Аудиопрогулка по Старому Балату: открыть другой Стамбул

Исследовать аутентичный уголок города с необычной архитектурой и самобытными памятниками старины

Балат — настоящий «сундук с сокровищами» и колоритное место без туристического лоска, величественных дворцов и многоголосья торговых улиц.

Вы познакомитесь с храмами разных конфессий, историей бывшего еврейского квартала и сделаете инстаграмные фото разноцветных домиков.

А ваш смартфон станет персональным гидом и раскроет богатство этого древнего района.
Аудиопрогулка по Старому Балату: открыть другой Стамбул
Аудиопрогулка по Старому Балату: открыть другой Стамбул
Аудиопрогулка по Старому Балату: открыть другой Стамбул
Аудиопрогулка по Старому Балату: открыть другой Стамбул
Аудиопрогулка по Старому Балату: открыть другой Стамбул
Аудиопрогулка по Старому Балату: открыть другой Стамбул
Аудиопрогулка по Старому Балату: открыть другой Стамбул
Аудиопрогулка по Старому Балату: открыть другой Стамбул
Аудиопрогулка по Старому Балату: открыть другой Стамбул
Аудиопрогулка по Старому Балату: открыть другой Стамбул
Аудиопрогулка по Старому Балату: открыть другой Стамбул
Аудиопрогулка по Старому Балату: открыть другой Стамбул

Что вас ожидает

Вы посетите многовековой Константинопольский патриархат и поразитесь Железной церкви. Пройдете по фотогеничной улочке с разноцветными домами. Осмотрите Великую школу нации — старейшую греческую православную школу в Стамбуле. Также в программе армянская церковь чудес и столб бичевания Иисуса в соборе Святого Георгия.

С помощью приложения перед вами оживут истории самобытного Балата, где можно по-настоящему ощутить дух старины, взглянуть на Стамбул с нетипичного ракурса и сделать яркие атмосферные снимки.

Маршрут

— Константинопольски патриарха
— cобор Святого Георгия
— дом-музей Дмитрия Кантемира
— церковь Богоматери Панагиотиссы
— Великая школа нации
— синагога Архида
— Железная церковь
— цветные домики (2 локации)
— армянская церковь чудес
— Чавуш Хамам
— болгарская церковь Святого Стефан

Организационные детали

Как проходит экскурсия с аудиогидом

  • После бронирования и оплаты экскурсии вы получите на e-mail и по смс ссылку на приложение и скачивание экскурсии
  • Зарегистрируйтесь в приложении, активируйте полученный код
  • Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведет вас по всему маршруту
  • Отправиться на экскурсию можно в любой день и время
  • Экскурсию можно пройти без интернета: для этого ее необходимо скачать

Важно

  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон
  • При заказе 1 билета вы можете скачать экскурсию на 1 смартфон; если вы хотите скачать экскурсию на 2 смартфона и больше, закажите нужное количество билетов

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
около автобусной остановки «Фенер»
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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По выбранному вами времени

Экскурсии
Экскурсии
Мы представляем на Трипстере приложение с аудиоэкскурсиями от профессиональных гидов и местных экспертов. Вместо гида приложение проведет вас по маршруту экскурсии с помощью GPS навигации. Вам не нужно ждать гида или группу, чтобы пройти экскурсию, начинайте в любое время. Более 300 экскурсий по городам России доступно 24/7 (кроме экскурсий с билетами в музеи). Мы оказываем мгновенную поддержку в чате, по телефону или email.
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