли на автобусе к месту начала сплава. Далее нас везде водили везде для типичных фоток, которые они потом продают по 5 евро (но это уже дело индивидуальное). Сам рафтинг, классный, если особенно вам повезет с гидом и командой в рафте. Нам было немного скучно в этом плане, тк были дети и в целом «командный дух» не ощущался. Но на других рафтах было веселее, но тут эта обстановка явно зависит от людей и гида. Но это просто рассказ как было)) Сам сплав классный, было экстремально. Сплав сначала был минут 25, потом остановка ра покурить. Там предлагают напитки и гезлеме (напитки дорогие очень). Потом до места обеда сплав был тоже минут 15 еще. Далее нам организовали обед и дали минут 15, чтобы переодеться и привести себя в порядок. Потом повезли к Каньоны Тазы на джипах. Конечно, хотелось бы 3 джина на 20 человек, тк в один джип влезает 10 и в «багажнике» было прям тесно. До каньона дорога минут 30, но с красивыми и видами и музыкой было круто. На каньоне дали свободное время 20 минут и этого было мало. Тк на каньоне много других групп и приходилось стоять в очереди, чтобы красиво сфоткаться у обрыва. Потом довезли обратно до места базы, загрузили по автобусам и в отели В целом, день прошел очень разнообразно, экстремально. Экскурсию посоветую, если какие то недочеты, но это лишь имхо)

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А
Нам обещали джипинг в экскурсии-в реале на месте нам предложили ехать на розовом батоне. Мы начали выяснять зачем мы переплатили 12 баксов с человека, если фактически услуга не соответствует.
Спустя 20
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минут звонков-нам все же предоставили ржавый джип.
Дальше все было отлично!
Каньон, виды, фото, сплав, обед.
Насчёт напитков не заморачивайтесь-купить фанту за бакса это норма, воду за доллар, а лучше в лирах, будет дешевле. Ничего пугающего в этом нет, как пишут в отзывах.
Тапки коралки купите в маркете обычном за 4 бакса. Зато останутся не на один раз.
На экскурсии предлагают аренду ужасных черных тапок и дороже. Нам было не интересно это. Ну и сильно не придераются, как тоже пишут в отзывах, главное закрытые не скользкие.
Обед шикарный и полезный, свежий, и под фанту заходит на ура.
Сами пороги простые, но есть сложные места даже там перевернуться.
Нам дали двухместную, потому что в основной был сплошной детский сад в 3 годика. Нам как то хотелось без вот этих детских стонов, которых и так дома хватает и в самолете при перелёте.
Половина пути-красивая чистая вода.
На середине встречаешь венецианский поселок, где канализация и дары городка впадают реку открыто через трубы и дальше вода меняет цвет, прозрачность в мутность и вонь.
Остальная половина реки уже не радует особо, потому что понимаешь, в чем ты плывешь.

Нам обещали джипинг в экскурсии-в реале на месте нам предложили ехать на розовом батоне. Мы начали
Нам обещали джипинг в экскурсии-в реале на месте нам предложили ехать на розовом батоне. Мы начали
Нам обещали джипинг в экскурсии-в реале на месте нам предложили ехать на розовом батоне. Мы начали
Анна
Анна
Ответ организатора:
Здравствуйте,

Спасибо большое за Ваш отзыв.

Нам очень жаль, что Вы получили негативные впечатления от посещения данной экскурсии.

Вы посещали экскурсию в 2022
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году. После этого мы провели масштабную работу по исправлении всех ошибок и недоразумений, произошедших на экскурсии. В дальнейшем, надеемся все гости будут рады и с хорошими впечатлениями.

Приносим Вам свои извинения за причиненные неудобства. Желаем, чтобы все посещённые Вами экскурсии приносили только положительные эмоции 🫶.

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М
Второй раз ездим с этой компанией, очень понравилось. От рафтинга просто супер эмоции
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Р
Все отлично
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