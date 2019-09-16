14 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Исследовать самый необычный район Стамбула и запечатлеть себя в его атмосферных уголках

Natalia
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Natalia – ваш гид
Мерхаба! Эта прогулка-фотосессия приведет вас в самый аутентичный район Стамбула — Балат.

Сюда редко добираются туристы, а если и добираются, то не могут сориентироваться в лабиринтах стамбульских трущоб.

Я стану вашим проводником, рассказчиком и фотографом, покажу самые фотогеничные места района «тысячи дверей» и открою его секреты.

Приготовьтесь открыть для себя совершенно другой Стамбул и проникнуться его колоритом.
€130
104 за экскурсию
скидка20%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 3 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии14 отзывов
5
Фотопрогулка по самобытному Балату
Фотопрогулка по самобытному Балату

Что вас ожидает

Фотографии в атмосфере «другого Стамбула»
Балат – другая сторона лица Стамбула, совсем иной мир: непарадный, непривычный и совсем не величественный. Напротив, это островок спокойствия и повседневности с невероятной энергетикой и особым жизненным укладом. На улицах Балата я помогу вам отыскать фотогеничные места и покажу изнутри район «тысячи дверей». Вы рассмотрите цветные домики, подниметесь на впечатляющие смотровые площадки, заглянете в аутентичные кофейни, а по пути сделаете сотни фотографий – в Балате они всегда получаются очень атмосферными! И я тоже с удовольствием сфотографирую вас на фоне «другого Стамбула».

О стамбульцах и не только
В перерывах между классными кадрами и поисками интересных ракурсов мы поговорим о жизни обычных стамбульцев, их быте, традициях и менталитете. Не обойдем вниманием и сам Балат – я расскажу, почему некогда пышный и богатый район сегодня считается городскими трущобами и что выделяет его среди других районов Стамбула. А заодно поговорим об особенностях турецкой кухни – я с удовольствием поделюсь советами, где в городе можно вкусно перекусить и какие блюда нельзя встретить больше ни в одной стране мира.

Кому подойдет прогулка

Всем, кто любит фотографировать и фотографироваться, и тем, кто хочет исследовать нетуристические и колоритные районы города.

Организационные детали

  • Длина нашего маршрута зависит от темпа прогулки.
  • После экскурсии вы получите около 100 ваших фотографий, которые я сделаю во время прогулки.
Фотопрогулка по самобытному Балату
Фотопрогулка по самобытному Балату
Фотопрогулка по самобытному Балату
Фотопрогулка по самобытному Балату
Фотопрогулка по самобытному Балату
Фотопрогулка по самобытному Балату
Фотопрогулка по самобытному Балату
Фотопрогулка по самобытному Балату

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Natalia
Natalia
Меня зовут Наталья, и я фотограф. Провожу фотопрогулки в самом красивом городе мира — Стамбуле. Буду рада запечатлеть ваши счастливые моменты в этом прекрасном городе контрастов, рассказать о быте турецких жителей, местных традициях и кухне. Фотографирую в разных стилях и всегда открыта для творческих экспериментов. Я делаю то, что люблю, и люблю то, что делаю. Вперед, за отличным настроением и яркими впечатлениями!
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14 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Ирина
16 сентября 2019
Это была просто восхитительная прогулка.Наталья настолько позитивный и лёгкий человек, что наша прогулка с ней прошла на одном дыхании. Нам все очень понравилось. Мы увидели столько потрясающих мест,красивых улочек,колоритных и самобытных.А ещё сделали много отличных фотографий).Если планируете посетить Стамбул и хотите иметь возможность запечатлеть эти моменты,то вам только к Наталье. От всего сердца огромное спасибо и надеюсь, увидимся ещё ни один раз))
31 августа 2019
Наталья отличный фотограф и экскурсовод. К тому же хорошо знает город и всегда поможет советом самым разным путешественникам. Мы уже дважды прибегали к её услугам. Рекомендую!
Влада
1 июля 2019
Фотопрогулка с Наташей полностью соответствовала моим ожиданиям, она провела меня по самым живописным местам Балата и сделала великолепные фото! Рекомендую любителям фотопрогулок!
8 марта 2019
До поездки в Стамбул ничего не знала об этом районе, но выбирая фотопргулку по городу, мгновенно влюбилась в Балат по фотографиям Натальи. Район очень самобытный, и в первый раз там трудно обойтись без проводника. Наталья показала нам самые колоритные его уголки, красивые смотровые площадки и атмосферные улочки. Фотографии получились очень живыми и яркими. Очень советую помимо основных достопримечательностей заглянуть в этот волшебный район Стамбула!
27 февраля 2019
Очень понравилась экскурсия! Было очень комфортно, за что спасибо Наталье! Содержательно, красиво, легко! Рекомендую!!!!
25 февраля 2019
Заказывала Фотопрогулку для подруги. Подруга осталась довольна и самим маршрутом, и фотографиями, которые получились! Наталья очень прияный в общение человек. Спасибо :)
20 января 2019
Прогулка мне очень понравилась! Милая Наталья, занимательный район и хорошее настроение - все составляющие успеха отличных фотографий!
15 января 2019
Замечательные фото!
11 декабря 2018
Спасибо Наталье! Несмотря на проливной дождь и холод. настроение не испортилось и фотографии получились замечательные.
Надежда
19 ноября 2018
День добрый!
Прогулка очень понравилась. Очень!
Наталья приятная, доброжелательная девушка, с душой подходит к тому, что делает и о чем рассказывает.
Люблю такое времяпрепровождение- неспешнвя прогулка по интересным, красочным местам города, в которые сам по себе скорее всего не выберешься. И еще фотографии, здорово. Очень атмосферно, очень хорошо.
Мне понравилось. Спасибо, Наталья!
Ещё 4 отзыва

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