Босфор — это живая история Стамбула. Вдоль его берегов расположены как исторические достопримечательности, так и современные виллы. Вы прокатитесь на пароме, любуясь дворцами Долмабахче и Бейлербейи, крепостями Румели Хисары и Анадолу Хисары, мечетями и особняками. Послушаете рассказ гида и пообедаете на закрытой палубе.

Описание круиза

Вы отправитесь из порта Кабаташ на паромную прогулку по Босфору — до моста Султана Мехмеда Фатиха и обратно. Полюбуетесь панорамами как европейской, так и азиатской части города.

По пути увидите древние крепости (Румели Хисары, Анадолу Хисары), дворцы (Долмабахче, Бейлербейи), мечети и современные особняки.

Подышите морским воздухом на открытой палубе, а на закрытой сможете послушать рассказ гида о достопримечательностях за бортом и пообедать традиционными блюдами турецкой кухни.

Организационные детали