14 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Балат — это как будто другой Стамбул. Непарадный, непривычный и совсем не величественный.
Напротив, это островок спокойствия и повседневности с невероятной энергетикой и особым жизненным укладом. Я стану вашим проводником, рассказчиком и фотографом. И сделаю для вас яркие фотографии со стамбульским колоритом и настроением.
Напротив, это островок спокойствия и повседневности с невероятной энергетикой и особым жизненным укладом. Я стану вашим проводником, рассказчиком и фотографом. И сделаю для вас яркие фотографии со стамбульским колоритом и настроением.
Описание фото-прогулки
Балат — самый аутентичный район Стамбула. Сюда редко добираются туристы, а если и добираются, то буквально теряются в местных лабиринтах. Вместе мы прогуляемся по его самым фотогеничным местам, и я раскрою вам некоторые секреты знаменитого «района тысячи дверей».
- Я покажу оригинальные уголки Балата
- Если понадобится, помогу с позированием
- Вы рассмотрите цветные домики
- Подниметесь на впечатляющие смотровые площадки
- Заглянете в уютные кофейни
- А по пути мы сделаем множество фото — в Балате они всегда получаются очень живыми
Организационные детали
- Длина нашего маршрута зависит от темпа прогулки
- В течение 3–7 дней после вы получите все отснятые кадры и выберете 30 для детальной ретуши
- Я снимаю на полнокадровую профессиональную камеру Canon
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На трамвайной остановке Eminonu
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 5 часов 50 минут
Провела экскурсии для 845 туристов
Я провожу фотопрогулки в самом красивом городе мира — Стамбуле. Буду рада запечатлеть ваши счастливые моменты в этом прекрасном городе контрастов, рассказать о быте турецких жителей, местных традициях и кухне. Фотографирую в разных стилях и всегда открыта для творческих экспериментов. Я делаю то, что люблю, и люблю то, что делаю. Вперёд, за отличным настроением и яркими впечатлениями!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 28 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
A
Экскурсия с Натальей оставила самые приятные впечатления. Прогулка получилась легкой, живой и совершенно непринужденной — как будто гуляешь с хорошим знакомым, а не на стандартной экскурсии. Наталья оказалась не только
Вам был полезен этот отзыв?
Ю
Красивый район Балат, Наталья очень приятный собеседник. Фотографии получились отличные! спасибо.
Вам был полезен этот отзыв?
Яркий Балат, чудесная Наталья и отличная фотосесия в честь пятой годовщины свадьбы. Мы очень довольны. Спасибо)
Вам был полезен этот отзыв?
Н
В этот раз в Стамбуле мы были на пересадке и довольно спонтанно в последний момент решили сходить на фотосессию. Наташа обязательно уточняет, что это не экскурсия, а именно фотопрогулка. Район
Вам был полезен этот отзыв?
А
Хочу оставить свой отзыв о фотосессии в Балате. В Стамбуле мы не в первый раз, и нам хотелось увидеть что-то непосредственное, необычное и конечно же хотелось запечатлеть себя любимых на
Вам был полезен этот отзыв?
Это была просто восхитительная прогулка. Наталья настолько позитивный и лёгкий человек, что наша прогулка с ней прошла на одном дыхании. Нам все очень понравилось. Мы увидели столько потрясающих мест,красивых улочек,колоритных
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Стамбула
Похожие экскурсии на «Фотопрогулка по самобытному Балату»
Мини-группа
до 10 чел.
Многоликий Стамбул: район Балат
Погрузиться в атмосферу старинного мультикультурного квартала в центре турецкой столицы
Начало: На Египетском базаре
Расписание: ежедневно в 15:15
Завтра в 15:15
15 авг в 15:15
€33 за человека
Фотопрогулка
до 9 чел.
Прогулка по Балату - нестандартному району Стамбула
На пароме, канатной дороге и трамвае - к самому яркому и фотографиному кварталу города
Начало: От вокзала Сиркеджи
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
15 авг в 09:00
€53 за человека
-
25%
Индивидуальная
до 8 чел.
Стамбул с харизмой: от Балата до Босфора с гидом-историком
Открыть самую яркую грань города, заглянуть на восточные рынки и посетить мечеть Сулеймание
Начало: По договорённости
Сегодня в 18:30
Завтра в 08:00
от €263
€350 за всё до 8 чел.
-
25%
Индивидуальная
до 15 чел.
Самое-самое в Стамбуле на обзорной экскурсии
Посетить главные места исторического центра и увидеть современный Стамбул
Начало: На площади Султанахмет
Завтра в 10:00
15 авг в 10:00
от €145
€193 за всё до 15 чел.
от €200 за экскурсию