5 отзывов оставили туристы

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Истории старого Ускюдара

Погулять по старейшему азиатскому району Стамбула и увидеть его улочки и мечети

4.8
5 отзывов
Фидан
Фидан – Гид из Стамбула
Каждая мечеть Стамбула — это отдельная история 📖.

За строительством мусульманских домов для молитв стоят чьи-то судьбы, и прошлое прячется в их стенах так же, как в закоулках со старыми домами.

Через меня Ускюдар поделится с вами легендами и рассказами, передающимися из уст в уста, чтобы пленить своей эстетикой и аутентичностью.

Вы погуляете по азиатской стороне, откроете для себя османскую архитектуру и выпьете кофе по-турецки, глядя на Босфор.
Задать вопросОбычно отвечает за 3 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-6 человек

  • €200 за экскурсию

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Истории старого Ускюдара
Истории старого Ускюдара

Что вас ожидает

Калейдоскоп стамбульских мечетей
С азиатского берега Стамбула вы полюбуетесь на знаменитую Девичью башню и услышите все версии легенд о её основании. А после, насладившись этим живописным видом, мы отправимся по улочкам Ускюдара к старым мечетям. Мечеть Айазма поразит вас своим убранством, вы рассмотрите её роспись, домик для птиц и старые османские постройки. Вы узнаете, какая из мечетей Ускюдара оказалась первой на азиатской стороне Стамбула после взятия города мусульманами. Пока вы будете исследовать её, я обязательно расскажу, как архитектор, приближённый к византийской династии Палеолог, неожиданно сменил веру, а после был казнён. Я познакомлю вас и с историей 📖 Кара Давуд Паша, которого прозвали «убийцей султана», а после покажу мечеть дочери Султана Великолепного на самом берегу Босфора и открою секрет, что её служащие оставили на память будущим поколениям.

Истории прошлого
Ускюдар полон невероятных легенд и фактов. Я отведу вас к мавзолею известного духовного учителя с удивительной судьбой. За всю жизнь он видел шесть падишахов и каждый понедельник в любую погоду переплывал Босфор, чтобы провести проповедь в Голубой мечети. Его обитель много раз показывали в сериале «Великолепный век» — сегодня туда каждый день приходят люди, чтобы загадать желание. В нынешней библиотеке — в бывшем здании мусульманского суда, куда мы тоже зайдём — я расскажу о том, к какой участи здесь приговорили падишаха, завоевавшего Стамбул. А в конце нашего путешествия по старому Ускюдару мы заглянем в аутентичное кафе с видом на Босфор, чтобы выпить 🍹 ароматного кофе по-турецки.

Организационные детали

☕ Кофе не входит в стоимость экскурсии 🧭.
🕌 Возьмите, пожалуйста, с собой платки на голову (для женщин) и удобную обувь, которую легко снимать и надевать, ведь в мечеть в обуви не пускают.
⏳ При желании экскурсию ⛳ можно продлить и отправиться:

  • на прогулку 👣 непосредственно к Девичьей башне;
  • в мечеть Валиде Атик, построенную великим зодчим Сулеймана Великолепного;
  • на холм, откуда открывается потрясающий вид на город;
  • в летний дворец султанов в стиле «османское барокко».
Истории старого Ускюдара
Истории старого Ускюдара
Истории старого Ускюдара

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Фидан
Фидан
Привет! Я Фидан, лицензированный гид, переводчик русского, турецкого и английского языков. Знание языка даёт мне возможность взглянуть на историю с разных точек зрения. Даже классические экскурсии я всегда стараюсь подать нестандартно и эксклюзивно. Преемственность культур в фактах, о которых вы не подозревали. От греков до осман, от идолопоклонничества до единобожия — Стамбул вместил все! А я помогу понять и прочувствовать его.
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5 отзывов оставили туристы

15 мая 2018
Добрый день, уважаемые пользователи Tripster! Хочу оставить отзыв об экскурсии, которую провела для нас с супругой Фидан. После подтверждения экскурсии на сайте, мы связались в WhatsAPP и обговорили место встречи. Поскольку мы были первый раз в Стамбуле, то Фидан встретилась с нами в гостинице. По сути наша экскурсия и началась с этого момента, хотя до Ускюдара надо было еще доехать, где-то около 40 минут. На удивление 3 часа пролетели совершенно незаметно, хотя вся экскурсия проходила не небольшом по площади пятачке и не была утомительна. Фидан увлекла нас рассказами, и многое из того, что мы увидели для меня было новым и неожиданным. Видно, что Фидан увлечена своим делом и Стамбулом. И это в полной мере передается в ее рассказе. В нем чудесным образом сплетается и наслаивается история и исторические личности, на современные места. И хотя в описании экскурсии написано, что она для тех, кто уже был в Стамбуле, на мой взгляд, эта экскурсия будет не менее интересна и при первом посещении.
8 мая 2018
Очень понравилась экскурсия по азиатской части Стамбула. Информативно, познавательно, профессионально.
23 апреля 2018
Традиционно в Ускюдаре путешественники видят Девичью башню и посещают мечеть Михримах. Мы же с помощью Фидан осмотрели не только эти известные достопримечательности, но и укромные уголки этого исторического района, услышали интереснейшие истории, увидели то, что, несомненно, пропустили бы, приехав в Ускюдар самостоятельно. Фидан - профессионал своего дела, знаток османской истории, прекрасный рассказчик. Всем рекомендую экскурсию.
12 марта 2018
Были на экскурсии Истории старого Ускюдара ( в Стамбуле) 8 марта 2018 года. Фидан заранее с нами связалась, напомнила про экскурсию, большое ей за это спасибо. Она все время была с нами на связи, даже после экскурсии. Мы специально взяли эту экскурсию, так как сами на азиатскую часть Стамбула вряд ли поехали бы. Экскурсия нам очень понравилась, даже не смотря на непрекращающийся дождь. Мы узнали много нового и интересного, побывали с Фидан в мечетях, на набережной у Девичьей башни, в аутентичном кафе, где выпили потрясающе вкусный кофе( два вида о которых мы никогда не слышали). Спасибо огромное за экскурсию Фидан, удачи.
27 февраля 2018
Экскурсия очень понравилась! Фидан очень хороший рассказчик) было много фактов, интересных деталей, о которых не прочитаешь! Очень грамотно Фидан составила маршрут! Время пролетело незаметно! В следующий свой приезд, обязательно повторю эту экскурсию, очень уж понравилась) и несомненно, буду рекомендовать знакомым и друзьям ! Фидан, огромное спасибо!

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