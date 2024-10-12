Что вас ждет: Одна из самых живописных экскурсий! Если вы хотите вдоволь насладится красотами природы и отдохнуть душой от городского шума, данное предложение точно для вас. Город Сельге Оказавшись на территории древнего города Сельге, вы словно попадаете в кадр исторического фильма. Локации настолько кинематографичны, что ваша фантазия будет в восторге от витающего в воздухе духа античности и открывающегося вида на природу и руины. Тазы каньон Тазы каньон воистину завораживающее место. В сочетании с лесами, протекающей внизу рекой Кёпрючай и бескрайними горными просторами на фоне, тазы каньона бесспорно произведут на вас огромное впечатление и подарят не только чувство умиротворения и единения с природой, но и шикарные памятные снимки. Люди Скалы Люди Скалы или Камни Дьявола — необычное место созданное природой. Воочию наблюдая за просторными пейзажами, дух захватывает от такой красоты, разум очищается, тело наполняется чистым воздухом нетронутой природы. Программа:

Сбор и трансфер туристов из отелей;

Посещение Тазы каньона (45 минут);

Посещение античного города Сельге;

Люди скалы;

• Обед. Важная информация:

• Способы оплаты на месте:

наличными USD, EUR, местная валюта — российской картой онлайн.