Что вас ожидает

Вы посетите многовековой Константинопольский патриархат и поразитесь Железной церкви. Пройдете по фотогеничной улочке с разноцветными домами. Осмотрите Великую школу нации — старейшую греческую православную школу в Стамбуле. Также в программе армянская церковь чудес и столб бичевания Иисуса в соборе Святого Георгия.

С помощью приложения перед вами оживут истории самобытного Балата, где можно по-настоящему ощутить дух старины, взглянуть на Стамбул с нетипичного ракурса и сделать яркие атмосферные снимки.

Маршрут

— Константинопольски патриарха

— cобор Святого Георгия

— дом-музей Дмитрия Кантемира

— церковь Богоматери Панагиотиссы

— Великая школа нации

— синагога Архида

— Железная церковь

— цветные домики (2 локации)

— армянская церковь чудес

— Чавуш Хамам

— болгарская церковь Святого Стефан

Организационные детали

Как проходит экскурсия с аудиогидом

После бронирования и оплаты экскурсии вы получите на e-mail и по смс ссылку на приложение и скачивание экскурсии

Зарегистрируйтесь в приложении, активируйте полученный код

Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведет вас по всему маршруту

Отправиться на экскурсию можно в любой день и время

Экскурсию можно пройти без интернета: для этого ее необходимо скачать

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