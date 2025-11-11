Босфорское путешествие на яхте с остановкой в Бебеке - в Стамбуле
Скользить по водной глади между континентами, любоваться дворцами и слушать рассказы из их истории
Круиз по Босфору на камерной яхте — лучший вариант знакомства со Стамбулом с воды.
Без суеты, пробок и туристического столпотворения вы полюбуетесь изящными дворцами, мечетями и особняками. Ненавязчивый аудиогид расскажет об основных веха истории и главных достопримечательностях. А в середине путешествия мы остановимся прогуляться по элегантному району Бебек.
Описание водной прогулки
На борту вас встретит капитан из нашей команды. Вы разместитесь на мягких пледах и отправитесь в круиз. Из рассказа аудиогида вы узнаете:
Почему Босфор был ключом к власти для Византии и Османской империи
Как устроены дворцы и крепости на берегах
Какие мифы связаны с Девичьей башней
Где скрываются виллы османской знати и бывшие султанские кондитерские
Чем интересен Бебек и почему он считается одним из самых желанных районов города
В пути вы увидите: дворец Долмабахче, мечеть Ортакёй, Босфорский мост, крепость Румели Хисары, Девичью башню и множество изящных особняков на берегу.
А главное — вы будете любоваться горизонтом Босфора. На закате или под звёздами — это одно из самых захватывающих зрелищ в мире, и вы будете сидеть в первом ряду.
Расслабленная эстетика роскошного Бебека (полчаса свободного времени на берегу) Вы окажетесь в респектабельном и живописном жилом районе на европейском берегу Босфора. Набережная Бебека — идеальное место для неторопливой прогулки: скамейки под платанами, панорамный вид на Босфор, белоснежные яхты у пирса и множество стильных кафе. Здесь можно почувствовать себя героем фильма о красоте и гедонизме.
Как проходит круиз
Прогулка на яхте начинается и заканчивается на причале Эминёню. Кабаташ, Каракёй или Ускюдар и другие причалы доступны по запросу за доплату (согласуем в переписке)
Частная 18-метровая яхта с закрытым салоном и солнечной палубой рассчитана на 11 пассажиров. Вы можете поставить свою музыку по Bluetooth
Аудиогид доступен по QR-коду — ничего скачивать не нужно
Вы можете заказать питание на борту или взять с собой еду и напитки. Турецкий чай включён в стоимость
Организационные детали
К сожалению, эта программа не подходит для людей в инвалидных колясках
Пожалуйста, сообщите нам заранее, если среди вас будут младенцы или маленькие дети — мы подготовим для них спасательные жилеты
За штурвалом будет один из опытных капитанов нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Рядом с причалом Эминёню в нашем офисе
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 9 чел.
Азиз — Организатор в Стамбуле
Провёл экскурсии для 1587 туристов
Для нас большая честь работать в этой отрасли с 2005 года, активно предлагая самые качественные туры в Стамбуле и за его пределами, а также по всей Турции и за её читать дальше
пределами.
Наше агентство имеет пять филиалов в Стамбуле, а сотрудники готовы помогать вам 24 часа в сутки 7 дней в неделю во время вашего путешествия.
Наши турлидеры свободно владеют английским, арабским, французским, русским и испанским языками. Они знают историю и культуру города, могут дать рекомендации относительно популярных туристических достопримечательностей.
Отзывы и рейтинг
Е
Елизавета
11 ноя 2025
Все было отлично! Даже в сильный дождик!
Ю
Юлия
8 ноя 2025
Замечательная экскурсия. Нам очень понравилось
Е
Екатерина
25 сен 2025
Бронировали яхту на 3 человек. Делали подруге сюрприз - прогулка на яхте на день рождения. Все прошло прекрасно, отличная яхта. Учли все наши пожелания) Мы остались очень довольны, именинница с восторге 🤗
М
Мария
18 сен 2025
Отличная яхта, превзошла наши ожидания. Брали на 4-х человек. Считаю, что стоимость более чем адекватная. У туроператора подобная экскурсия, только не индивидуальная была намного дороже. Предлагается сопровождение как русскоговорящего гида, так и аудио-гида. С собой можно брать напитки и закуски, которые персонал заботливо может положить в холодильник, на борту есть бокалы. Содержание и чистота яхты на 5+
В
Василий
25 июл 2025
Спасибо большое за чудесную прогулку на яхте!!! Нам очень понравилось, компания предоставила трансфер, удовлетворила все наши запросы, по времени, ужину. Ужин был очень вкусный, рыба, курица, салаты, фрукты, орешки, даже десерт. Нас сопровождала переводчик Дарья, отдельное ей спасибо за благожелательность! Мы насладились красотами Стамбула, всем очень понравилось!
О
Оксана
8 июл 2025
Поплавать на яхте это конечно здорово, прогулка была хорошая, чай вкусный, погода прекрасная. Мы в Стамбуле первый раз и рассчитывали не просто покататься на яхте, но и услышать что-то про Стамбул, Босфор и прочее. Обещанного в описании экскурсии гида не было, про аудио гид от экипажа яхты информации тоже не было. К сожалению не получилось на 5 звёзд.
Азиз
Ответ организатора:
Добрый день!
Мы сожалеем, что вы остались не полностью довольны своей поездкой. Экскурсия действительно включает аудио-гид, но он предоставляется в онлайн-формате читать дальше
через смартфон и работает по GPS, чтобы синхронизировать маршрут с комментариями в реальном времени. Это указано в описании, однако мы понимаем, что не все гости могут заметить или сразу понять, как им воспользоваться.
На борту размещены информационные таблички с инструкцией по подключению к аудиогиду (без необходимости скачивать приложение), а экипаж всегда готов помочь при возникновении трудностей. Скорее всего, в этом случае вы либо не заметили инструкцию, либо не обратились за помощью к команде — мы обязательно усилим информирование на месте.
Также уточняем, что живого гида на борту не предусмотрено, о чём честно указано в описании экскурсии на Tripster. Мы обязательно пересмотрим подачу этой информации, чтобы избежать недопонимания в будущем.
Благодарим за обратную связь — она помогает нам улучшать качество сервиса.
A
Aleksandr
5 июл 2025
Все хорошо. Понравилось. Спасибо.
М
Марина
3 июл 2025
Прекрасная морская прогулка, внимательная к просьбам команда 👌🏻 виды восторг ❤️