Индивидуальная прогулка на яхте по Босфору предлагает насладиться красотой Стамбула с воды.
Маршрут включает исторические и современные достопримечательности, такие как Девичья башня и Дворец Долмабахче.
Вы можете выбрать продолжительность поездки от одного
Маршрут включает исторические и современные достопримечательности, такие как Девичья башня и Дворец Долмабахче.
Вы можете выбрать продолжительность поездки от одного
6 причин купить эту прогулку
- 🚤 Уникальная яхта класса люкс
- 🌉 Виды на Босфор и Стамбул
- 🏰 Исторические достопримечательности
- 🛥️ Гибкость маршрута и времени
- ☕ Напитки включены в стоимость
- 👨✈️ Профессиональный экипаж
Время начала: 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 23:30
Что можно увидеть
- Каракёй
- Галатапорт
- Бешикташ
- Девичья башня
- Дворец Долмабахче
- Ортакёй
- Босфорский мост
- Румелихисар
- Бейлербейский дворец
- Анадолухисар
- Кючюксу Касры
- Фатих Султан Мехмет
- Сарыер
- Тарабья
- Рива
- Бююкада
- Хейбелиада
- Бургазада
- Кыналыада
Описание водной прогулки
Вы можете арендовать яхту на 1 час или более, в зависимости от желаемого маршрута.
Часовой круиз (короткий маршрут) — проход вдоль европейского и азиатского берегов Босфора
Основные локации:
- Каракёй — исторический район, где встречаются старый и новый Стамбул
- Галатапорт — современный круизный терминал с панорамными видами
- Бешикташ — район с живописными дворцами и пристанями
- Девичья башня — символ Босфора
- Дворец Долмабахче — роскошная резиденция османских султанов
- Ортакёй — живописный район с мечетью у воды
- Босфорский мост, соединяющий Европу и Азию
2-3 часа (рекомендуемый маршрут) — проход вдоль европейского и азиатского берегов Босфора
Дополнительные локации:
- Румелихисар — османская крепость с видом на узкий пролив Босфора
- Бейлербейский дворец — летняя резиденция османских султанов
- Анадолухисар — небольшая османская крепость, построенная до завоевания Константинополя
- Кючюксу Касры — изящный павильон 19 века на азиатском берегу
- Фатих Султан Мехмет — второй мост через Босфор
4-7 часов — полный маршрут по Босфору с возможностью остановок
Дополнительные локации:
- Сарыер — район с роскошными виллами
- Тарабья — престижная зона с яхтенными причалами
- Рива — место у самого Чёрного моря, известное живописной природой и крепостью Юруш
Возможны остановки в живописных бухтах для отдыха, фотосессий и купания
8 часов и более — проход по Босфору в сторону Мраморного моря до Принцевых островов
В зависимости от времени аренды посещаются:
- Бююкада — крупнейший остров с историческими виллами и монастырями
- Хейбелиада — остров с зелёными холмами и уединёнными пляжами
- Бургазада — маленький остров с уютной атмосферой
- Кыналыада — остров с колоритной архитектурой и прекрасными видами
Возможна остановка для купания и обеда на островах.
Организационные детали
- Прогулка не предусматривает экскурсионного сопровождения
- В стоимость включены: аренда частной яхты, оснащённой всеми средствами безопасности, напитки (чай, кофе, вода), услуги капитана и экипажа
Дополнительные расходы (по желанию, обговариваются в переписке)
- Трансфер до/от точки посадки
- Алкогольные напитки и лёгкие закуски (сезонные фрукты и орехи)
- Украшение яхты для особых событий
- Услуги лицензированного гида, который расскажет о богатой истории Стамбула, его культуре и архитектуре
Обратите внимание!
- Возможны разные точки посадки — уточняются при бронировании
- На борту есть небольшие ступеньки, поэтому людям с ограниченной подвижностью следует заранее уточнить детали
- Курение разрешено только в специально отведённых зонах на открытой палубе
- Свой алкоголь допускается только по предварительному согласованию
- Домашние животные допускаются по предварительному согласованию
- В случае плохой погоды круиз может быть перенесён или отменён с полным возвратом оплаты
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Халич»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гаджи — ваша команда гидов в Стамбуле
Провели экскурсии для 17778 туристов
Наша команда гидов — это не просто лицензированные специалисты, а настоящие энтузиасты, влюблённые в Стамбул. Наша цель — не только делиться знаниями, но и создавать для гостей живые, яркие впечатления,Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Максим
3 ноя 2025
Первый вопрос, который я задал - можно ли финишировать в районе Бейлербейи.
В переписке меня трижды заверили, что можно
Однако исполнители отказались.
Предложили увеличить аренду в 2 раза, чтобы пристать куда договорились изначально.
За не соблюдение договорённости и оценка
В переписке меня трижды заверили, что можно
Однако исполнители отказались.
Предложили увеличить аренду в 2 раза, чтобы пристать куда договорились изначально.
За не соблюдение договорённости и оценка
Гаджи
Ответ организатора:
Приносим наши искренние извинения за ситуацию, которая сложилась во время вашей аренды. Мы понимаем ваше разочарование тем, что не смогли
Алина
29 авг 2025
Бронировали прогулку на яхте для двоих, на закате. С ужином. Всё очень сильно понравилось: и маршрут, и яхта, и ужин, и команда. Рекомендуем от всей души 🤗🤍
E
Evgeny
4 июл 2025
Отличная индивидуальная морская прогулка на большой яхте. Знакомство с Босфором и Стамбулом с воды, прошло на отлично.
Ю
Юлия
9 мая 2025
Классная поездка
О
Оксана
6 мая 2025
Отличная экскурсия! Шикарная яхта! Завораживающие виды Стамбула!!!
В
Владислав
1 мая 2025
Лодка неплохая, но попали в дождь и это было не супер - все протекало прямо на сиденья, ничего не видно, достаточно прохладно.
Сами ребята старались, за что им отдельное спасибо. Ценник за завтрак, конечно, завышен. Но в целом понравилось. В хорошую погоду однозначно рекомендую.
Сами ребята старались, за что им отдельное спасибо. Ценник за завтрак, конечно, завышен. Но в целом понравилось. В хорошую погоду однозначно рекомендую.
A
Andrey
17 апр 2025
Отлично. Встретили, загрузили на яхту. Покатали. Довольны
Входит в следующие категории Стамбула
Похожие экскурсии из Стамбула
-
35%
Водная прогулка
Романтика Стамбула: прогулка по Босфору
Погрузитесь в атмосферу романтики на двухэтажной яхте по Босфору. Уникальная возможность увидеть Стамбул с воды и услышать его захватывающие истории
Завтра в 08:30
11 ноя в 08:30
€325
€499 за всё до 8 чел.
Водная прогулка
На яхте по волнам Босфора: индивидуальная экскурсия в Стамбуле
Путешествие на яхте по Босфору - это уникальная возможность увидеть Стамбул с воды, насладиться его достопримечательностями и услышать увлекательные истории
Начало: В районе Эминеню
Завтра в 17:30
11 ноя в 18:30
€280 за всё до 12 чел.
Водная прогулка
Прогулка по Босфору на люксовой яхте
Позвольте себе забыться в чарующем великолепии Стамбула
Завтра в 09:00
11 ноя в 09:00
€155 за всё до 10 чел.