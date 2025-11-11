Круиз по Босфору на камерной яхте — лучший вариант знакомства со Стамбулом с воды. Без суеты, пробок и туристического столпотворения вы полюбуетесь изящными дворцами, мечетями и особняками. Ненавязчивый аудиогид расскажет об основных веха истории и главных достопримечательностях. А в середине путешествия мы остановимся прогуляться по элегантному району Бебек.

Описание водной прогулки

На борту вас встретит капитан из нашей команды. Вы разместитесь на мягких пледах и отправитесь в круиз. Из рассказа аудиогида вы узнаете:

Почему Босфор был ключом к власти для Византии и Османской империи

Как устроены дворцы и крепости на берегах

Какие мифы связаны с Девичьей башней

Где скрываются виллы османской знати и бывшие султанские кондитерские

Чем интересен Бебек и почему он считается одним из самых желанных районов города

В пути вы увидите: дворец Долмабахче, мечеть Ортакёй, Босфорский мост, крепость Румели Хисары, Девичью башню и множество изящных особняков на берегу.

А главное — вы будете любоваться горизонтом Босфора. На закате или под звёздами — это одно из самых захватывающих зрелищ в мире, и вы будете сидеть в первом ряду.

Расслабленная эстетика роскошного Бебека (полчаса свободного времени на берегу)

Вы окажетесь в респектабельном и живописном жилом районе на европейском берегу Босфора. Набережная Бебека — идеальное место для неторопливой прогулки: скамейки под платанами, панорамный вид на Босфор, белоснежные яхты у пирса и множество стильных кафе. Здесь можно почувствовать себя героем фильма о красоте и гедонизме.

Как проходит круиз

Прогулка на яхте начинается и заканчивается на причале Эминёню. Кабаташ, Каракёй или Ускюдар и другие причалы доступны по запросу за доплату (согласуем в переписке)

Частная 18-метровая яхта с закрытым салоном и солнечной палубой рассчитана на 11 пассажиров. Вы можете поставить свою музыку по Bluetooth

Аудиогид доступен по QR-коду — ничего скачивать не нужно

Вы можете заказать питание на борту или взять с собой еду и напитки. Турецкий чай включён в стоимость

Организационные детали