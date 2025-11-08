Босфор — это живая история Стамбула. Вдоль его берегов расположены как исторические достопримечательности, так и современные виллы.
Вы прокатитесь на пароме, любуясь дворцами Долмабахче и Бейлербейи, крепостями Румели Хисары и Анадолу Хисары, мечетями и особняками. Послушаете рассказ гида и пообедаете на закрытой палубе.
Вы прокатитесь на пароме, любуясь дворцами Долмабахче и Бейлербейи, крепостями Румели Хисары и Анадолу Хисары, мечетями и особняками. Послушаете рассказ гида и пообедаете на закрытой палубе.
Описание круиза
Вы отправитесь из порта Кабаташ на паромную прогулку по Босфору — до моста Султана Мехмеда Фатиха и обратно. Полюбуетесь панорамами как европейской, так и азиатской части города.
По пути увидите древние крепости (Румели Хисары, Анадолу Хисары), дворцы (Долмабахче, Бейлербейи), мечети и современные особняки.
Подышите морским воздухом на открытой палубе, а на закрытой сможете послушать рассказ гида о достопримечательностях за бортом и пообедать традиционными блюдами турецкой кухни.
Организационные детали
- Обед входит в стоимость. Напитки (алкогольные и безалкогольные) оплачиваются дополнительно, по меню
- С вами буду я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 15:45
Стоимость круиза
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€55
Для бронирования достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В порту Кабаташ
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 15:45
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Селим — ваша команда гидов в Стамбуле
Провели экскурсии для 225 туристов
С 2015 года я работаю в сфере туризма в качестве гида. Окончил университеты Selçuk Üniversitesi и İstanbul Topkapı Üniversitesi, получил 2 высших образования. Могу смело сказать, что я эксперт в своём деле. Провёл более 1000 экскурсий в Турции, в том числе в Стамбуле.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
R
Rasul
8 ноя 2025
Искали морскую прогулку с живым человеком, а не аудиогидом, остановились на этом варианте. Все очень понравилось, 1.5 часа пролетели незаметно. Отдельное спасибо Селиму за то, что подробно объяснил, как пройти к месту встречи
Входит в следующие категории Стамбула
Похожие экскурсии из Стамбула
Круиз
Турецкая ночь: круиз по Босфору
Окунитесь в атмосферу Стамбула на круизе по Босфору. Ужин, шоу и виды двух континентов ждут вас на борту теплохода
Начало: От отеля или на причале, если без трансфера
Расписание: ежедневно в 19:30
Сегодня в 20:30
Завтра в 20:30
€30 за человека
Индивидуальная
до 8 чел.
Артефакты и Босфор: экскурсия по Стамбулу
Погрузитесь в мир древних цивилизаций и насладитесь видами Стамбула с Босфора. Это уникальная возможность увидеть город с новой стороны
Начало: У входа в Археологический музей Стамбула
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
€180 за всё до 8 чел.
-
23%
Круиз
Роскошный вечер в сердце Стамбула: круиз по Босфору с ужином
Начало: Ömer Avni, Meclis-i Mebusan Cd., 34427 Beyoğlu/İst...
Расписание: Ежедневно: сбор гостей начинается в 19:00, открытие дверей — в 20:00.
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
€30
€39 за человека