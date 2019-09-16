14 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Фотографии в атмосфере «другого Стамбула»

Балат – другая сторона лица Стамбула, совсем иной мир: непарадный, непривычный и совсем не величественный. Напротив, это островок спокойствия и повседневности с невероятной энергетикой и особым жизненным укладом. На улицах Балата я помогу вам отыскать фотогеничные места и покажу изнутри район «тысячи дверей». Вы рассмотрите цветные домики, подниметесь на впечатляющие смотровые площадки, заглянете в аутентичные кофейни, а по пути сделаете сотни фотографий – в Балате они всегда получаются очень атмосферными! И я тоже с удовольствием сфотографирую вас на фоне «другого Стамбула».

О стамбульцах и не только

В перерывах между классными кадрами и поисками интересных ракурсов мы поговорим о жизни обычных стамбульцев, их быте, традициях и менталитете. Не обойдем вниманием и сам Балат – я расскажу, почему некогда пышный и богатый район сегодня считается городскими трущобами и что выделяет его среди других районов Стамбула. А заодно поговорим об особенностях турецкой кухни – я с удовольствием поделюсь советами, где в городе можно вкусно перекусить и какие блюда нельзя встретить больше ни в одной стране мира.

Кому подойдет прогулка

Всем, кто любит фотографировать и фотографироваться, и тем, кто хочет исследовать нетуристические и колоритные районы города.