Вот вы поднимаетесь в Таврские горы, оставляя позади шумный Сиде, а через час уже плывёте по Зелёному каньону — уголку нетронутой природы в окружении скал. Вода здесь такого насыщенного цвета — даже не верится, что это Турция. Вы поплаваете в тишине и порыбачите.
Вкусный обед с видом на озеро и панорама с плотины Оймапинар станут приятным дополнением к этому дню.
Вкусный обед с видом на озеро и панорама с плотины Оймапинар станут приятным дополнением к этому дню.
Описание экскурсии
7:30–8:30 — сбор и выезд из отелей Сиде
9:30–10:00 — плотина Оймапинар. Вы остановитесь на смотровой площадке, чтобы оценить масштабы каньона и сделать фотографии на память
10:15–12:00 — Зелёный каньон. Подниметесь на борт яхты и отправитесь в плавание по изумрудной глади водохранилища, которое окружили величественные горы и хвойные леса
12:30–13:30 — обед. Пройдёт в формате шведский стол в ресторане с живописным видом на озеро. Напитки приобретаются отдельно
13:30–15:00 — продолжение водного маршрута. Прогулка возобновится в спокойном ритме. Вы сможете искупаться, отдохнуть на палубе и насладиться тишиной каньона
16:00–17:00 — возвращение в отели
Организационные детали
- Прогулка проходит на комфортабельных экскурсионных лодках (катамараны и двухпалубные деревянные суда) вместимостью 70–110 чел. На борту: зоны с тенью и открытая панорамная палуба, бар с безалкогольными напитками (безлимит), туалеты и кабины для переодевания, удобные сидения для отдыха
- В стоимость включено: трансфер, прогулка на корабле по каньону, обед, безлимитные безалкогольные напитки на борту, рыбалка (снасти и наживка), страховка
- Дополнительно оплачивается: напитки в ресторане во время обеда, личные расходы (фото, сувениры)
- Перед отправлением проводится инструктаж по технике безопасности и предоставляются спасательные жилеты
- В случае плохой погоды предложим перенести или отменить прогулку
- Пездка не рекомендуется людям с серьёзными проблемами здоровья. Детям — только в сопровождении взрослых
- Это водная прогулка, которая не предполагает глубокого погружения в историю. С вами будет один из членов нашей команды
ежедневно в 08:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|€33
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:30
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 80 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — Организатор в Сиде
Провела экскурсии для 589 туристов
Я представляю туристическую компанию, которая работает по всей Турции. Мы предлагаем разнообразные путешествия: от исторических и познавательных поездок до экстремальных туров для любителей активного отдыха. С многолетним опытом работы и
Входит в следующие категории Сиде
Похожие экскурсии на «Круиз мечты: из Сиде в Зелёный каньон»
Групповая
Зелёный каньон: путешествие из Сиде на весь день
Размеренный отдых на фоне высоких скал, густых сосновых лесов и малахитовой глади воды
Начало: У входа в отель
Расписание: в понедельник и четверг в 09:00
11 мая в 09:00
14 мая в 09:00
€30 за человека
Групповая
Зелёный каньон: круиз по изумрудному озеру и обед в горах
Насладиться водной прогулкой в одном из самых живописных мест Турции - в часе езды от Сиде
Начало: У ворот вашего отеля
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€39 за человека
Групповая
Из Сиде в Зелёный каньон + прогулка на лодке и обед
Проехать на автобусе-кабриолете, увидеть мечеть Кюллие и водопад Манавгат
Начало: У вашего отеля
Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 08:30
Сегодня в 08:30
10 мая в 08:30
€27 за человека
Групповая
Зелёный каньон из Сиде: природа, релакс и приключение
Начало: Трансфер заберёт вас от вашего отеля (Сиде)
Расписание: Ежедневно в 08:30.
$40 за человека
€33 за человека