39 отзывов оставили туристы

На этом индивидуальном круизе вы осмотрите мечеть Чамлыджа, узнаете историю крепости Йорос и прогуляетесь по парку Йылдыз. В рыбацкой деревушке отведаете блюда из морепродуктов, а в Мальтийском павильоне насладитесь чаем. Круиз по Босфору откроет виды на роскошные дворцы и элегантные виллы. Это уникальная возможность увидеть Стамбул с разных сторон и узнать его историю и современную жизнь

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Объемное представление о Стамбуле

Достопримечательности, которые вы осмотрите во время автомобильного путешествия и прогулки по Босфору, станут наглядной иллюстрацией к рассказу об истории Константинополя, его становлении, падении и взятии османами. Кроме того, вы узнаете о современной жизни в Стамбуле и обзаведетесь лайфхаками от местного жителя, которые помогут вам чувствовать себя комфортно в колоритном мегаполисе.

Азиатский берег: мечеть Чамлыджа и Генуэзская крепость

Вы осмотрите недавно открывшуюся мечеть, которая вошла в десятку крупнейших мечетей мира. Оцените масштаб грандиозного сооружения, вмещающего больше 60 тысяч человек, и узнаете, как воплотили в проекте архитектурную преемственность. А затем отправитесь к руинам крепости Йорос, расположенным в истоках Босфора на границе с Чёрным морем. Здесь я расскажу об античных храмах, «священном месте» финикийцев и греков, судьбоносном подарке византийского императора генуэзцам и основании крепости в 13 веке.

Обед в рыбацкой деревушке и парк Йылдыз на европейском берегу

В прибрежном ресторанчике Анадолу Кавагы с прекрасным видом на Босфор вы сможете отведать блюда из свежайших морепродуктов. После чего я отвезу вас в обратном направлении по живописной дороге вдоль пролива. В европейской части вы посетите парк Йылдыз — один из самых известных и красивых в Стамбуле. На территории в полмиллиона кв. м. вы увидите экзотические растения, завезённые из разных уголков мира: конский каштан и серебряный лайм, европейский церцис и лавр, кипарисы и магнолии, столетние дубы и кедры. Прогуляетесь у рукотворных водоемов с подвесными мостиками, водопадами и фонтанами. А в старинном Мальтийском павильоне отдохнете за чашкой турецкого кофе или чая с чудесным видом на пролив и азиатский берег.

Морской круиз по Босфору

Автомобильная часть завершится в порту Каракёй. Я куплю вам билеты на кораблик, подскажу, на что обратить внимание — и вы отправитесь в полуторачасовое плавание по водам Босфора. Увидите роскошные дворцы Долмабахче, Бейлербейи и Кучуксу, гостиницу Кемпински (дворец Чираган), элегантные османские виллы, босфорские мосты, старинные крепости Румели Хисары и Анадолу Хисары.

Организационные детали

Начало экскурсии в 10:00 от вашего отеля в районах Султанахмет, Эминёню, Бейоглу или Кадыкёй. Если ваш отель находится в отдалённых районах Стамбула, место встречи согласуем отдельно.

Что входит в стоимость, а что — нет