Круиз мечты: из Сиде в Зелёный каньон

Рыбалка, безлимитные напитки на борту и обед у воды
Вот вы поднимаетесь в Таврские горы, оставляя позади шумный Сиде, а через час уже плывёте по Зелёному каньону — уголку нетронутой природы в окружении скал. Вода здесь такого насыщенного цвета — даже не верится, что это Турция. Вы поплаваете в тишине и порыбачите.

Вкусный обед с видом на озеро и панорама с плотины Оймапинар станут приятным дополнением к этому дню.
Описание экскурсии

7:30–8:30 — сбор и выезд из отелей Сиде

9:30–10:00 — плотина Оймапинар. Вы остановитесь на смотровой площадке, чтобы оценить масштабы каньона и сделать фотографии на память

10:15–12:00 — Зелёный каньон. Подниметесь на борт яхты и отправитесь в плавание по изумрудной глади водохранилища, которое окружили величественные горы и хвойные леса

12:30–13:30 — обед. Пройдёт в формате шведский стол в ресторане с живописным видом на озеро. Напитки приобретаются отдельно

13:30–15:00 — продолжение водного маршрута. Прогулка возобновится в спокойном ритме. Вы сможете искупаться, отдохнуть на палубе и насладиться тишиной каньона

16:00–17:00 — возвращение в отели

Организационные детали

  • Прогулка проходит на комфортабельных экскурсионных лодках (катамараны и двухпалубные деревянные суда) вместимостью 70–110 чел. На борту: зоны с тенью и открытая панорамная палуба, бар с безалкогольными напитками (безлимит), туалеты и кабины для переодевания, удобные сидения для отдыха
  • В стоимость включено: трансфер, прогулка на корабле по каньону, обед, безлимитные безалкогольные напитки на борту, рыбалка (снасти и наживка), страховка
  • Дополнительно оплачивается: напитки в ресторане во время обеда, личные расходы (фото, сувениры)
  • Перед отправлением проводится инструктаж по технике безопасности и предоставляются спасательные жилеты
  • В случае плохой погоды предложим перенести или отменить прогулку
  • Пездка не рекомендуется людям с серьёзными проблемами здоровья. Детям — только в сопровождении взрослых
  • Это водная прогулка, которая не предполагает глубокого погружения в историю. С вами будет один из членов нашей команды

ежедневно в 08:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник€33
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:30
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 80 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — Организатор в Сиде
Провела экскурсии для 589 туристов
Я представляю туристическую компанию, которая работает по всей Турции. Мы предлагаем разнообразные путешествия: от исторических и познавательных поездок до экстремальных туров для любителей активного отдыха. С многолетним опытом работы и
тысячами положительных отзывов от наших довольных клиентов, мы всегда стремимся предоставить вам только лучшее. Ваши комфорт и яркие впечатления для нас на первом месте, и мы с радостью сделаем ваш отдых насыщенным и незабываемым!

