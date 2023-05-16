Турецкий хамам — это не просто баня, а настоящий древний ритуал! Он появился ещё во времена Османской империи и очень популярен до сих пор. Приглашаем вас приобщиться к этой волшебной оздоравливающей процедуре. Вы отдохнёте в сауне, насладитесь пилингом, пенным и классическим массажем. Сделаете маску на лицо и выпьете ароматный чай.