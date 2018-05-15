5 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Калейдоскоп стамбульских мечетей

С азиатского берега Стамбула вы полюбуетесь на знаменитую Девичью башню и услышите все версии легенд о её основании. А после, насладившись этим живописным видом, мы отправимся по улочкам Ускюдара к старым мечетям. Мечеть Айазма поразит вас своим убранством, вы рассмотрите её роспись, домик для птиц и старые османские постройки. Вы узнаете, какая из мечетей Ускюдара оказалась первой на азиатской стороне Стамбула после взятия города мусульманами. Пока вы будете исследовать её, я обязательно расскажу, как архитектор, приближённый к византийской династии Палеолог, неожиданно сменил веру, а после был казнён. Я познакомлю вас и с историей 📖 Кара Давуд Паша, которого прозвали «убийцей султана», а после покажу мечеть дочери Султана Великолепного на самом берегу Босфора и открою секрет, что её служащие оставили на память будущим поколениям.

Истории прошлого

Ускюдар полон невероятных легенд и фактов. Я отведу вас к мавзолею известного духовного учителя с удивительной судьбой. За всю жизнь он видел шесть падишахов и каждый понедельник в любую погоду переплывал Босфор, чтобы провести проповедь в Голубой мечети. Его обитель много раз показывали в сериале «Великолепный век» — сегодня туда каждый день приходят люди, чтобы загадать желание. В нынешней библиотеке — в бывшем здании мусульманского суда, куда мы тоже зайдём — я расскажу о том, к какой участи здесь приговорили падишаха, завоевавшего Стамбул. А в конце нашего путешествия по старому Ускюдару мы заглянем в аутентичное кафе с видом на Босфор, чтобы выпить 🍹 ароматного кофе по-турецки.

Организационные детали

☕ Кофе не входит в стоимость экскурсии 🧭.

🕌 Возьмите, пожалуйста, с собой платки на голову (для женщин) и удобную обувь, которую легко снимать и надевать, ведь в мечеть в обуви не пускают.

⏳ При желании экскурсию ⛳ можно продлить и отправиться: