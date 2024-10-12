Одна из самых живописных экскурсий! Тазы каньон воистину завораживающее место.
В сочетании с лесами, протекающей внизу рекой Кёпрючай и бескрайними горными просторами на фоне, тазы каньона бесспорно произведут на вас огромное впечатление и подарят не только чувство умиротворения и единения с природой, но и шикарные памятные снимки.
В сочетании с лесами, протекающей внизу рекой Кёпрючай и бескрайними горными просторами на фоне, тазы каньона бесспорно произведут на вас огромное впечатление и подарят не только чувство умиротворения и единения с природой, но и шикарные памятные снимки.
Описание экскурсии
Что вас ждет: Одна из самых живописных экскурсий! Если вы хотите вдоволь насладится красотами природы и отдохнуть душой от городского шума, данное предложение точно для вас. Город Сельге Оказавшись на территории древнего города Сельге, вы словно попадаете в кадр исторического фильма. Локации настолько кинематографичны, что ваша фантазия будет в восторге от витающего в воздухе духа античности и открывающегося вида на природу и руины. Тазы каньон Тазы каньон воистину завораживающее место. В сочетании с лесами, протекающей внизу рекой Кёпрючай и бескрайними горными просторами на фоне, тазы каньона бесспорно произведут на вас огромное впечатление и подарят не только чувство умиротворения и единения с природой, но и шикарные памятные снимки. Люди Скалы Люди Скалы или Камни Дьявола — необычное место созданное природой. Воочию наблюдая за просторными пейзажами, дух захватывает от такой красоты, разум очищается, тело наполняется чистым воздухом нетронутой природы. Программа:
- Сбор и трансфер туристов из отелей;
- Посещение Тазы каньона (45 минут);
- Посещение античного города Сельге;
- Люди скалы;
• Обед. Важная информация:
• Способы оплаты на месте:
наличными USD, EUR, местная валюта — российской картой онлайн.
Среда, пятница 8:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Каньон Тазы
- Античный город Сельге
- Люди Скалы
Что включено
- Трансфер
- Услуги русскоязычного гида
- Экскурсионная программа
- Обед.
Что не входит в цену
- Напитки
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Среда, пятница 8:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Важная информация
- Способы оплаты на месте:
- Наличными USD, EUR, местная валюта
- Российской картой онлайн
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 16 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Посетили данную экскурсию!
Ездили в составе 3х человек, ребенок 7 ми лет в том числе.
До места сбора доехали на комфортном микрике, далее инструктаж и пересели на джипы. Экскурсовод много рассказывал по
Ездили в составе 3х человек, ребенок 7 ми лет в том числе.
До места сбора доехали на комфортном микрике, далее инструктаж и пересели на джипы. Экскурсовод много рассказывал по
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Е
Великолепная экскурсия! Все было организовано хорошо: забрали из отеля вовремя, привезли на базу, посадили в открытые джипы и целый день мы ездили по горным дорогам (иногда было страшновато) и любовались
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П
Потрясающая экскурсия, классный гид Алекс, очень много и интересно рассказывал историю Турции. Единственное мало времени на фото было выделено, но глаза красотой насладились.
Пс. очень не понравились попутчики в виде четверых
Пс. очень не понравились попутчики в виде четверых
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Л
Здравствуйте, мы ездили в Тазы каньон. Все очень понравилось. Организация было на 5+ Заказали экскурсию через интернет и не пожалели. Рекомендуем!!! Цена и качество соответствует. Благодарим за интересную экскурсию, в будущем будем брать только у вас.
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L
Здравствуйте, мы ездили в Тазы каньон. Все очень понравилось. Организация было на 5+ Заказали экскурсию через интернет и не пожалели. Рекомендуем!!! Цена и качество соответствует. Благодарим за интересную экскурсию, в будущем будем брать только у вас.
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Е
Экскурсия насыщенная на эмоции и красивые виды. Не ожидали что увидим столько всего. Отдельная благодарность гиду, очень много интересного рассказывал. В конце экскурсии был обед
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