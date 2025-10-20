читать дальше

можно сделать несколько фото у реки. Мы минут 15 подождали автобус из Кемера. Нас пересортировали по экскурсиям в открытые автобусы. Сначала мы понеслись по серпантину под музыку в Адам Каялар. В описание написано - люди скалы, но наш гид Сергей показал нам анаконду из камней, реально очень похожа, и собаку. Там же есть дерево желаний. Пол часа там побыли и понеслись к античному городу Сельге, не понятно, почему в описании написано "город", мы увилели один амфитеатр, и Сергей нам провёл очень интересную экскурсию. Омрачило впечатление, навязчивые бабки-цыганки в лохмотьях, которые просто не отходили от нашей группы, что-то говорили, и мешали слушать. Потом поехали к Каньёну Тазы. Это просто завораживающее место😍, тут мы тоже пол часа пробыли, и поехали назад. По дороге водитель останавливал нас на смотровых с потрясающими видами. 🤩🤩🤩 Прибыли на точку сбора, нас покормили очень вкусно! И повезли назад в отель. В 17:50 мы были в отеле. Были с пожилым человеком, поэтому выбрали эту экскурсию, без экстрима и без длительной хотьбы. Платить в рублях с русской карты, очень удобно. Спасибо большое! Всем рекомендую экскурсию!