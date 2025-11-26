Приглашаем вас на экскурсию в один из самых знаковых регионов Турции. Памуккале и Иераполис — это место, где история переплетается с природной красотой. Вас ждет насыщенная программа, которая оставит незабываемые впечатления. В стоимость программы включено трёхразовое питание и трансфер из отеля.
Описание экскурсии
Что вы увидите и испытаете?
- Белоснежные травертины Невероятные природные террасы, образованные термальной водой, насыщенной солями и минералами. Вы сможете пройтись босиком по этим известняковым каскадам, почувствовать тепло воды и сделать потрясающие фото.
- Античный город Иераполис Основанный в эпоху Римской империи, Иераполис поражает масштабами и сохранностью. Вы прогуляетесь по руинам амфитеатра, римских терм и античных улиц, а также посетите местный музей.
- Купание в бассейне Клеопатры Легендарное место, где, по преданию, отдыхала царица Египта. Теплая минеральная вода с античными колоннами под ногами создаст расслабляющую атмосферу. (Купание оплачивается отдельно).
- Дегустация местных вин Вы попробуете фруктовые вина, изготовленные по традиционным рецептам. При желании вы сможете приобрести понравившиеся сорта.
Мастер-классы и местное производство В ходе экскурсии вы посетите текстильную фабрику и мастерскую изделий из оникса, где вас познакомят с процессом изготовления уникальных изделий. Важная информация:.
Возьмите с собой: удобную обувь, купальник и полотенце для купания, головной убор, солнцезащитные очки и крем.
Выезд ежедневно, ориентировочно в 04:00. Точное время сообщается после бронирования.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Памуккале
- Белоснежные травертины
- Античный город Иераполис
- Бассейн Клеопатры
Что включено
- Трансфер от / до отеля
- Услуги гида
- Завтрак
- Обед
- Ужин
Что не входит в цену
- Входной билет в Памуккале (30 €)
- Входной билет в «Античный бассейн Клеопатры» (12 €)
- Напитки
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Трансфер заберёт вас от вашего отеля
Завершение: Трансфер привезёт вас обратно в ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выезд ежедневно, ориентировочно в 04:00. Точное время сообщается после бронирования.
Экскурсия длится около 18 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
- Возьмите с собой: удобную обувь
- Купальник и полотенце для купания
- Головной убор
- Солнцезащитные очки и крем
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
