Вы посетите многовековой Константинопольский патриархат и поразитесь Железной церкви. Пройдете по фотогеничной улочке с разноцветными домами. Осмотрите Великую школу нации — старейшую греческую православную школу в Стамбуле. Также в программе армянская церковь чудес и столб бичевания Иисуса в соборе Святого Георгия.
С помощью приложения перед вами оживут истории самобытного Балата, где можно по-настоящему ощутить дух старины, взглянуть на Стамбул с нетипичного ракурса и сделать яркие атмосферные снимки.
— Константинопольски патриарха
— cобор Святого Георгия
— дом-музей Дмитрия Кантемира
— церковь Богоматери Панагиотиссы
— Великая школа нации
— синагога Архида
— Железная церковь
— цветные домики (2 локации)
— армянская церковь чудес
— Чавуш Хамам
— болгарская церковь Святого Стефан