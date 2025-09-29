Длинных пеших переходов на маршруте не будет, но людям с серьёзными опорно-двигательными проблемами в поездке будет тяжело
В поездку предусмотрите удобную для ходьбы обувь и одежду, возьмите с собой купальник и полотенце, воду, наличные для личных расходов
Оплатить остаток суммы можно только наличными (евро, доллар или турецкие лиры) по курсу в день поездки
во вторник, четверг и субботу в 08:00
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Взрослый
€40
Детский (6-12 лет)
€27
Детский (0-5 лет) без отдельного места и без питания
Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У ворот вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг и субботу в 08:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владислава — Организатор в Сиде
Провела экскурсии для 472 туристов
Привет, дорогие путешественники! Я — Влада и проживаю в Турции уже несколько лет. Вместе со своей командой обеспечиваю ваш отдых незабываемыми впечатлениями, предоставляю лучшие варианты проведения досуга в Анталье — так, чтобы вы были довольны!
Отзывы и рейтинг
3.7
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
2
3
3
2
–
1
–
К
Кирилл
29 сен 2025
Из плюсов действительно красивые виды, наличие русскоговорящих сопровождающих. Из минусов: 1)Очень мало времени дается на площадке самого каньона, критически мало. 2)Не было обещанной остановки на купание! Купались уже после экскурсии сами. 3)Выбора между читать дальше
кабриобасом и автобусом не было, изначально рассадили русских в автобус, немцев в кабрио. Уже по факту просились туда по пути. И в целом очень мало времени на остановках, все время тряслись в автобусе. Стоит указать в описании обязательно запасаться людям таблетками от укачивания И никакой информации в дороге, это не экскурсия, а просто трансфер по горам от точки А к точке Б, В и обед.
Владислава
Ответ организатора:
Кирилл, спасибо, что поделились отзывом. Очень ценим, что отметили красивые виды и работу русскоговорящих сопровождающих. Я уже передали руководству ваши читать дальше
замечания о времени на локациях, отсутствии купания, распределении по транспорту и отсутствии информации в дороге. Обязательно учтём это, чтобы сделать программу комфортнее и интереснее. Мне искренне жаль, что впечатления оказались не такими, как вы ожидали. Надеемся, что при следующей поездке сможем приятно вас удивить лучшей организацией.
А
Андрей
24 сен 2025
Нам больше всего не понравился трансфер, он транзитом как на маршрутке забирал по пути и отвозил других людей которых не было на экскурсии а так тоже самое было и на читать дальше
обратном пути (транзит), потеряли очень много времени на дорогу, дети все измотаны были уже до экскурсии. Забрали самых первых и отвезли самых последних. По экскурсии то что на каньоне фотки где люди стоят на обрыве, по факту дают 25 минут там погулять где балконы с кучей народу, по фотографироваться с детьми почти не реально да и мало это 25 минут.
Владислава
Ответ организатора:
Андрей, спасибо за обратную связь! Очень жаль, что дорога оказалась утомительной. Со своей стороны мы стараемся назначать максимально точное время читать дальше
трансфера из отеля, чтобы гости меньше ждали, но, к сожалению, иногда трансфер бывает совмещённым (если группа не набирается полностью) с гостями другого тура, первая локация которого пересекается с локацией вашего. При этом автобус едет по одной линии вдоль побережья, без дополнительных кругов и объездов в обратную сторону. Мы стараемся предоставлять нашим гостям лучшие цены по сравнению с экскурсиями, которые предлагают отели, и надеемся на ваше понимание.
Что касается остановки на смотровой площадке в каньоне — организатор действительно даёт около 25 минут. Это время рассчитано так, чтобы все успели сделать фото, прогуляться и при этом уложиться в расписание, ведь в туре несколько локаций.
Мы ценим каждое мнение и всегда передаём обратную связь организатору, чтобы улучшать качество поездки. Хорошего вам отдыха!
Ольга
17 сен 2025
Неоднозначные впечатления после данной экскурсии. Природе готова поставить 5 звезд, но красоты к организации не имеют отношения. По маршруту как и прописано: все точки объездили, обедом накормили. Сама организация сильно хромает: почти читать дальше
два часа потратили на сбор людей, пересадки из автобусов в другие автобусы, потом так же на обратном пути столько же времени. Прогулка попадает на самое пекло, так что гулять долго трудно - берите защиту от солнца. Группа попалась смешанная: было запутано, кто иностранцы, кто на рафтинг и приходилось еще всех развозить и возвращаться. Гид плохо говорит по-русски, но нам это было не актуально, мы понимаем и английский. Рассказов про места особо не было, но это тоже нам не принципиально. Из плюсов: в автобусе был кондиционер. В основном все время в дороге - на локации по 15/20 минут. Съездить посмотреть один раз - можно, но многого ждать не стоит. Лучше взять к этому маршруту в добавок рафтинг - будет возможность покататься на открытых машинах по серпантину и сплавиться по реке.
Владислава
Ответ организатора:
Ольга, мне жаль что, организация тура оставила у вас смешанные впечатления. Ваш комментарий о пересадках и долгом времени сбора группы передала начальству. Рада, что сама природа и локации произвели на вас хорошее впечатление. Хорошего отпуска вам!
Ирина
14 сен 2025
В целом норм, но мои ожидания не оправдали. Большое время поездки от отелей(даже когда собрали всех) до места сбора и пересадки на ДР транспорт можно посвятить рассказам о достопримечательностях, о читать дальше
местном населении куда мы едем. После пересадки на кабрио автобус хотелось бы иметь какую то защищенность. имея чувство самосохранения хотелось бы от организаторов какой то безопасности, ремни безопасности в обязательном порядке при езде на "кабрио автобусе", каски -может быть. Потому что люди,сидящие на задних рядах просто подскакивали. В целом норм, просто доставка до локаций для фото.
Илария
7 сен 2025
Если оценивать мероприятие в общем и целом, то все понравилось, но были и минусы и плюсы. Начнем с минусов: Забрали в 8:35 из отеля, час собирали гостей, и в сам каньон Тазы читать дальше
приехали только в 11:30. До приезда на точку рассадки, с нами не было русско говорящего гида, поэтому мы даже не понимали во сколько приедем на место. Далее нас пересадили в машину с открытым верхом. (но в итоге это не было минусом, а скорее плюсом) Гид ничего не рассказал. (Ни про каньон ни про античный город). Мало времени на античный город. Кормили на обратно пути (один шашлычок из курицы, булгур или макароны на выбор) салат из помидоров и огурцов. (На шашлык в итоге была изжога у двоих из 4х) Из плюсов: очень красивые виды, людей на экскурсии было 12-15, поэтому мы никого не ждали. Гид говорит по русски. Гид достаточно быстро ехал и уверенно, и мы успевали все сфоткать до приезда больших групп. Если поменять расписание на сайте, выучить пару интересных фактов о местах, и возможно поменять место обеда, будет отлично)