14 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Балат удивил и восхитил, хотелось ходить по нему еще и еще, сидеть в кафе, попивая кофе. Такой атмосферы от Стамбула мы ну никак не ожидали! Захотелось вернуться в Стамбул, чтобы исследовать его со всех сторон. А это верный знак, что прогулка с Наташей удалась. Мы уже отсняли несколько десятков очень красивых фотографий (просто снимали там же, где и Наташа), а еще получим профессионально обработанные фото. Спасибо, Наташа, и до встречи на улицах Стамбула!