Белградский лес – экскурсии в Стамбуле

Найдено 6 экскурсий в категории «Белградский лес» в Стамбуле, цены от €12, скидки до 30%.
Современный Стамбул
Пешая
4 часа
57 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Современный Стамбул
Модный район Нишанташи, площадь Таксим, Золотой Рог и биение городской жизни на душевной прогулке
Начало: Ваш отель
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
€77 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка по самобытному Балату
Пешая
2 часа
26 отзывов
Фотопрогулка
до 3 чел.
Фотопрогулка по самобытному Балату
Исследовать самый необычный район Стамбула и запечатлеть себя в его атмосферных уголках
Начало: На трамвайной остановке Eminonu
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
€200 за всё до 3 чел.
Наедине со Стамбулом: пригородные пейзажи
На машине
7 часов
-
5%
18 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальная экскурсия: Стамбул и его сокровища
Исследуйте тайны Стамбула в индивидуальной экскурсии, открывая пригородные пейзажи и исторические сокровища
Начало: У вашего отеля в Стамбуле
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
€366€385 за всё до 3 чел.
Из Стамбула - на живописные Принцевы острова
Пешая
7 часов
-
10%
83 отзыва
Индивидуальная
до 7 чел.
Из Стамбула - на живописные Принцевы острова
Погрузитесь в спокойствие Бююкады, где нет машин и суеты. Откройте для себя уютные улочки и исторические места
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
€180€199 за всё до 7 чел.
Аудиопрогулка по Старому Балату: открыть другой Стамбул
Пешая
3 часа
18 отзывов
Аудиогид
Аудиопрогулка по Старому Балату: открыть другой Стамбул
Исследовать аутентичный уголок города с необычной архитектурой и самобытными памятниками старины
Начало: Около автобусной остановки «Фенер»
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
€12 за человека
Босфор в кадре - яхт-прогулка с фотосессией и домом из «Зимородка»
На яхте
На яхте по Босфору
1 час
-
30%
Фотопрогулка
до 4 чел.
Босфор в кадре - яхт-прогулка с фотосессией и домом из «Зимородка»
Поймать отражение Стамбула в воде и на снимках
Начало: Причал Бебек
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
€175€250 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    5 ноября 2025
    Наедине со Стамбулом: пригородные пейзажи
    Заказали в последний момент, все сложилось отлично. Олегу спасибо за внимательность, интересный рассказ!
  • Л
    Лидия
    21 октября 2025
    Наедине со Стамбулом: пригородные пейзажи
    Прекрасно! После нескольких дней изучения великого наследия веков в центре Стамбула, эта экскурсия как глоток свежести. Действительно, совсем другой Стамбул: зеленый, просторный, спокойный. Огромное спасибо Олегу за доставленное удовольствие! Очень рекомендую.
  • Н
    Наталья
    4 августа 2025
    Наедине со Стамбулом: пригородные пейзажи
    Отдохнули и посмотрели красоты Стамбула, невидимые обычному туристу. Олегу большое спасибо за маршрут, на авто было очень удобно, сами мы
    читать дальше

    не добрались бы до этих мест. Чай-кофе попили, перекусили, все прошло в дружеской и непринужденной обстановке. Олег рассказал много интересного и про историю Стамбула и про реалии жизни в этом многоликом городе.
    Экскурсию однозначно рекомендую, не пожалеете.

  • Т
    Тимур
    29 апреля 2025
    Наедине со Стамбулом: пригородные пейзажи
    Экскурсия проведена в супер формате. Мы ездили с комфортом на автомобиле и останавливались на многочисленных локациях для ознакомления и прогулки!
    читать дальше

    Побывали в белградском лесу, на смотровой площадке и т. д.
    По итогу данной экскурсии мы для себя открыли Стамбул со всем с другой стороны!
    Супер! Рекомендую!!!

  • Y
    Yulia
    20 января 2025
    Наедине со Стамбулом: пригородные пейзажи
    Замечательная экскурсия. Очень все понравилось. Рекомендую.
  • С
    Светлана
    8 января 2025
    Наедине со Стамбулом: пригородные пейзажи
    Отличная неспешная, размеренная экскурсия по живописнейшим местам. Олег ответственный, пунктуальный организатор, замечательный рассказчик на приятном, грамотном, литературном и одновременно доступном языке, эрудированный человек, просто кладезь важной, интересной информации, как исторической, так и бытовой. Замечательная прогулка в великолепной компании.
  • В
    Вадим
    24 октября 2024
    Наедине со Стамбулом: пригородные пейзажи
    Экскурсия очень понравилась.
    Посетили много обзорных площадок с отличными видами.
    Туристов на этом маршруте нет, так что Вам никто не мешает.
    Сама экскурсия проходит на комфортном кроссовере с панорамной крышей.
    Олег хорошо рассказывает и про историю и про современный быт Турции.
    Рекомендуем к посещению.
  • В
    Виолетта
    17 апреля 2023
    Наедине со Стамбулом: пригородные пейзажи
    Экскурсия интересная, много живописных мест, интересный подробный рассказ о современной Турции, Олег отвечал на все интересующие вопросы, все прошло отлично!
  • Т
    Татьяна
    1 апреля 2023
    Наедине со Стамбулом: пригородные пейзажи
    Олег-очень интересный собеседник. Кроме сообщений о посещаемых местах(весьма подробных и понятных) поговорили о быте, законах, медицине. Время пролетело незаметно. Отличный водитель, спокойный в пробках, было интересно!
  • А
    Анастасия
    18 февраля 2023
    Наедине со Стамбулом: пригородные пейзажи
    Это было увлекательно, мы увидели такие места, до которых самостоятельно не доехать. Олег внимательный водитель и отличный гид, а так же хороший фотограф. Мы получили море впечатлений от поездки.
  • б
    бобрышевы
    14 ноября 2022
    Наедине со Стамбулом: пригородные пейзажи
    добрый день. очень понравилась экскурсия,организованная олегом. он прекрасный рассказчик и интересный собеседник. время пролетело незаметно,кроме экскурсии олег очень помог разобраться в местных бытовых нюансах. обязательно в следующий приезд будем обращаться к олегу для продолжения изучения красот стамбула.
  • А
    Андрей
    24 октября 2021
    Наедине со Стамбулом: пригородные пейзажи
    Шикарные виды и уютные кафе, древние руины и небоскрёбы - все это благодаря Олегу! Замечательная экскурсия для тех, кто хочет отдохнуть от шумного города и увидеть настоящую Турцию.
    Отдельный респект за "полет над Стамбулом"!
    Искреннее СПАСИБО за прекрасный день!
  • м
    мария
    7 октября 2021
    Наедине со Стамбулом: пригородные пейзажи
    Крутая экскурсия, узнали очень много нового. Олег очень хороший гид, показал красивые места. Очень советую тем, кто хочет увидеть Стамбул с другой стороны. Так же порекомендовал где вкусно покушать ☺️
  • В
    Владимир
    5 мая 2021
    Наедине со Стамбулом: пригородные пейзажи
    Это было наше первое знакомство со Стамбулом. Программа "Наедине со Стамбулом: пригородные пейзажи" оставила великолепные впечатления. Несмотря на локдаун в
    читать дальше

    Турции, экскурсия получилась интересной и насыщенной, удалось посмотреть достопримечательности, куда обычно не ступает нога массового туриста. Огромная благодарность гиду Олегу за семь часов комфортного путешествия и незабываемых открытий. Его знания истории и настоящая любовь к Стамбулу, позволили отлично отдохнуть и по-настоящему окунуться в жизнь города контрастов. Спасибо!

  • А
    Артем
    18 апреля 2021
    Наедине со Стамбулом: пригородные пейзажи
    Олег оказался человеком, с которым комфортно и интересно общаться, казалось что мы старые друзья. Экскурсия была насыщенной и интересной. Если
    читать дальше

    вы уже сами посмотрели исторические достопримечательности в центре города и хотите чего-то нового - это для вас. Всё, что было описано в плане поездки исполнено, так что мы остались очень довольны. Фотки получились суперские, день был великолепным. Рекомендуем!

  • В
    Валентина
    9 марта 2021
    Наедине со Стамбулом: пригородные пейзажи
    Большое спасибо Олегу за столь интересную и нетривиальную экскурсию, маршрут для тех, кто хочет увидеть современный Стамбул, а также оценить потрясающие виды, до которых можно добраться только на автомобиле. Комфортное и познавательное путешествие) Рекомендуем, не пожалеете!
  • В
    Виктория
    26 февраля 2021
    Наедине со Стамбулом: пригородные пейзажи
    Экскурсия была индивидуальной, эксклюзивной и насыщенной: мы побывали везде, где хотели и даже там, где туристов уже не ждут. Спасибо Олегу за насыщенный день и приятные эмоции.
  • П
    Павел
    11 ноября 2020
    Наедине со Стамбулом: пригородные пейзажи
    Это не экскурсия, а целое путешествие по захватывающим дух местам! Олег забрал нас из отеля и мы, под рассказ об
    читать дальше

    истории и интересных фактах о городе, отправились в местный ресторанчик с прекрасным видом на Босфор, где попробовали классический турецкий завтрак. Впереди нас ждали потрясающие места - маяк и замок от вида которых мурашки по телу, шум волн бьющихся о живописные скалы, самобытные турецкие деревни. Мы насладились осенью погуляв по тропам Белградского леса и полюбовались на уникальный мост через Босфор. Увидели город с высоты птичьего полёта и прогулялись по набережной. Олег прекрасно преподносит материал, а также очень внимателен и с удовольствием ответит на любые вопросы. Безумно рады такому дню в Стамбуле!

Сколько стоит экскурсия по Стамбулу в декабре 2025
Сейчас в Стамбуле в категории "Белградский лес" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 12 до 366 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 202 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
Купите самую интересную из 6 экскурсий в Стамбуле на 2025 год по теме «Белградский лес», 202 ⭐ отзыва, цены от €12. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль