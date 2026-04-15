Хаммам — древний ритуал заботы о теле, который в Турции превращён в искусство.
Тёплый мрамор, мягкий пар и восточные ароматы помогут снять усталость и восстановить силы после дороги или экскурсий. Тело станет лёгким, а мысли — спокойными и ясными.
Описание экскурсии
Посещение сауны и паровой комнаты — поможет настроиться на отдых.
Турецкий пилинг кесе — мягко обновит кожу и поможет закрепить загар.
Пенный массаж (10 мин) — подарит ощущение лёгкости и глубокого расслабления.
Масляный массаж (15 мин) — с оливковым маслом холодного отжима для питания и мягкости кожи.
Чай и кофе — приятное дополнение к процедурам.
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер от отеля и обратно на комфортабельном автомобиле, вход в хаммам и все перечисленные процедуры
- С собой возьмите купальник и тапочки
- Масляный массаж не делают детям до 12 лет
- Вас отвезёт и привезёт обратно один из водителей нашей команды
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|€20
|Дети до 3 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в форму бронирования и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия — Организатор в Сиде
Я представляю туристическую компанию, которая успешно работает по всей Турции. Мы создаём путешествия на любой вкус: увлекательные экскурсии по историческим местам, познавательные маршруты, а также активные и экстремальные туры для
