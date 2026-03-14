39 отзывов оставили туристы

5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Грандиозная мечеть Чамлыджа
- 🏰 Историческая крепость Йорос
- 🌳 Красивый парк Йылдыз
- 🍽️ Обед в рыбацкой деревушке
- 🚢 Круиз по Босфору с видами на дворцы
Что можно увидеть
- Мечеть Чамлыджа
- Крепость Йорос
- Парк Йылдыз
- Мальтийский павильон
- Дворец Долмабахче
- Дворец Бейлербейи
- Дворец Кучуксу
- Гостиница Кемпински
- Крепость Румели Хисары
- Крепость Анадолу Хисары
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Объемное представление о Стамбуле
Достопримечательности, которые вы осмотрите во время автомобильного путешествия и прогулки по Босфору, станут наглядной иллюстрацией к рассказу об истории Константинополя, его становлении, падении и взятии османами. Кроме того, вы узнаете о современной жизни в Стамбуле и обзаведетесь лайфхаками от местного жителя, которые помогут вам чувствовать себя комфортно в колоритном мегаполисе.
Азиатский берег: мечеть Чамлыджа и Генуэзская крепость
Вы осмотрите недавно открывшуюся мечеть, которая вошла в десятку крупнейших мечетей мира. Оцените масштаб грандиозного сооружения, вмещающего больше 60 тысяч человек, и узнаете, как воплотили в проекте архитектурную преемственность. А затем отправитесь к руинам крепости Йорос, расположенным в истоках Босфора на границе с Чёрным морем. Здесь я расскажу об античных храмах, «священном месте» финикийцев и греков, судьбоносном подарке византийского императора генуэзцам и основании крепости в 13 веке.
Обед в рыбацкой деревушке и парк Йылдыз на европейском берегу
В прибрежном ресторанчике Анадолу Кавагы с прекрасным видом на Босфор вы сможете отведать блюда из свежайших морепродуктов. После чего я отвезу вас в обратном направлении по живописной дороге вдоль пролива. В европейской части вы посетите парк Йылдыз — один из самых известных и красивых в Стамбуле. На территории в полмиллиона кв. м. вы увидите экзотические растения, завезённые из разных уголков мира: конский каштан и серебряный лайм, европейский церцис и лавр, кипарисы и магнолии, столетние дубы и кедры. Прогуляетесь у рукотворных водоемов с подвесными мостиками, водопадами и фонтанами. А в старинном Мальтийском павильоне отдохнете за чашкой турецкого кофе или чая с чудесным видом на пролив и азиатский берег.
Морской круиз по Босфору
Автомобильная часть завершится в порту Каракёй. Я куплю вам билеты на кораблик, подскажу, на что обратить внимание — и вы отправитесь в полуторачасовое плавание по водам Босфора. Увидите роскошные дворцы Долмабахче, Бейлербейи и Кучуксу, гостиницу Кемпински (дворец Чираган), элегантные османские виллы, босфорские мосты, старинные крепости Румели Хисары и Анадолу Хисары.
Организационные детали
Начало экскурсии в 10:00 от вашего отеля в районах Султанахмет, Эминёню, Бейоглу или Кадыкёй. Если ваш отель находится в отдалённых районах Стамбула, место встречи согласуем отдельно.
Что входит в стоимость, а что — нет
- Включено: трансфер и билеты на круиз по Босфору
- Дополнительно оплачиваются обед и напитки
- Вход в парк Йылдыз бесплатный
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Хочу поблагодарить Дмитрия за отлично организованную и заряженную положительными эмоциями экскурсию по Стамбулу.
Мы побывали на европейском и азиатском берегах, увидели все 3 моста через Босфор (по одному из них
Посетили много интересных мест, до которых не добраться без машины, покушали во вкусном морском ресторанчике.
Дмитрий рассказал как кормить с кораблика чаек - ребенок потом был в восторге:)