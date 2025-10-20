Отправьтесь в захватывающее путешествие к каньону Тазы — месту, где небо встречается с бездной. Прогуляйтесь по развалинам древнего города Сельге и прикоснитесь к загадке «людей-скал» Адам Каялар. Эта экскурсия подарит вам яркие пейзажи, древние легенды и чувство полного единения с природой.
Описание экскурсииПутешествие в сердце древней природы и легенд Если вы мечтаете окунуться в величественную красоту гор, прикоснуться к древности и почувствовать дух легенд — эта экскурсия для вас. Это не просто поездка, а настоящее приключение в сердце анатолийской природы, где каждый камень хранит историю, а каждый поворот открывает захватывающий вид. Каньон Тазы — Долина Мудрости Каньон Тазы — один из самых удивительных природных уголков Турции. Его называют «Долиной Мудрости» не случайно: здесь, на высоте до 400 метров, природа словно шепчет свои древние тайны. Мощные, отвесные скалы, вырезанные веками стремительной рекой Кёпрючай, образуют гигантское ущелье, поразительное по своей масштабности и красоте. Смотровая площадка подарит вам кадры, которые невозможно забыть — когда бездна расстилается у ваших ног, а горизонт скрывается в горном тумане. Античный город Сельге На склонах Торосских гор, в труднодоступной и живописной местности, когда-то процветал древний город Сельге. По легендам, его основал прорицатель Калхас после Троянской войны. Здесь, среди горных склонов и зелени, вы найдете следы удивительной цивилизации: руины театра, храмов, улиц, вымощенных камнем, — всё это расскажет вам о жизни греков, спартанцев и торговцев, которые сделали Сельге богатым центром своего времени. Вдыхая аромат горных трав и лаванды, вы почувствуете, как история оживает прямо у вас под ногами. Адам Каялар — люди-скалы Последняя точка нашего путешествия — загадочные скальные образования Адам Каялар. Эти вертикальные монолиты напоминают силуэты людей, будто застывших в вечности. Местные жители называют это место «землёй Аватара» — настолько фантастично выглядит ландшафт. Скалы словно наблюдают за вами, охраняя покой древней земли. Это место притягивает, вдохновляет, оставляет глубокий след в душе. Важная информация:
- Экскурсия проходит в горах — будьте готовы к небольшим физическим нагрузкам.
- Погода может меняться, особенно в горах — возьмите с собой ветровку или кофту, а также удобную обувь для прогулки по каменистой местности, головной убор и солнцезащитные очки, воду, лёгкие закуски.
Среда, пятница в 9:00
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Каньон Тазы
- Река Кёпрючай
- Античный город Сельге
- Адам Каялар
Что включено
- Трансфер от/до отеля
- Услуги гида-сопровождающего
- Обед
Что не входит в цену
- Любые напитки
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Среда, пятница в 9:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
- Экскурсия проходит в горах - будьте готовы к небольшим физическим нагрузкам
- Погода может меняться, особенно в горах - возьмите с собой ветровку или кофту, а также удобную обувь для прогулки по каменистой местности, головной убор и солнцезащитные очки, воду, лёгкие закуски
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Екатерина
20 окт 2025
Были на этой экскурсии 15.10.2025. Нас забрали от отеля на автобусе, по дороге собрали из других отелей людей. Потом нас привезли на точку сбора. Само это место уже очень живописное,
L
Larisa
4 окт 2025
Поездка принесла впечатления и удовольствие. Всё было организовано, увидели красоту турецких гор и селений. Спасибо.
Д
Дмитрий
8 сен 2025
Понравился тур, наверное самый динамичный и весёлый из тех, что мы посетили.
В следующий раз попробуем рафтинг, если доведётся.
А так - Сельге отлично, Каменные люди - отлично, каньон Тазы - тоже отлично
В следующий раз попробуем рафтинг, если доведётся.
А так - Сельге отлично, Каменные люди - отлично, каньон Тазы - тоже отлично
Входит в следующие категории Сиде
Похожие экскурсии из Сиде
Индивидуальная
до 8 чел.
Из Сиде - в Тазы каньон и древний Аспендос
Приглашаем на экскурсию, где вы увидите не только пляжи, но и величественные горы, античные руины и попробуете традиционные блюда
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€411 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Каньон Тазы и античный Аспендос в путешествии из Сиде
2 в 1: исследовать древние руины и полюбоваться пейзажами нацпарка Кёпрюлю
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€420 за всё до 4 чел.
Групповая
Экскурсия в Каньон Тазы из Сиде
Начало: Ваш отель
Расписание: В зимний период среда пятница
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$27 за человека