А после на джипах или кабрио-бусах проедете по Тазы каньону, который также зовут «Долиной мудрости», и с высоты насладитесь открывшимся видом.
Описание экскурсии
Джипинг и панорамы Тазы каньона. В пути вы полюбуетесь горной природой, но главная цель этой поездки — смотровая площадка, откуда открывается головокружительный вид на ущелье. У вас будет время, чтобы насладиться этим зрелищем и сделать снимки.
Рафтинг по реке Кёпрючай. Мы заберём вас из отеля и отвезём к каньону Кёпрюлю. После инструктажа и выдачи снаряжения вы спуститесь к реке — и начнется самое веселье! Вас ждут впечатляющие ландшафты каньона Кёпрюлю и трасса с порогами, которые добавят адреналина в ваш отдых.
Обед. После мы вернемся на базу, где вы переоденетесь и пообедаете.
По возвращении на базу вы сможете просмотреть фото, сделанные во время рафтинга, и за дополнительную плату получить в печатном виде самое понравившееся, а также приобрести флешку с видео со сплава.
Кому подойдёт поездка
Пороги имеют 1 и 2-ю категорию сложности, поэтому рафтинг подходит как для новичков, так и для опытных специалистов.
Программа
- Сбор путешественников и отправление из отеля (08:30 — 09:30)
- Прибытие на территорию Кёпрюлю каньон (Бешконак) около 10:30
- Отправление на джипах или кабрио-бусах в Тазы каньон (45 минут в дороге)
- Свободное время на смотровой площадке над обрывом (20 минут)
- Обратная дорога на джипах или кабрио-бусах
- Инструкция по технике безопасности и выдача снаряжения для рафтинга
- Старт рафтинга, сплав 10 км с остановками
- Возвращение на базу, поздний обед (около 15:30 – 16:00)
- Свободное время
- Отправление с базы Бешконак
- Возвращение в отели (18:30 — 19:30)
Организационные детали
Как проходит поездка
— Обратите внимание: это видовая прогулка без сопровождения гида. С вами будет русско- и англоговорящий куратор; перед сплавом он даст всю информацию по технике безопасности и прохождении порогов
— Расстояние от центра Сиде до каньона Кёпрюлю 70 км
— Лодки рассчитаны на 10 человек и гребца-куратора
— К Тазы каньону мы добираемся на джипах или кабрио-бусах
— Последовательность пунктов программы и продолжительность экскурсии можем меняться в зависимости от погоды и числа участников
— На прогулке будут гости из разных стран
Что входит в стоимость
— Трансфер от отеля и обратно
— Страховка во время поездки
— Снаряжение для рафтинга (шлем и спасательный жилет); общие надувные лодки и весла
— Обед (жареная курица, рис, салат)
Дополнительно оплачиваются (по желанию)
— Напитки (безалкогольные —3$; пиво — 5$) и лепешки гезлеме (3$)
— Завтрак (возьмите ланч-бокс в отеле)
— Специальная обувь для рафтинга — 10$
— Гидрокостюм для рафтинга — 10$
— Специальные очки для рафтинга — 2$
— Водонепроницаемый чехол для телефона — 10$
— Байдарка на двоих (15 USD)
— Печатное фото с прогулки и/или видео на флешке
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|От 12 лет и старше
|€31
|От 7 до 11 лет
|€17
|Дети до 6 лет (с посадочным местом)
|€17
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Рафтинг великолепный, обед вкусный, каньон потрясающий!!!!
Нюансы:
1)сначала рафтинг, потом каньон.
2) ждали каньон после рафтинга больше часа.
3) на каньоне всего 10 мин (сфоткался и ушел). Но красота не передаваемая!
Водитель и инструкторы опытные! Водитель не гонит по дороге на каньон, просто жутко от высоты.
Экскурсия стоящая посещения!
Спасибо за увлекательный день, полный эмоций и впечатлений!
Спустя 20
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