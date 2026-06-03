Погрузитесь в мир веселья и приключений в одном из крупнейших парков Европы. Аттракционы, аквапарк и шоу дельфинов ждут вас
В Стране чудес Land of Legends каждый найдет развлечение по душе.
Всего в 35 километрах от Сиде, этот парк предлагает аттракционы, аквапарк с 40 горками и шоу дельфинов. Озеленение территории, рестораны и магазины создают атмосферу настоящего праздника. Безопасность и комфорт гарантированы, а сотрудники всегда готовы помочь. Это место идеально подходит для семейного отдыха и любителей адреналина. Рекомендуем посетить
Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода теплая и солнечная. В это время парк особенно оживлен и предлагает максимум развлечений. В апреле и октябре также комфортно, но возможны дожди. В зимние месяцы парк работает в ограниченном режиме, но все же можно насладиться некоторыми аттракционами.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Аквапарк
Парк аттракционов
Шоу дельфинов
Описание экскурсии
Страна чудес Land of Legends
Это один из крупнейших развлекательных парков в Европе. На обширной территории вы найдете не только аттракционы, но и аквапарк, луна-парк, рестораны, кафе и множество магазинов. Особое внимание уделено озеленению — цветы и деревья создают атмосферу уюта и красоты.
Аквапарк
В аквапарке расположено 40 горок, а также отдельные зоны для детей. Он подойдет всем без исключения, независимо от возраста. Разнообразие горок позволит вам выбрать именно тот отдых, который вам по душе.
Парк аттракционов
Здесь вас ждет множество аттракционов, которые не дадут скучать. Любители острых ощущений могут насладиться адреналином на американских горках, а также прокатиться на:
Небесном истребителе
Гонках на воздушном шаре
Ковре-самолете
Твистере
Семейных качелях
Урагане
Не упустите шанс пополнить свою копилку острых впечатлений!
Шоу дельфинов
Не забудьте посетить шоу дельфинов. Эти удивительные морские существа покажут свою дружелюбность и ум. В течение 30 минут вы сможете насладиться захватывающим зрелищем и запечатлеть яркие моменты на фотографии.
Безопасность и комфорт
Парк заботится о вашей безопасности и комфорте. Вы найдете множество шкафчиков, которые можно взять в аренду. В случае возникновения вопросов, всегда можно обратиться к сотрудникам парка, говорящим на разных языках. Территория парка регулярно убирается, а горки и бассейны проходят ежедневную проверку и очистку.
Во второй половине дня тематический парк закрывается, и вас ждут комфортабельные автобусы, готовые доставить вас в отели.
Зимний сезон только во вторник, четверг, субботу.
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
Трансферы из/в отель
Входной билет
Страховка
Шоу дельфинов
Сопровождение
Что не входит в цену
Любые напитки и еда
Личные затраты
Фото и видео
Сейф
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Зимний сезон только во вторник, четверг, субботу.
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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K
Karaseva
Трансфер из Сиде, немного задержали по времени, но заранее предупредили. Билет дневной, в 17 час. обратно. Сам парк конечно до того же Порт Авентура не дотягивает. Как-то все скомкано, не читать дальшеуменьшить
атмосферно. Хотели побольше успеть, купили Фаст трак (быстрый проход на горки) за 52 доллара. Так очередь была примерно вполовину меньше, чем обычная. Успели только на 2-х горках водных прокатиться, до зоны американских горок да же не дошли. Бассейны холодные. Еда дорогая. Шоу дельфинов простецкое. В Екатеринбурге просто на несколько уровней выше. Понятно конечно, что это же аквапарк, а не дельфинарий). Я была с подростком, нас интересовали горки. Из нашей группы часть успела наоборот только на американских прокатиться, до аквапарка не дошли, не успели. Для детей помладше много разных локаций. Своих денег в такое ограниченное время -не стоит. Организаторам-спасибо. А сам парк-смотрите сами.
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А
Алина
Посетили парк 30.06 с семьей. Парк переполнен, очереди на все аттракционы и горки не меньше часа, что на жаре под 40 градусов очень тяжело. За весь день прокатились на 2 читать дальшеуменьшить
сухих аттракционах, одной водной горке и посмотрели шоу дельфинов. Сам парк очень большой и ходить из водной части в сухую, чтобы посмотреть, где меньше очереди просто нереально. Табло в временем ожидания на главные аттракционы могли бы стоять в разных частях парка и вообще почему-то такие табло есть только перед несколькими водными горками и всё.
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А
Анна
Лучший парк развлечений. Были целый день с 10-18.30. Интересно как детям, так и взрослым. Рай для любителей фото. В сезон много очередей. Покатались на 6-7 горках. Очередь в среднем 15-40 читать дальшеуменьшить
минут. Парк на территории отеля находился, можно пройти туда к центральному замку, там много магазинов, кафешек, при покупке на 100 лир катают на лодке бесплатно (как в Венеции). В самом парке много разных развлечений, шоу дельфинов, Маша и медведь, водные горки, аква парк, бассейны с искусственными волнами.
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Д
Дмитрий
Отличный парк для активного отдыха. Огромный аквапарк с горками и бассейнами на любой возраст и отвагу. Также на территории отличный парк аттракционов. Настоящий американский ДИСНЕЙЛЕНД.
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И
Игорь
Я с друзьями побывал здесь. И ещё по магазинам ходили. Очень хорошая атмосфера на территории. Но магазины для туристов. Цены завышены в магазинах 2-3 раза.
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М
Марина
Понравилось все особенно бассейны развлечения и горки, еда тоже хорошая. Хот-дог очень вкусный. Ездим каждое лето несколько раз
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