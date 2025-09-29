Горные области в окрестностях Сиде сочетают величие природы и следы античной истории. На экскурсии вы пройдёте через сосновые леса и холмы, увидите каньоны Тазы и Кёпрюлю, а также римские руины Сельге. Живописные виды и погружение в древние цивилизации через их легенды и истории — всё это в нашей программе!

Описание экскурсии

8:00 — выезд из отеля

Вас заберут прямо от места проживания (точное время зависит от района). Дорога проходит через сосновые леса, холмы и горные деревушки, подготавливая к встрече с главными красотами Тавра.

10:30 – Прибытие на базу

Краткий инструктаж и информационная встреча. Гид присоединится к группе здесь. В зависимости от условий выбирается открытый (кабрио-бас) или закрытый транспорт.

11:30 — первая остановка: каньон Тазы (25 минут)

Это место называют Долиной мудрости за тишину и величие. Высота скал превышает 400 метров, а вид на изумрудную реку Кёпрючай завораживает.

12:30 — вторая остановка: каньон Кёпрюлю и купание (30 минут)

Это территория национального парка с бирюзовой рекой, окаймлённой отвесными скалами. Не упустите возможность освежиться в прохладной воде и насладиться ароматом хвойного леса.

13:30 — третья остановка: древний город Сельге

Вы увидите амфитеатр, крепостные стены и храмы, сохранившиеся среди горных пейзажей.

14:00 — обед на природе

Свежеприготовленные блюда: куриный шашлык, рис, макароны и овощной салат.

17:00–17:30 — примерное время возвращения в Сиде

После насыщенного дня мы отвезём вас обратно в отель.

Организационные детали