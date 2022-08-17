Страна чудес Land of Legends

Один из самых больших развлекательных парков в Европе. На территории можно встретить не только аттракционы, а также аквапарк, луна-парк, рестораны, кафе и множество магазинов. Большое внимание уделено озеленению парка: посаженным цветам и деревьям.

Аквапарк

Огромный аквапарк, состоящий из 40 горок и отдельными зонами для детей, вдохновит и понравится туристу любой возрастной категории. Горки разных режимов помогут Вам определиться какой отдых вы предпочитаете.

Парк аттракционов

Многообразие аттракционов не заставит Вас скучать. Любители адреналина прокатятся на самых крутых американских горках. А кроме них самыми экстремальными считаются небесный истребитель, гонка на воздушном шаре, Ковер-самолет, твистер, семейные качели, ураган. Не упустите прекрасную возможность накопить острых ощущений.

Шоу Дельфинов

Обязательно загляните на шоу дельфинов. Морские обитатели покажут свою дружелюбность и мудрость, а вы, наслаждаясь 30-минутным шоу, сможете сделать пару красивых кадров в память об отдыхе.

Безопасность и комфорт

Парк сделан так, чтобы Вы чувствовали себя в безопасности и находились в комфортных условиях. Множество шкафчиков, которые Вы можете взять в аренду. Если вдруг у Вас возникнет вопрос, то Вы всегда сможете обратиться к сотрудникам парка, для которых нет языкового барьера. Ежедневно парк развлечений проводит уборку территории. Горки и бассейны проверяются и очищаются на ежедневной основе.

Во второй половине дня тематический парк закрывается и гостей ждут комфортабельные автобусы, которые доставят их в отели.