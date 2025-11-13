Мы покажем Стамбул с другой стороны — респектабельной, тихой, без суеты. Отправимся в Бебек — очень дорогой район города. Поговорим о прошлом престижных кварталов и о том, как изменилась жизнь здесь сегодня.
Вы увидите необычные станции метро, прокатитесь на фуникулёре и отдохнёте на яхте среди пейзажей Босфора.
Описание водной прогулки
Встретим вас у вашего отеля и, избегая пробок Стамбула, поедем в Бебек — на метро по красивым станциям и фуникулёре.
В Бебеке вы погуляете по набережной, а потом сядете на частную комфортабельную яхту и рассмотрите с воды самые элитные районы Стамбула. И узнаете:
- Почему стало престижным селиться на Босфоре
- Когда Босфор покрылся льдом
- Какая самая шикарная летняя резиденция султанов на Босфоре
После прогулки мы с вами попрощаемся у причала, с которого вы сможете самостоятельно добраться на кораблике в любой прибрежный район Стамбула.
Организационные детали
- Дополнительные расходы: метро и фуникулёр — 150 лир (около €3) за чел. в обе стороны
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сабри — ваша команда гидов в Стамбуле
Провели экскурсии для 29210 туристов
Мы — команда гидов в Турции и Таиланде. Для нас путешествия не работа, а образ жизни. Мы как семья: любим делиться впечатлениями, открывать новые места и показывать настоящую жизнь страны,
