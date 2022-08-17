Страна чудес Land of Legends

В Турецком Диснейленде каждый найдет развлечение для себя

5
6 отзывов
В Турецком Диснейленде каждый найдет развлечение для себя. Экскурсия наполненная смехом, улыбками и весельем. Страна легенд покорит вас своими чудесами, мероприятиями, а также деревьями и цветами. Всего 35 километров от Сиде в сторону Белека и Вы в стране легенд, сказок и красоты. Рекомендуем!
Страна чудес Land of Legends
Страна чудес Land of Legends
Страна чудес Land of Legends
Страна чудес Land of Legends
Страна чудес Land of Legends
Страна чудес Land of Legends
Ближайшие даты:
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Описание

Страна чудес Land of Legends

Один из самых больших развлекательных парков в Европе. На территории можно встретить не только аттракционы, а также аквапарк, луна-парк, рестораны, кафе и множество магазинов. Большое внимание уделено озеленению парка: посаженным цветам и деревьям.

Аквапарк

Огромный аквапарк, состоящий из 40 горок и отдельными зонами для детей, вдохновит и понравится туристу любой возрастной категории. Горки разных режимов помогут Вам определиться какой отдых вы предпочитаете.

Парк аттракционов

Многообразие аттракционов не заставит Вас скучать. Любители адреналина прокатятся на самых крутых американских горках. А кроме них самыми экстремальными считаются небесный истребитель, гонка на воздушном шаре, Ковер-самолет, твистер, семейные качели, ураган. Не упустите прекрасную возможность накопить острых ощущений.

Шоу Дельфинов

Обязательно загляните на шоу дельфинов. Морские обитатели покажут свою дружелюбность и мудрость, а вы, наслаждаясь 30-минутным шоу, сможете сделать пару красивых кадров в память об отдыхе.

Безопасность и комфорт

Парк сделан так, чтобы Вы чувствовали себя в безопасности и находились в комфортных условиях. Множество шкафчиков, которые Вы можете взять в аренду. Если вдруг у Вас возникнет вопрос, то Вы всегда сможете обратиться к сотрудникам парка, для которых нет языкового барьера. Ежедневно парк развлечений проводит уборку территории. Горки и бассейны проверяются и очищаются на ежедневной основе.
Во второй половине дня тематический парк закрывается и гостей ждут комфортабельные автобусы, которые доставят их в отели.

Вторник, Четверг, Суббота с 09:00 до 18:30

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансферы из/в отель
  • Входной билет
  • Страховка
  • Шоу дельфинов
  • Сопровождающий гид
Что не входит
  • Любые напитки и еда
  • Личные затраты
  • Фото и видео
  • Сейф
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Вторник, Четверг, Суббота с 09:00 до 18:30
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы от туристов

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