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2-дневный тур по Каппадокии из Стамбула на самолете

5
1 отзыв
IstawayTravel
IstawayTravel – Гид из Стамбула
Каппадокия – мистическое место, прославившееся на весь мир своими завораживающими ландшафтами и парящими над горами воздушными шарами.

Предлагаем вам посетить это невероятное место, осмотреть Северную и Южную Каппадокию с земли, переночевать в пещерном отеле, а при желании – подняться в небо на одном из десятков шаров.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🌓Двухдневная
  • 🕐Длительность 48 часов
  • 👫 Для 1-20 человек

  • €435 за экскурсию

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2-дневный тур по Каппадокии из Стамбула на самолете
2-дневный тур по Каппадокии из Стамбула на самолете

Что вы увидите

  • <b>Тур по Северной Каппадокии:</b>
  • Подземный город Каймаклы
  • Долина Ихлара
  • Монастырь Селиме
  • Голубиная долина
  • <b>Тур по Южной части Каппадокии:</b>
  • Учхиcар
  • Гёреме
  • Гончарная мастерская в Аваносе
  • Пашабаг (долина Монахов)
  • Чавушин
  • Деврент (долина Воображения)
Каппадокия - мистическое место, которое вы не найдете на географической карте. Название, со времен античности закрепившееся за этой провинцией, является лишь данью истории 📖. Почти 60 миллионов лет назад, благодаря лаве извергающихся вулканов и природным процессам, здесь возник причудливый, инопланетный пейзаж из тысячи каменных грибов и скульптур уникальных цветов и размеров, недаром, согласно приданиям местных жителей считалось, что здесь живут феи. Каждая долина - это уникальный музей 🖼 под открытым небом.
Также Каппадокия известна как центр раннего христианства. Здесь сохранились в первозданном виде пещеры, в которых жили первые христиане, оставившие после себя наскальные рисунки с изображением библейских событий
Лучший способ познакомится с Каппадокией это пролететь над ее ландшафтами на воздушном шаре. Эта местность известна как одна из лучших мест для полетов на воздушном шаре. Вы будете скользить над фруктовыми садами, между высокими скалами и над глубокими обрывами
1 день.
Вас заберут из вашего отеля в Стамбуле для трансфера в аэропорт, чтобы успеть на ранний утренний рейс в Каппадокию. По прибытии в аэропорт Каппадокии вы будете доставлены в ваш отель 🏨, где вы в 9:30-9:45 встретитесь с вашим гидом и начнете свою экскурсию ⛳ по Северной Каппадокии. После окончания экскурсии 🧭 вас привезут обратно в отель, где у вас будет свободное время. Ночь в пещерном отеле
2 день.
По желанию вы можете взять дополнительную экскурсию полет на воздушном шаре по живописной Каппадокии за дополнительную плату. Рано утром трансфер заберет вас из вашего отеля около 5:00 утра, полет на воздушном шаре длится примерно в течение 60 минут. Если вы заинтересованы в этой экскурсии, пожалуйста, запросите информацию о наличие свободных мест во время бронирования тура, и мы сможем предпринять все необходимые меры от вашего имени!
09:30 – 09:45 Встреча в отеле с вашим гидом
Экскурсия на весь день по Южной части Каппадокии
В конце экскурсии у вас будет свободное время до того, как ваш трансфер доставит вас в аэропорт Каппадокии для вечернего вылета в Стамбул. По прибытии в Стамбул вас встретят в аэропорту и доставят из аэропорта в ваш отель в Стамбуле.
Вы также можете заказать эту экскурсию со стартом в Каппадокии здесь
Что входит
  • Авиаперелет из Стамбула туда-обратно
  • Все трансферы по программе
  • Проживание в пещерном отеле (1 ночь)
  • Завтраки и обеды по программе
  • Услуги русскоговорящего гида на время экскурсий в Каппадокии (2 дня)
  • Входные билеты по программе
  • Мастер-класс по изготовлению изделий из оникса
Что не входит
  • Полет на воздушном шаре
  • Личные расходы
  • Страховка
Начало и место завершения
🚩 на ресепшн вашего отеля
2-дневный тур по Каппадокии из Стамбула на самолете
2-дневный тур по Каппадокии из Стамбула на самолете
2-дневный тур по Каппадокии из Стамбула на самолете
2-дневный тур по Каппадокии из Стамбула на самолете
2-дневный тур по Каппадокии из Стамбула на самолете
2-дневный тур по Каппадокии из Стамбула на самолете
2-дневный тур по Каппадокии из Стамбула на самолете
2-дневный тур по Каппадокии из Стамбула на самолете
2-дневный тур по Каппадокии из Стамбула на самолете
2-дневный тур по Каппадокии из Стамбула на самолете
2-дневный тур по Каппадокии из Стамбула на самолете
2-дневный тур по Каппадокии из Стамбула на самолете

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
IstawayTravel
IstawayTravel
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