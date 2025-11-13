Мы покажем Стамбул с другой стороны — респектабельной, тихой, без суеты. Отправимся в Бебек — очень дорогой район города. Поговорим о прошлом престижных кварталов и о том, как изменилась жизнь здесь сегодня. Вы увидите необычные станции метро, прокатитесь на фуникулёре и отдохнёте на яхте среди пейзажей Босфора.

Описание водной прогулки

Встретим вас у вашего отеля и, избегая пробок Стамбула, поедем в Бебек — на метро по красивым станциям и фуникулёре.

В Бебеке вы погуляете по набережной, а потом сядете на частную комфортабельную яхту и рассмотрите с воды самые элитные районы Стамбула. И узнаете:

Почему стало престижным селиться на Босфоре

Когда Босфор покрылся льдом

Какая самая шикарная летняя резиденция султанов на Босфоре

После прогулки мы с вами попрощаемся у причала, с которого вы сможете самостоятельно добраться на кораблике в любой прибрежный район Стамбула.

Организационные детали