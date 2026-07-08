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Индивидуальная
Турецкая баня (хаммам) в Сиде
Полностью расслабиться и почувствовать силу восточных ритуалов очищения
Завтра в 14:30
2 авг в 10:30
от €27 за человека
Групповая
Секреты османского спа: хаммам, пилинг и полный релакс в Сиде
Смыть усталость мегаполиса и подготовить кожу к ровному турецкому загару
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 и 17:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
€15 за человека
Групповая
Билет и трансфер в аквариум Антальи из Сиде
Рассмотреть вблизи акул и других морских обитателей со всего света
Начало: У вашего отеля (если выбран вариант с трансфером) ...
Расписание: ежедневно в 15:30
Завтра в 15:30
2 авг в 15:30
€70 за человека
Последние отзывы на экскурсии
Е
Программа полностью выполнена. В хамаме за дополнительную плату предлагают масляный массаж.
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Т
Мне всё понравилось. Спасибо большое.
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В пакет входит трансфер, 20 минут хамам с пилингом, 20 минут на выпить чай, 20 минут массаж. На месте в спа рекомендую расширить по времени за дополнительную плату, массажисты хорошие.
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Все прошло отлично, нас забрали прям возле отеля и отвезли в спа
С начала мы посетили сауну и хамам Отдохнули на
С начала мы посетили сауну и хамам Отдохнули на
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Всего 7 отзывов в Сиде в категории "В помещении"
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Ответы на вопросы от путешественников по Сиде в категории «В помещении»
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Сколько стоит экскурсия по Сиде в июле 2026
Сейчас в Сиде в категории "В помещении" можно забронировать 3 экскурсии от 15 до 70. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.36 из 5
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