Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода теплая и солнечная. В это время парк особенно оживлен и предлагает максимум развлечений. В апреле и октябре также комфортно, но возможны дожди. В зимние месяцы парк работает в ограниченном режиме, но все же можно насладиться некоторыми аттракционами.

В Стране чудес Land of Legends каждый найдет развлечение по душе. Всего в 35 километрах от Сиде, этот парк предлагает аттракционы, аквапарк с 40 горками и шоу дельфинов. Озеленение территории, рестораны и магазины создают атмосферу настоящего праздника. Безопасность и комфорт гарантированы, а сотрудники всегда готовы помочь. Это место идеально подходит для семейного отдыха и любителей адреналина. Рекомендуем посетить

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Описание экскурсии

Страна чудес Land of Legends

Это один из крупнейших развлекательных парков в Европе. На обширной территории вы найдете не только аттракционы, но и аквапарк, луна-парк, рестораны, кафе и множество магазинов. Особое внимание уделено озеленению — цветы и деревья создают атмосферу уюта и красоты.

Аквапарк

В аквапарке расположено 40 горок, а также отдельные зоны для детей. Он подойдет всем без исключения, независимо от возраста. Разнообразие горок позволит вам выбрать именно тот отдых, который вам по душе.

Парк аттракционов

Здесь вас ждет множество аттракционов, которые не дадут скучать. Любители острых ощущений могут насладиться адреналином на американских горках, а также прокатиться на:

Небесном истребителе

Гонках на воздушном шаре

Ковре-самолете

Твистере

Семейных качелях

Урагане

Не упустите шанс пополнить свою копилку острых впечатлений!

Шоу дельфинов

Не забудьте посетить шоу дельфинов. Эти удивительные морские существа покажут свою дружелюбность и ум. В течение 30 минут вы сможете насладиться захватывающим зрелищем и запечатлеть яркие моменты на фотографии.

Безопасность и комфорт

Парк заботится о вашей безопасности и комфорте. Вы найдете множество шкафчиков, которые можно взять в аренду. В случае возникновения вопросов, всегда можно обратиться к сотрудникам парка, говорящим на разных языках. Территория парка регулярно убирается, а горки и бассейны проходят ежедневную проверку и очистку.

Во второй половине дня тематический парк закрывается, и вас ждут комфортабельные автобусы, готовые доставить вас в отели.