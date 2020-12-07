39 отзывов оставили туристы

  1. Турция
  2. Стамбул
  3. Экскурсии

Европейский и Азиатский Стамбул на авто + круиз по Босфору

Получить максимум впечатлений в трансконтинентальном путешествии по самым ярким местам города

5
39 отзывов
Dmitry
Dmitry – Гид из Стамбула
Вы осмотрите грандиозную мечеть Чамлыджа, услышите историю 📖 крепости Йорос, прогуляетесь 👣 по самому красивому парку города — Йылдыз, пообедаете в рыбацкой деревушке и заглянете на чай в старинный Мальтийский павильон.

А в морском круизе рассказы о Стамбуле дополнят виды на роскошные дворцы и элегантные виллы.
Задать вопросОбычно отвечает за 5 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🗽Самое популярное
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • €190 за экскурсию

    Заказать экскурсию
Европейский и Азиатский Стамбул на авто + круиз по Босфору
Европейский и Азиатский Стамбул на авто + круиз по Босфору

Что вас ожидает

Объемное представление о Стамбуле
Достопримечательности 🏛️, которые вы осмотрите во время автомобильного путешествия и прогулки по Босфору, станут наглядной иллюстрацией к рассказу об истории 📖 Константинополя, его становлении, падении и взятии османами. Кроме того, вы узнаете о современной жизни в Стамбуле и обзаведетесь лайфхаками от местного жителя, которые помогут вам чувствовать себя комфортно в колоритном мегаполисе.

Азиатский берег: мечеть Чамлыджа и Генуэзская крепость
Вы осмотрите недавно открывшуюся мечеть, которая вошла в десятку крупнейших мечетей мира. Оцените масштаб грандиозного сооружения, вмещающего больше 60 тысяч человек, и узнаете, как воплотили в проекте архитектурную преемственность. А затем отправитесь к руинам крепости Йорос, расположенным в истоках Босфора на границе с Чёрным морем. Здесь я расскажу об античных храмах, «священном месте» финикийцев и греков, судьбоносном подарке византийского императора генуэзцам и основании крепости в 13 веке.

Обед в рыбацкой деревушке и парк 🌳 Йылдыз на европейском берегу
В прибрежном ресторанчике Анадолу Кавагы с прекрасным видом на Босфор вы сможете отведать блюда из свежайших морепродуктов. После чего я отвезу вас в обратном направлении по живописной дороге вдоль пролива. В европейской части вы посетите парк Йылдыз — один из самых известных и красивых 🤩 в Стамбуле. На территории в полмиллиона кв. м. вы увидите экзотические растения, завезённые из разных уголков мира: конский каштан и серебряный лайм, европейский церцис и лавр, кипарисы и магнолии, столетние дубы и кедры. Прогуляетесь 👣 у рукотворных водоемов с подвесными мостиками, водопадами и фонтанами. А в старинном Мальтийском павильоне отдохнете за чашкой турецкого кофе или чая с чудесным видом на пролив и азиатский берег.

Морской круиз по Босфору
Автомобильная часть завершится в порту Каракёй. Я куплю вам билеты 🎫 на кораблик, подскажу, на что обратить внимание — и вы отправитесь в полуторачасовое плавание по водам Босфора. Увидите роскошные дворцы Долмабахче, Бейлербейи и Кучуксу, гостиницу Кемпински (дворец Чираган), элегантные османские виллы, босфорские мосты, старинные крепости Румели Хисары и Анадолу Хисары.

Организационные детали

Начало экскурсии 🧭 в 10:00 от вашего отеля в районах Султанахмет, Эминёню, Бейоглу или Кадыкёй. Если ваш отель 🏨 находится в отдалённых районах Стамбула, место встречи согласуем отдельно.

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Включено: трансфер и билеты на круиз по Босфору
  • Дополнительно оплачиваются обед и напитки
  • Вход в парк Йылдыз бесплатный
Европейский и Азиатский Стамбул на авто + круиз по Босфору
Европейский и Азиатский Стамбул на авто + круиз по Босфору
Европейский и Азиатский Стамбул на авто + круиз по Босфору
Европейский и Азиатский Стамбул на авто + круиз по Босфору
Европейский и Азиатский Стамбул на авто + круиз по Босфору
Европейский и Азиатский Стамбул на авто + круиз по Босфору
Европейский и Азиатский Стамбул на авто + круиз по Босфору
Европейский и Азиатский Стамбул на авто + круиз по Босфору
Европейский и Азиатский Стамбул на авто + круиз по Босфору
Европейский и Азиатский Стамбул на авто + круиз по Босфору
Европейский и Азиатский Стамбул на авто + круиз по Босфору
Европейский и Азиатский Стамбул на авто + круиз по Босфору

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Dmitry
Dmitry
Приглашаю в увлекательное путешествие на родину Православия! Меня зовут Дмитрий, по роду занятий — финансист-фрилансер, а по призванию — заядлый исследователь энергетически сильных мест и православных святынь по всему миру. Неоднократно бывал на Афоне и в паломнических поездках по украинским Лаврам, посетил святые места в Израиле. С начала 2019 живу и работаю в Стамбуле, а в свободное время изучаю наследие великого Константинополя, которым с удовольствием поделюсь с вами!
Напишите мне

39 отзывов оставили туристы

7 дек 2020
Дмитрию огромное Спасибо ❗️Уже неделя прошла после экскурсии - вся семья до сих пор в полном восторге, продолжаем обсуждать исторические, географические, социальные и политические факты о городе. Дима искренне влюблён и восхищён Стамбулом, отсюда такая подача информации Наша семья много путешествует и взяли за правило - в каждом мегаполисе обязательно брать русскоговорящего гида с автомобилем, именно в таком формате знакомства с городами, можно максимально получить информации разноплановый за минимум времени. Настоятельно рекомендую всем ! Дима, счастья тебе и твоей семье, обнял 🤝
10 ноя 2020
Стамбул- прекрасный выбор, что бы посетить его в середине осени, когда улицы уже немного выдохнули от переизбытка туристов, а погода все ещё радует всех оставшихся. Ну что ж остаётся дело за малым, найти правильного проводника в этот дивный мир и к нашему счастью мы такового нашили. Дмитрий идеально вписался в нашу компанию и взял все бразды правления на себя, показав нам совсем не туристический Стамбул в непринужденной манере. Времени у нас было не много, всего день на детальное изучение города, после экскурсии, нам показалось, что мы путешествовали неделю и знаем о нем все. Экскурсия идеально подойдёт расслабленным людям, желающим вернутся в город и не раз, если вы вдруг решите задержаться в ресторанчике, потому что атмосфера уж больно приятная, не проблема, Дмитрий довольно адаптивный молодой человек и сможет учесть ваши приоритеты. А если вы путешествуете с детьми, то им точно не будет скучно, потому что у гида припрятаны и для них пару козырей в рукавах. Отдельно хотелось бы отметить, что Дмитрий находился с нами на связи все наше прибывание в Стамбуле и моментально мог сгенерировать идею для красивого ужина/обеда или набросать развёрнутый план со всеми ссылками на сайты, интерактивными картами и прочими деталями для самостоятельного блуждания по городу. В целом осталось очень хорошее послевкусие после посещения Стамбула, за что огромное спасибо нашему новому знакомому! Однозначно Recommended!
Ирина
10 ноя 2020
Всем привет!!! Надеюсь очень, что Вас вдохновит этот отзыв и Вы непременно остановитесь на Дмитрии в качестве гида по невероятному Стамбулу. В условиях пандемии планировала ярко и красочно в плане эмоций( и не только) отметить свой День Рождения (тем более юбилейный год) все складывалось спонтанно. Собирались вдвоем с подругой.. по итогу оказалась компания из 5 девчонок и число стабилизировалось только перед самой поездкой... прочитав пару отзывов, что-то меня зацепило и остановила на Дмитрии. тут же проверила даты. и сделала запрос.., написав, что мы веселые, молодые, энергичные, едем отмечать день моего рождения. Необходимо все красиво, не занудно, на позитиве. .. На что Дмитрий тут же отреагировал, что мы обратились по адресу. Планировали за недели 3.. и план менялся каждые 3-4 дня, гости прибавлялись и прибавлялись... Надо отдать должное Дмитрию, он быстро реагировал и предлагал альтернативные варианты развития событий,.. т. к. изначально подразумевалась машина на 4х... экстренно пришлось перебронировать машину на минивэн на 5х человек, не считая водителя.. Хотя до поездки оставалось неделя/полторы.. Дмитрий постоянно был на связи, если днем он был с гостями на экскурсии, то вечером он обязательно отвечал и настолько по-доброму, заботливо.. , что создавалось чувство, как будто мы едем в гости к лучшему другу. Под нашу девчачью компанию была адаптирована программа. Стоит отметить заботу.. мы даже не просили, но Дмитрий проявил заботу и предложил помощь в закупке алкоголя, красивой пластиковой посуды, воды, различных нарезок, гранатового сока ит. д. А какой Дмитрий фотограф... это просто мечта... фотографии у нас бомбические. как из журнала! постановочные, не обрезано небо, целы ноги, не завален горизонт))))) Это был фантастический трип. Спасибо большое Вам. Дааа... еще спасибо большоеза презент.. нам были вручены красивые разноцветные дождевики.. которые нам очень пригадились, т. к. погода все 5 дней была переменчивой, но это нисколь ее не омрачало).
18 окт 2020
Экскурсия понравилась. Дмитрий приятный, хороший рассказчик. Маршрут пролетает там, куда простой турист самостоятельно добраться вряд-ли сможет, да и не обо всем знаешь. День пролетел незаметно! Остались только приятные впечатления!
29 сен 2020
Экскурсия превзошла все наши ожидания!!! Время пролетело настолько быстро, что мы не заметили, как пора уже было возвращаться в отель.. Мы смогли увидеть Стамбул не как обычные туристы, а как видят его сами жители.. Огромное спасибо нашего замечательному экскурсоводу! Мы обязательно приедем ещё!
29 сен 2020
Дмитрий показал нам очень разный Стамбул, и это было ценно. Мы увидели и европейские аккуратные улочки, и самую большую мечеть Стамбуле, и старую крепость. Вдохнули запах сосен на холмах и аромат морепродуктов в рыбацкой деревушке. Рассказ Дмитрия об истории Стамбула перемежался с рассказом о современном Стамбуле, что тоже было очень интересно. Экскурсия прошла в очень доброжелательной атмосфере, учитывались все наши пожелания.
28 сен 2020
Восторг и искреннюю благодарность хочу выразить Дмитрию за восхитительную, хорошо продуманную и очень крутую экскурсию по Стамбулу, очень профессиональную, грамотно спланированную и невероятно комфортную. Мы увидели самые интересные достопримечательности города и лучшие смотровые площадки, пообедали в рыбацкой деревне и совершили водную прогулку по Босфору Хочу отметить, что общение с Дмитрием было очень простым и приятным. Его советы и дружеское участие помогли нам по прибытии в Стамбул, а также позволили лучше узнать другие регионы Турции.
27 сен 2020
Ольга и Дмитрий приятные в общении. Мне лично не хватило исторической структурированной информации. А хотелось именно этого. Можно сказать просто показали город, а он прекрасен:) ! Разработали хороший маршрут на 2 последующих дня. И подсказали несколько интересных мест.
Dmitry
Ответ гида:Дорогие гости, кто бывал в моих турах, пользуясь случаем, хочу поблагодарить Вас всех за объективные отзывы, позитивное настроение и замечательную компанию! Дело в том, что на ресурсе Трипстер у меня нет возможности отвечать каждому из Вас на положительный фидбэк, а только на негатив, который я воспринял как досадное недоразумение. Светлана и Антон, искренне признательны Вам за оценку наших с Ольгой личных качеств. Дополнительные бонусы в виде расширенной программы, бесплатной разработки индивидуального маршрута на 3 (три, на всякий случай) дня, видимо, несколько улучшили впечатления от тура, что не так катастрофически повлияло на Вашу критику, всего лишь "удовлетворительно". Показывая Вам наш любимый город в течение 7, 5 часов, мы постоянно говорили об истории Константинополя и современной жизни в Турецкой Республике (что на 100% соответствует заявленной в описании тура информации). Вы были активно вовлечены в процесс диалога, интерактивно взаимодействовали с нами, задавали огромное количество вопросов, на которые получали исчерпывающие ответы. Вы действительно считаете, что справедливым определением является "просто показали город"? Хочу обратиться к моим будущим гостям: друзья, каждый человек индивидуален! Пожалуйста, дайте знать о Ваших приоритетах заранее, чтобы я мог выстроить максимально комфортный, познавательный и запоминающийся именно для Вас тур!
22 сен 2020
Если вы хотите влюбиться в Стамбул, открыть для себя многогранный и колоритный город, если вы готовы стать на один день жителем Стамбула, насладиться разнообразием данного региона, глубоко вдохнуть запах великого Босфора и отведать самые вкусные блюда национальной кухни в "секретных" местах города - то вам необходимо попасть на экскурсию к Дмитрию! Благодаря ему в копилку наших радостных дней добавлен еще один яркий штрих. Спасибо Вам за отзывчивость, профессионализм, позитив, готовность помочь в любых наших запросах, за теплую атмосферу, которую Вы создаете и дарите нам- любителям путешествий! Обязательно вернемся в прекрасный Стамбул и составим новый совместный маршрут! Ваши Татьяна и Анна!
18 сен 2020
Суперэкскурсия, супер ребята и Дмитрий по городу и Оля по Босфору - очень интересно, очень содержательно, очень всё было вкусно в Ресторане. Пользуемся Трипстером не первый раз, на Пхукете тоже было отлично - рекомендую всем
29 авг 2020
Экскурсия прошла на одном дыхании, Дмитрий отличный рассказчик и всем сердец любит Стамбул! Спасибо большое за учтивость, отзывчивость и массу положительных эмоций! Дмитрий старался подстроиться под индивидуальные потребности нашей группы, за что ему отдельная большущая благодарность! Отдельное спасибо от Кати и Марго за фееричное окончание экскурсионной программы!
24 авг 2020
Отлично проведенное время, великолепные виды Стамбула. Дмитрий очень здорово скорректировал экскурсию под наши потребности. Большое спасибо!
23 авг 2020
Только что вернулись с экскурсии и спешим поделиться своими впечатлениями. Не смотря на то, что экскурсия продолжительная( 7 часов), она прошла на одном дыхании благодаря прекрасным гидам Дмитрию и Ольге. Это люди, которые любят своё дело и страну, о которой нам рассказывают. Необычные места Стамбула удивили своей красотой. Интересный рассказ гидов, четкая организация экскурсии и забота о туристах на каждом этапе- это вообще выше всех похвал. Кроме того, вкусные морепродукты и рыба в ресторане, предложенная на обед, были чудесным дополнением к экскурсии. Огромная благодарность этой семейной паре за профессионализм и прекрасные эмоции. Очень рекомендуем всем туристам.
20 авг 2020
Учитывая, что это далеко не первый мой визит в Стамбул, тем не менее было интересно посетить новые для меня места. Дмитрий внес коррективы в наш маршрут по ходу экскурсии, добавив велопрогулку по набережной, что было весьма приятно :-)
13 авг 2020
Дмитрий - один из лучших гидов. Он провёл с нами весь день и рассказал о Стамбуле очень много интересного. У нас сложилось впечатление, что он знает абсолютно все - историю города, государства, различных политических деятелей и деятелей искусств, а также природы. Все рекомендуем эту экскурсию и Дмитрия!
Ещё 24 отзыва

Dmitry проводит ещё 1 экскурсию

Православный Стамбул: живоносные источники Константинополя
77
5 часов
Православный Стамбул: живоносные источники Константинополя
18 отзывов
Открыть для себя древний город с другой стороны на паломнической прогулке по церквям

Еще несколько необычных экскурсий в Стамбуле

Стамбул без покрывала или как потеряться в городе
113
3.5 часа
Стамбул без покрывала или как потеряться в городе
219 отзывов
Исследовать изнанку города, не следуя стандартным туристическим маршрутам
Секреты Стамбула
20
4.5 часов
Секреты Стамбула
169 отзывов
Открыть визитные карточки и атмосферные места города через легенды, историю и неизведанные факты
Из Европы в Азию или Альтернативный Стамбул, Кадыкёй!
100
3 часа
Из Европы в Азию или Альтернативный Стамбул, Кадыкёй!
164 отзыва
Исторический рынок, антиквариат, улица художников и османская кухня — самый неожиданный район города
Живописная красота трущоб Стамбула
119
3 часа
Живописная красота трущоб Стамбула
148 отзывов
Неповторимая атмосфера, традиции и уклад жизни легендарных городских окраин
«Секреты Стамбула» – обзорная экскурсия
20
4 часа
«Секреты Стамбула» – обзорная экскурсия
141 отзыв
Азиатский Стамбул: история, краски и душевность
88
3.5 часа
Азиатский Стамбул: история, краски и душевность
134 отзыва
Атмосферная прогулка по колоритным кварталам города