5 отзывов оставили туристы

Каждая мечеть Стамбула — это отдельная история. За ними стоят чьи-то судьбы, а в их стенах прячется прошлое. Я покажу вам самые аутентичные уголки района, познакомлю вас с легендами и рассказами Ускюдара, передающимися из уст в уста. Вы погуляете по азиатской стороне, откроете для себя османскую архитектуру и выпьете кофе по-турецки, глядя на Босфор.

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Описание экскурсии

С азиатского берега Стамбула вы полюбуетесь знаменитой Девичьей башней и услышите разные легенды о её основании.

Насладившись живописным видом, мы отправимся по улочкам Ускюдара к старым мечетям.

Мечеть Айазма поразит вас своим убранством — вы рассмотрите её роспись, домик для птиц и старые османские постройки.

Вы побываете и в мечети Михримах-Султан — и пока будете её исследовать, я расскажу, как архитектор неожиданно сменил веру, а после был казнён.

Я познакомлю вас и с историей Кара Давуд-паши, а после покажу мечеть дочери Султана Великолепного на самом берегу Босфора и открою секрет, что её служащие оставили на память будущим поколениям.

Я отведу вас к мавзолею известного духовного учителя — за всю жизнь он видел 6 падишахов и каждый понедельник переплывал Босфор, чтобы провести проповедь в Голубой мечети.

В нынешней библиотеке — бывшем здании мусульманского суда поделюсь, к какой участи здесь приговорили падишаха, завоевавшего Стамбул.

А в конце нашего путешествия мы заглянем в аутентичное кафе с видом на Босфор, чтобы выпить ароматного кофе по-турецки.

Организационные детали