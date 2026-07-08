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лежаках и пошли на скрабирование и пенный массаж. Сам пенный массаж был слабый, но приятный. Скраб и массаж длились минут 15 И еще час длинся полноценный массаж с маслом В перерыве мы так же отдыхали на улице, там есть место для того чтобы позагорать и бассейн



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