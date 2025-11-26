Что вы увидите и испытаете?

Белоснежные травертины Невероятные природные террасы, образованные термальной водой, насыщенной солями и минералами. Вы сможете пройтись босиком по этим известняковым каскадам, почувствовать тепло воды и сделать потрясающие фото.

Античный город Иераполис Основанный в эпоху Римской империи, Иераполис поражает масштабами и сохранностью. Вы прогуляетесь по руинам амфитеатра, римских терм и античных улиц, а также посетите местный музей.

Купание в бассейне Клеопатры Легендарное место, где, по преданию, отдыхала царица Египта. Теплая минеральная вода с античными колоннами под ногами создаст расслабляющую атмосферу. (Купание оплачивается отдельно).

Дегустация местных вин Вы попробуете фруктовые вина, изготовленные по традиционным рецептам. При желании вы сможете приобрести понравившиеся сорта.

Мастер-классы и местное производство В ходе экскурсии вы посетите текстильную фабрику и мастерскую изделий из оникса, где вас познакомят с процессом изготовления уникальных изделий. Важная информация:.

Возьмите с собой: удобную обувь, купальник и полотенце для купания, головной убор, солнцезащитные очки и крем.