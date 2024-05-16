Остров Сулуада, известный как Турецкие Мальдивы, предлагает уникальные пляжи и кристально чистую воду. Насладитесь обедом на яхте и потрясающими видами
Знали ли вы, что в Турции есть свои Мальдивы? Необитаемый остров Сулуада привлекает своей кристально чистой водой, где видно дно на глубине до 25 метров.
В рамках экскурсии посетите два уникальных читать дальше
пляжа - белый и красно-рыжий, поплавайте в прозрачной воде и насладитесь обедом на борту яхты.
Программа включает три остановки с разных сторон острова, посещение пещеры и бухты Аксеки, а также купание в открытом море
5
1 отзыв
7 причин купить эту экскурсию
🌊 Кристально чистая вода
🏝 Уникальные пляжи
🍽 Обед на яхте
🚤 Прогулка на яхте
🌅 Живописные виды
🗺 Интересный маршрут
🚍 Комфортабельный трансфер
Что можно увидеть
Белый мальдивский пляж
Красно-рыжий пляж
Пещера и бухта Аксеки
Ближайшие даты:
Время начала: 06:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Сулуада — это остров вулканического происхождения, с небольшими гротами, подскальными озёрами и минеральным источником с целебной водой. Вода здесь чистая и прозрачная. Мы сделаем 3 остановки с разных сторон острова. Вы увидите:
Белый мальдивский пляж
Красно-рыжий пляж
Пещеру и бухту Аксеки
Также вас ждёт вкусный обед на борту.
Подробная программа
06:30-07:30 — Забираем вас из отеля 07:30-10:00 — Дорога в порт Адрасан 10:00-10:30 — Отправляемся на яхте к острову Сулуада 11:30-12:30 — Остановимся около белого пляжа для купания 12:30-13:00 — Обед на яхте с видом на остров (рыба на гриле, паста, салат) 13:00-14:00 — После обеда отправимся ко второму — красно-рыжему пляжу 14:00-14:45 — Сделаем остановку у скал и искупаемся в открытом море, также мы угостим вас фруктами и чаем 15:00-15:30 — Вернёмся в порт и отвезём вас до вашего отеля
Организационные детали
В стоимость включено: трансфер от вашего отеля и обратно на комфортабельном туристическом автобусе или микроавтобусе Mercedes Sprinter, прогулка на яхте, обед (без напитков)
Напитки можно приобрести на яхте за дополнительную плату
Подробные рассказы гида в этой программе не предусмотрены
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Около вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду и субботу в 06:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эрдал — Организатор в Сиде
Провёл экскурсии для 115 туристов
Я лицензированный гид (русский и немецкий язык) со стажем работы более 20 лет. Имею большой опыт по организации экскурсий и оказанию туристических услуг в Турции, в том числе трансфера, а также по предоставлению яхт в аренду. Моя команда профессиональных гидов покажет вам самые известные достопримечательности нашей страны.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Виктория
16 мая 2024
красота! водичка красивая и теплая, и правда будто мальдивы. по пути туда на яхте встречались не менее красивые и завораживающие виды. рекомендую тем, кто хочет на спокойную экскурсию, без особого движа. за плейлист музыкальный на яхте отдельный плюсик)