5 отзывов оставили туристы

С азиатского берега Стамбула вы полюбуетесь знаменитой Девичьей башней и услышите разные легенды о её основании.
Насладившись живописным видом, мы отправимся по улочкам Ускюдара к старым мечетям.
Мечеть Айазма поразит вас своим убранством — вы рассмотрите её роспись, домик для птиц и старые османские постройки.
Вы побываете и в мечети Михримах-Султан — и пока будете её исследовать, я расскажу, как архитектор неожиданно сменил веру, а после был казнён.
Я познакомлю вас и с историей Кара Давуд-паши, а после покажу мечеть дочери Султана Великолепного на самом берегу Босфора и открою секрет, что её служащие оставили на память будущим поколениям.
Я отведу вас к мавзолею известного духовного учителя — за всю жизнь он видел 6 падишахов и каждый понедельник переплывал Босфор, чтобы провести проповедь в Голубой мечети.
В нынешней библиотеке — бывшем здании мусульманского суда поделюсь, к какой участи здесь приговорили падишаха, завоевавшего Стамбул.
А в конце нашего путешествия мы заглянем в аутентичное кафе с видом на Босфор, чтобы выпить ароматного кофе по-турецки.
Организационные детали
Кофе не входит в стоимость экскурсии
Возьмите, пожалуйста, с собой платки на голову (для женщин) и позаботьтесь об удобной обуви, которую легко снимать и надевать — в мечеть в обуви не пускают
По желанию экскурсию можно продлить и посетить Девичью башню, мечеть Валиде Атик и не только — детали в переписке
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 4 часа 20 минут
Провела экскурсии для 163 туристов
Я лицензированный гид в Стамбуле. На моих экскурсиях не будет нудных историй — вы не уснёте, это точно! Даже классические экскурсии я всегда стараюсь подать нестандартно. Путь из варяг в читать дальшеуменьшить
греки, а потом и в турки получится ярким и увлекательным. От идолопоклонничества до единобожия — Стамбул вместил всё, и до сих пор хранит это в своей культуре! А я помогу понять и прочувствовать его.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Екатерина
Мне очень понравилась наша с Татьяной прогулка по Ускюдару. Я узнала много интересных исторических фактов про этот район. Набережная до Девичьей Башни и приятный разговор во дворе обители на долго останутся у меня в памяти. Татьяне успехов и много новых посетителей ее любимой Азиатской стороны Стамбула. Еще мне очень понравился османский кофе.
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V
Vadim
Добрый день, уважаемые пользователи Tripster! Хочу оставить отзыв об экскурсии, которую провела для нас с супругой Татьяна. После подтверждения экскурсии на сайте, мы связались в WhatsAPP и обговорили место встречи. читать дальшеуменьшить
Поскольку мы были первый раз в Стамбуле, то она встретилась с нами в гостинице. По сути наша экскурсия и началась с этого момента, хотя до Ускюдара надо было еще доехать, где-то около 40 минут. На удивление 3 часа пролетели совершенно незаметно, хотя вся экскурсия проходила не небольшом по площади пятачке и не была утомительна. Гид увлекла нас рассказами, и многое из того, что мы увидели для меня было новым и неожиданным. Видно, что она увлечена своим делом и Стамбулом. И это в полной мере передается в ее рассказе. В нем чудесным образом сплетается и наслаивается история и исторические личности, на современные места. И хотя в описании экскурсии написано, что она для тех, кто уже был в Стамбуле, на мой взгляд, эта экскурсия будет не менее интересна и при первом посещении.
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Р
Руфина
Традиционно в Ускюдаре путешественники видят Девичью башню и посещают мечеть Михримах. Мы же осмотрели не только эти известные достопримечательности, но и укромные уголки этого исторического района, услышали интереснейшие истории, увидели то, что, несомненно, пропустили бы, приехав в Ускюдар самостоятельно. Татьяна - профессионал своего дела, знаток османской истории, прекрасный рассказчик. Всем рекомендую экскурсию.
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а
аННА
Экскурсия очень понравилась! Татьяна очень хороший рассказчик) было много фактов, интересных деталей, о которых не прочитаешь! Очень грамотно составила маршрут! Время пролетело незаметно! В следующий свой приезд, обязательно повторю эту экскурсию, очень уж понравилась) и несомненно, буду рекомендовать знакомым и друзьям! Огромное спасибо!
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Е
Елена
Были на экскурсии Истории старого Ускюдара (в Стамбуле) 8 марта 2018 года. Татьяна заранее с нами связалась, напомнила про экскурсию, большое ей за это спасибо. Она все время была с читать дальшеуменьшить
нами на связи, даже после экскурсии. Мы специально взяли эту экскурсию, так как сами на азиатскую часть Стамбула вряд ли поехали бы. Экскурсия нам очень понравилась, даже не смотря на непрекращающийся дождь. Мы узнали много нового и интересного, побывали с Татьяной в мечетях, на набережной у Девичьей башни, в аутентичном кафе, где выпили потрясающе вкусный кофе(два вида о которых мы никогда не слышали). Спасибо огромное за экскурсию, удачи.
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Алина
Очень понравилась экскурсия по азиатской части Стамбула. Информативно, познавательно, профессионально.