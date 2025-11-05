Индивидуальная
до 4 чел.
Современный Стамбул
Модный район Нишанташи, площадь Таксим, Золотой Рог и биение городской жизни на душевной прогулке
Начало: Ваш отель
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
€77 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
до 3 чел.
Фотопрогулка по самобытному Балату
Исследовать самый необычный район Стамбула и запечатлеть себя в его атмосферных уголках
Начало: На трамвайной остановке Eminonu
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
€200 за всё до 3 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальная экскурсия: Стамбул и его сокровища
Исследуйте тайны Стамбула в индивидуальной экскурсии, открывая пригородные пейзажи и исторические сокровища
Начало: У вашего отеля в Стамбуле
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
€366
€385 за всё до 3 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 7 чел.
Из Стамбула - на живописные Принцевы острова
Погрузитесь в спокойствие Бююкады, где нет машин и суеты. Откройте для себя уютные улочки и исторические места
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
€180
€199 за всё до 7 чел.
Аудиогид
Аудиопрогулка по Старому Балату: открыть другой Стамбул
Исследовать аутентичный уголок города с необычной архитектурой и самобытными памятниками старины
Начало: Около автобусной остановки «Фенер»
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
€12 за человека
-
30%
Фотопрогулка
до 4 чел.
Босфор в кадре - яхт-прогулка с фотосессией и домом из «Зимородка»
Поймать отражение Стамбула в воде и на снимках
Начало: Причал Бебек
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
€175
€250 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья5 ноября 2025Заказали в последний момент, все сложилось отлично. Олегу спасибо за внимательность, интересный рассказ!
- ЛЛидия21 октября 2025Прекрасно! После нескольких дней изучения великого наследия веков в центре Стамбула, эта экскурсия как глоток свежести. Действительно, совсем другой Стамбул: зеленый, просторный, спокойный. Огромное спасибо Олегу за доставленное удовольствие! Очень рекомендую.
- ННаталья4 августа 2025Отдохнули и посмотрели красоты Стамбула, невидимые обычному туристу. Олегу большое спасибо за маршрут, на авто было очень удобно, сами мы
- ТТимур29 апреля 2025Экскурсия проведена в супер формате. Мы ездили с комфортом на автомобиле и останавливались на многочисленных локациях для ознакомления и прогулки!
- YYulia20 января 2025Замечательная экскурсия. Очень все понравилось. Рекомендую.
- ССветлана8 января 2025Отличная неспешная, размеренная экскурсия по живописнейшим местам. Олег ответственный, пунктуальный организатор, замечательный рассказчик на приятном, грамотном, литературном и одновременно доступном языке, эрудированный человек, просто кладезь важной, интересной информации, как исторической, так и бытовой. Замечательная прогулка в великолепной компании.
- ВВадим24 октября 2024Экскурсия очень понравилась.
Посетили много обзорных площадок с отличными видами.
Туристов на этом маршруте нет, так что Вам никто не мешает.
Сама экскурсия проходит на комфортном кроссовере с панорамной крышей.
Олег хорошо рассказывает и про историю и про современный быт Турции.
Рекомендуем к посещению.
- ВВиолетта17 апреля 2023Экскурсия интересная, много живописных мест, интересный подробный рассказ о современной Турции, Олег отвечал на все интересующие вопросы, все прошло отлично!
- ТТатьяна1 апреля 2023Олег-очень интересный собеседник. Кроме сообщений о посещаемых местах(весьма подробных и понятных) поговорили о быте, законах, медицине. Время пролетело незаметно. Отличный водитель, спокойный в пробках, было интересно!
- ААнастасия18 февраля 2023Это было увлекательно, мы увидели такие места, до которых самостоятельно не доехать. Олег внимательный водитель и отличный гид, а так же хороший фотограф. Мы получили море впечатлений от поездки.
- ббобрышевы14 ноября 2022добрый день. очень понравилась экскурсия,организованная олегом. он прекрасный рассказчик и интересный собеседник. время пролетело незаметно,кроме экскурсии олег очень помог разобраться в местных бытовых нюансах. обязательно в следующий приезд будем обращаться к олегу для продолжения изучения красот стамбула.
- ААндрей24 октября 2021Шикарные виды и уютные кафе, древние руины и небоскрёбы - все это благодаря Олегу! Замечательная экскурсия для тех, кто хочет отдохнуть от шумного города и увидеть настоящую Турцию.
Отдельный респект за "полет над Стамбулом"!
Искреннее СПАСИБО за прекрасный день!
- ммария7 октября 2021Крутая экскурсия, узнали очень много нового. Олег очень хороший гид, показал красивые места. Очень советую тем, кто хочет увидеть Стамбул с другой стороны. Так же порекомендовал где вкусно покушать ☺️
- ВВладимир5 мая 2021Это было наше первое знакомство со Стамбулом. Программа "Наедине со Стамбулом: пригородные пейзажи" оставила великолепные впечатления. Несмотря на локдаун в
- ААртем18 апреля 2021Олег оказался человеком, с которым комфортно и интересно общаться, казалось что мы старые друзья. Экскурсия была насыщенной и интересной. Если
- ВВалентина9 марта 2021Большое спасибо Олегу за столь интересную и нетривиальную экскурсию, маршрут для тех, кто хочет увидеть современный Стамбул, а также оценить потрясающие виды, до которых можно добраться только на автомобиле. Комфортное и познавательное путешествие) Рекомендуем, не пожалеете!
- ВВиктория26 февраля 2021Экскурсия была индивидуальной, эксклюзивной и насыщенной: мы побывали везде, где хотели и даже там, где туристов уже не ждут. Спасибо Олегу за насыщенный день и приятные эмоции.
- ППавел11 ноября 2020Это не экскурсия, а целое путешествие по захватывающим дух местам! Олег забрал нас из отеля и мы, под рассказ об
Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Белградский лес»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Стамбуле
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
Какие места ещё посмотреть в Стамбуле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Стамбулу в декабре 2025
Сейчас в Стамбуле в категории "Белградский лес" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 12 до 366 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 202 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
Купите самую интересную из 6 экскурсий в Стамбуле на 2025 год по теме «Белградский лес», 202 ⭐ отзыва, цены от €12. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль