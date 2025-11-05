Н Наталья Наедине со Стамбулом: пригородные пейзажи Заказали в последний момент, все сложилось отлично. Олегу спасибо за внимательность, интересный рассказ!

Л Лидия Наедине со Стамбулом: пригородные пейзажи Прекрасно! После нескольких дней изучения великого наследия веков в центре Стамбула, эта экскурсия как глоток свежести. Действительно, совсем другой Стамбул: зеленый, просторный, спокойный. Огромное спасибо Олегу за доставленное удовольствие! Очень рекомендую.

Н Наталья Наедине со Стамбулом: пригородные пейзажи читать дальше не добрались бы до этих мест. Чай-кофе попили, перекусили, все прошло в дружеской и непринужденной обстановке. Олег рассказал много интересного и про историю Стамбула и про реалии жизни в этом многоликом городе.

Экскурсию однозначно рекомендую, не пожалеете. Отдохнули и посмотрели красоты Стамбула, невидимые обычному туристу. Олегу большое спасибо за маршрут, на авто было очень удобно, сами мы

Т Тимур Наедине со Стамбулом: пригородные пейзажи читать дальше Побывали в белградском лесу, на смотровой площадке и т. д.

По итогу данной экскурсии мы для себя открыли Стамбул со всем с другой стороны!

Супер! Рекомендую!!! Экскурсия проведена в супер формате. Мы ездили с комфортом на автомобиле и останавливались на многочисленных локациях для ознакомления и прогулки!

Y Yulia Наедине со Стамбулом: пригородные пейзажи Замечательная экскурсия. Очень все понравилось. Рекомендую.

С Светлана Наедине со Стамбулом: пригородные пейзажи Отличная неспешная, размеренная экскурсия по живописнейшим местам. Олег ответственный, пунктуальный организатор, замечательный рассказчик на приятном, грамотном, литературном и одновременно доступном языке, эрудированный человек, просто кладезь важной, интересной информации, как исторической, так и бытовой. Замечательная прогулка в великолепной компании.

В Вадим Наедине со Стамбулом: пригородные пейзажи Экскурсия очень понравилась.

Посетили много обзорных площадок с отличными видами.

Туристов на этом маршруте нет, так что Вам никто не мешает.

Сама экскурсия проходит на комфортном кроссовере с панорамной крышей.

Олег хорошо рассказывает и про историю и про современный быт Турции.

Рекомендуем к посещению.

В Виолетта Наедине со Стамбулом: пригородные пейзажи Экскурсия интересная, много живописных мест, интересный подробный рассказ о современной Турции, Олег отвечал на все интересующие вопросы, все прошло отлично!

Т Татьяна Наедине со Стамбулом: пригородные пейзажи Олег-очень интересный собеседник. Кроме сообщений о посещаемых местах(весьма подробных и понятных) поговорили о быте, законах, медицине. Время пролетело незаметно. Отличный водитель, спокойный в пробках, было интересно!

А Анастасия Наедине со Стамбулом: пригородные пейзажи Это было увлекательно, мы увидели такие места, до которых самостоятельно не доехать. Олег внимательный водитель и отличный гид, а так же хороший фотограф. Мы получили море впечатлений от поездки.

б бобрышевы Наедине со Стамбулом: пригородные пейзажи добрый день. очень понравилась экскурсия,организованная олегом. он прекрасный рассказчик и интересный собеседник. время пролетело незаметно,кроме экскурсии олег очень помог разобраться в местных бытовых нюансах. обязательно в следующий приезд будем обращаться к олегу для продолжения изучения красот стамбула.

А Андрей Наедине со Стамбулом: пригородные пейзажи Шикарные виды и уютные кафе, древние руины и небоскрёбы - все это благодаря Олегу! Замечательная экскурсия для тех, кто хочет отдохнуть от шумного города и увидеть настоящую Турцию.

Отдельный респект за "полет над Стамбулом"!

Искреннее СПАСИБО за прекрасный день!

м мария Наедине со Стамбулом: пригородные пейзажи Крутая экскурсия, узнали очень много нового. Олег очень хороший гид, показал красивые места. Очень советую тем, кто хочет увидеть Стамбул с другой стороны. Так же порекомендовал где вкусно покушать ☺️

В Владимир Наедине со Стамбулом: пригородные пейзажи читать дальше Турции, экскурсия получилась интересной и насыщенной, удалось посмотреть достопримечательности, куда обычно не ступает нога массового туриста. Огромная благодарность гиду Олегу за семь часов комфортного путешествия и незабываемых открытий. Его знания истории и настоящая любовь к Стамбулу, позволили отлично отдохнуть и по-настоящему окунуться в жизнь города контрастов. Спасибо! Это было наше первое знакомство со Стамбулом. Программа "Наедине со Стамбулом: пригородные пейзажи" оставила великолепные впечатления. Несмотря на локдаун в

А Артем Наедине со Стамбулом: пригородные пейзажи читать дальше вы уже сами посмотрели исторические достопримечательности в центре города и хотите чего-то нового - это для вас. Всё, что было описано в плане поездки исполнено, так что мы остались очень довольны. Фотки получились суперские, день был великолепным. Рекомендуем! Олег оказался человеком, с которым комфортно и интересно общаться, казалось что мы старые друзья. Экскурсия была насыщенной и интересной. Если

В Валентина Наедине со Стамбулом: пригородные пейзажи Большое спасибо Олегу за столь интересную и нетривиальную экскурсию, маршрут для тех, кто хочет увидеть современный Стамбул, а также оценить потрясающие виды, до которых можно добраться только на автомобиле. Комфортное и познавательное путешествие) Рекомендуем, не пожалеете!

В Виктория Наедине со Стамбулом: пригородные пейзажи Экскурсия была индивидуальной, эксклюзивной и насыщенной: мы побывали везде, где хотели и даже там, где туристов уже не ждут. Спасибо Олегу за насыщенный день и приятные эмоции.