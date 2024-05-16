Турецкие Мальдивы - из Сиде

Остров Сулуада, известный как Турецкие Мальдивы, предлагает уникальные пляжи и кристально чистую воду. Насладитесь обедом на яхте и потрясающими видами
Знали ли вы, что в Турции есть свои Мальдивы? Необитаемый остров Сулуада привлекает своей кристально чистой водой, где видно дно на глубине до 25 метров.

В рамках экскурсии посетите два уникальных
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пляжа - белый и красно-рыжий, поплавайте в прозрачной воде и насладитесь обедом на борту яхты.

Программа включает три остановки с разных сторон острова, посещение пещеры и бухты Аксеки, а также купание в открытом море

5
1 отзыв

7 причин купить эту экскурсию

  1. 🌊 Кристально чистая вода
  2. 🏝 Уникальные пляжи
  3. 🍽 Обед на яхте
  4. 🚤 Прогулка на яхте
  5. 🌅 Живописные виды
  6. 🗺 Интересный маршрут
  7. 🚍 Комфортабельный трансфер

Что можно увидеть

  • Белый мальдивский пляж
  • Красно-рыжий пляж
  • Пещера и бухта Аксеки
Турецкие Мальдивы - из Сиде
Турецкие Мальдивы - из Сиде
Турецкие Мальдивы - из Сиде
Ближайшие даты:
Время начала: 06:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Сулуада — это остров вулканического происхождения, с небольшими гротами, подскальными озёрами и минеральным источником с целебной водой. Вода здесь чистая и прозрачная. Мы сделаем 3 остановки с разных сторон острова. Вы увидите:

  • Белый мальдивский пляж
  • Красно-рыжий пляж
  • Пещеру и бухту Аксеки

Также вас ждёт вкусный обед на борту.

Подробная программа

06:30-07:30 — Забираем вас из отеля
07:30-10:00 — Дорога в порт Адрасан
10:00-10:30 — Отправляемся на яхте к острову Сулуада
11:30-12:30 — Остановимся около белого пляжа для купания
12:30-13:00 — Обед на яхте с видом на остров (рыба на гриле, паста, салат)
13:00-14:00 — После обеда отправимся ко второму — красно-рыжему пляжу
14:00-14:45 — Сделаем остановку у скал и искупаемся в открытом море, также мы угостим вас фруктами и чаем
15:00-15:30 — Вернёмся в порт и отвезём вас до вашего отеля

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер от вашего отеля и обратно на комфортабельном туристическом автобусе или микроавтобусе Mercedes Sprinter, прогулка на яхте, обед (без напитков)
  • Напитки можно приобрести на яхте за дополнительную плату
  • Подробные рассказы гида в этой программе не предусмотрены
  • С вами поедет один из гидов нашей команды

в понедельник, среду и субботу в 06:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный€50
Дети 4-12 лет€30
Дети до 3 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Около вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду и субботу в 06:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
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1
В
16 мая 2024
красота! водичка красивая и теплая, и правда будто мальдивы.
по пути туда на яхте встречались не менее красивые и завораживающие виды.
рекомендую тем, кто хочет на спокойную экскурсию, без особого движа.
за плейлист музыкальный на яхте отдельный плюсик)

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