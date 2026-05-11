Трансфер на ночное шоу в парке развлечений The Land of Legends (из Сиде)

Когда над парком Land of Legends садится солнце, амфитеатр оживает ослепительными красками и музыкой.
Сюда стоит приехать, чтобы увидеть спектакль, сочетающий элементы световых эффектов, динамичной музыки и головокружительной акробатики.
Чтобы ваш вечер прошёл на высоте, мы заранее привезём вас в парк — поход на шоу можно совместить с шопингом — и отвезём обратно в отель.
Описание трансфер
18:30 — наш водитель заберёт вас по месту проживания (отель в пределах Сиде)
21:00 — трансфер доставит вас ко входу в парк, где у вас будет свободное время, чтобы прогуляться по магазинам или поужинать в одном из уютных кафе до начала шоу
22:00 — начало вечерней программы Land of Legends, одного из самых популярных представлений в курортной Турции. Оно включает лазерное шоу, парад лодок, выступления акробатов, талантливых певцов, танцоров и музыкантов
23:30 — после окончания шоу трансфер отвезёт вас обратно в отель
Организационные детали
- Обратите внимание, что входной билет в парк The Land of Legends бесплатный. Мы предоставляем только трансфер из отеля и обратно
- Продолжительность пути до тематического парка зависит от трафика и вашего местонахождения
- Вас будет сопровождать опытный водитель из нашего агентства
во вторник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 18:00
Стоимость трансфер
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€18
|Дети до 3 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 38% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 18:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 38% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тимур — Организатор в Сиде
Провёл экскурсии для 1649 туристов
Я — профессионал в мире туризма. Хочу представить вам нашу компанию, в которой ваше комфортное путешествие — наш главный приоритет. Мы открываем перед вами увлекательный мир Турции и проводим экскурсии по таким регионам как Аланья, Сиде, Анталья, Кемер и Белек. Наша команда профессиональных гидов предоставит вам разнообразные варианты программ как для групповых, так и для индивидуальных путешествий.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Все прошло супер
19.04.26 ездили в парк Lands and Legends. Очень комфортабельный автобус, дают воду. Приехал за нами в отель вовремя. По прибытии организованно отвел всех ко входу в парк где организатор подробно все объяснил у карты. После программы всех развезли по отелям. Спасибо огромное за качественный сервис и данную программу всем рекомендую вам понравится.
