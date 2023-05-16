Посетить восточную баню с пенным массажем, саунами и пилингом рукавицей кесе
Турецкий хамам — это не просто баня, а настоящий древний ритуал! Он появился ещё во времена Османской империи и очень популярен до сих пор. Приглашаем вас приобщиться к этой волшебной оздоравливающей процедуре. Вы отдохнёте в сауне, насладитесь пилингом, пенным и классическим массажем. Сделаете маску на лицо и выпьете ароматный чай.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Классический турецкий хамам
Процедура хамама состоит из пяти шагов:
- Сауны для разогрева тела: сухая, паровая и солёная.
- Пилинг на теплых каменных скамейках — оттирание отмерших частиц кожи с помощью жёсткой рукавички.
- Намыливание, пенный массаж и обливание водой.
- Комната отдыха: глиняная маска на лицо и расслабляющий чай.
- Классический 20-минутный массаж.
Организационные детали
- Это расслабляющая поездка, не предполагающая исторического экскурса.
- Трансфер из отеля до хамама и обратно включён в стоимость.
ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00 и 16:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у входа в отель
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00 и 16:00Экскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алия — Организатор в Сиде
Провела экскурсии для 47 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Алия, я представляю официальное туристическое агентство в Турции. Мы организуем экскурсии более 15 лет, все наши гиды имеют лицензии, автобусы новые и снабжены кондиционерами. Надеемся на скорую встречу с вами.
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