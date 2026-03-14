39 отзывов оставили туристы

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Европейский и Азиатский Стамбул на авто + круиз по Босфору

Посетите грандиозную мечеть Чамлыджа, крепость Йорос и парк Йылдыз. Завершите день круизом по Босфору с видами на дворцы и виллы
На этом индивидуальном круизе вы осмотрите мечеть Чамлыджа, узнаете историю крепости Йорос и прогуляетесь по парку Йылдыз. В рыбацкой деревушке отведаете блюда из морепродуктов, а в Мальтийском павильоне насладитесь чаем. Круиз по Босфору откроет виды на роскошные дворцы и элегантные виллы. Это уникальная возможность увидеть Стамбул с разных сторон и узнать его историю и современную жизнь
5
93 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Грандиозная мечеть Чамлыджа
  • 🏰 Историческая крепость Йорос
  • 🌳 Красивый парк Йылдыз
  • 🍽️ Обед в рыбацкой деревушке
  • 🚢 Круиз по Босфору с видами на дворцы
Европейский и Азиатский Стамбул на авто + круиз по Босфору
Европейский и Азиатский Стамбул на авто + круиз по Босфору
Европейский и Азиатский Стамбул на авто + круиз по Босфору

Что можно увидеть

  • Мечеть Чамлыджа
  • Крепость Йорос
  • Парк Йылдыз
  • Мальтийский павильон
  • Дворец Долмабахче
  • Дворец Бейлербейи
  • Дворец Кучуксу
  • Гостиница Кемпински
  • Крепость Румели Хисары
  • Крепость Анадолу Хисары

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Объемное представление о Стамбуле

Достопримечательности, которые вы осмотрите во время автомобильного путешествия и прогулки по Босфору, станут наглядной иллюстрацией к рассказу об истории Константинополя, его становлении, падении и взятии османами. Кроме того, вы узнаете о современной жизни в Стамбуле и обзаведетесь лайфхаками от местного жителя, которые помогут вам чувствовать себя комфортно в колоритном мегаполисе.

Азиатский берег: мечеть Чамлыджа и Генуэзская крепость

Вы осмотрите недавно открывшуюся мечеть, которая вошла в десятку крупнейших мечетей мира. Оцените масштаб грандиозного сооружения, вмещающего больше 60 тысяч человек, и узнаете, как воплотили в проекте архитектурную преемственность. А затем отправитесь к руинам крепости Йорос, расположенным в истоках Босфора на границе с Чёрным морем. Здесь я расскажу об античных храмах, «священном месте» финикийцев и греков, судьбоносном подарке византийского императора генуэзцам и основании крепости в 13 веке.

Обед в рыбацкой деревушке и парк Йылдыз на европейском берегу

В прибрежном ресторанчике Анадолу Кавагы с прекрасным видом на Босфор вы сможете отведать блюда из свежайших морепродуктов. После чего я отвезу вас в обратном направлении по живописной дороге вдоль пролива. В европейской части вы посетите парк Йылдыз — один из самых известных и красивых в Стамбуле. На территории в полмиллиона кв. м. вы увидите экзотические растения, завезённые из разных уголков мира: конский каштан и серебряный лайм, европейский церцис и лавр, кипарисы и магнолии, столетние дубы и кедры. Прогуляетесь у рукотворных водоемов с подвесными мостиками, водопадами и фонтанами. А в старинном Мальтийском павильоне отдохнете за чашкой турецкого кофе или чая с чудесным видом на пролив и азиатский берег.

Морской круиз по Босфору

Автомобильная часть завершится в порту Каракёй. Я куплю вам билеты на кораблик, подскажу, на что обратить внимание — и вы отправитесь в полуторачасовое плавание по водам Босфора. Увидите роскошные дворцы Долмабахче, Бейлербейи и Кучуксу, гостиницу Кемпински (дворец Чираган), элегантные османские виллы, босфорские мосты, старинные крепости Румели Хисары и Анадолу Хисары.

Организационные детали

Начало экскурсии в 10:00 от вашего отеля в районах Султанахмет, Эминёню, Бейоглу или Кадыкёй. Если ваш отель находится в отдалённых районах Стамбула, место встречи согласуем отдельно.

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Включено: трансфер и билеты на круиз по Босфору
  • Дополнительно оплачиваются обед и напитки
  • Вход в парк Йылдыз бесплатный

Выберите удобную дату из расписания

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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий
Дмитрий — ваш гид в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провёл экскурсии для 1246 туристов
Много лет я путешествую по историческим и духовным местам Восточного христианства: неоднократно бывал на Афоне, в Израиле, Малой Азии, Каппадокии и Месопотамии, посещал древние монастыри и святыни православного мира. С 2019
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года живу в Стамбуле и глубоко изучаю историю, культуру и православное наследие великого Константинополя. На экскурсиях стараюсь делиться не только историческими фактами, но и живым восприятием православной традиции, памяти и духовного наследия Византии.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 93 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
90
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Лариса
Дмитрий полностью оправдал наши ожидания: проработанный маршрут, глубокие знания не только географии, истории Стамбула и Турции, но и Мировой истории в целом. Дмитрий - великолепный рассказчик, интересный, всесторонне образованный человек. Мы отлично провели время в его компании! рекомендуем!
Дмитрий полностью оправдал наши ожидания: проработанный маршрут, глубокие знания не только географии, истории Стамбула и Турции,
Дмитрий полностью оправдал наши ожидания: проработанный маршрут, глубокие знания не только географии, истории Стамбула и Турции,
Дмитрий полностью оправдал наши ожидания: проработанный маршрут, глубокие знания не только географии, истории Стамбула и Турции,
Дмитрий полностью оправдал наши ожидания: проработанный маршрут, глубокие знания не только географии, истории Стамбула и Турции,
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Т
Был первый раз в Стамбуле, поэтому выбрал тур на весь день, чтобы не ломать голову, куда идти и что посмотреть, а плавно погрузиться в тему и историю этого города. Очень
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удобно: ездишь на машине, смотришь, слушаешь гида, задаёшь вопросы, начинаешь ориентироваться. Тем более, ехал с мамой, и ей тоже было гораздо легче и удобнее такой формат путешествия.

Мы посмотрели много мест, самое запоминающееся для меня было на севере Стамбула, куда с обычной экскурсией вряд-ли доберёшься.
Приятный обед в рыбацкой деревушке, интересные сведения во время плавания по Босфору.

Вообще, с Дмитрием можно говорить о многом и не только Стамбуле. Потрясающе эрудированный человек, воспитанный и вежливый. Накидал мне маршрут для самостоятельной прогулки по городу на следующие дни.
Искренне рекомендую и выражаю Дмитрию благодарность за отдачу.
Спасибо!

Был первый раз в Стамбуле, поэтому выбрал тур на весь день, чтобы не ломать голову, куда
Был первый раз в Стамбуле, поэтому выбрал тур на весь день, чтобы не ломать голову, куда
Был первый раз в Стамбуле, поэтому выбрал тур на весь день, чтобы не ломать голову, куда
Был первый раз в Стамбуле, поэтому выбрал тур на весь день, чтобы не ломать голову, куда
Был первый раз в Стамбуле, поэтому выбрал тур на весь день, чтобы не ломать голову, куда
Был первый раз в Стамбуле, поэтому выбрал тур на весь день, чтобы не ломать голову, куда
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Е
Отличная атмосферная экскурсия. Маршрут был немного переработан, исходя из наших особенностей, и всё отлично прошло. Дмитрий максимально подробно, с большим интересом рассказывал нам историю становления государтв в различные эпохи правления,
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при этом делал понятным материал, с авторской подачей, демострацией карт, фотографий, приправляя легендами и, конечно, показом самих достопримечательностей.
Локации нетривиальные, классные районы, мосты, набережные, обзорные площадки, покатались на пароме. Дмитрий нам посоветовал ещё несколько интересных мест и объяснил как добраться.
Спасибо за превосходный рассказ, видно, что человек горит своим делом, обожает историю, и, это тот город, который раскрывается благодаря таким людям совсем с иной стороны.
Было здорово, время пролетело незаметно, благодарим за такую замечательную компанию в таком ярком и богатом на события городе

Отличная атмосферная экскурсия. Маршрут был немного переработан, исходя из наших особенностей, и всё отлично прошло. Дмитрий
Отличная атмосферная экскурсия. Маршрут был немного переработан, исходя из наших особенностей, и всё отлично прошло. Дмитрий
Отличная атмосферная экскурсия. Маршрут был немного переработан, исходя из наших особенностей, и всё отлично прошло. Дмитрий
Отличная атмосферная экскурсия. Маршрут был немного переработан, исходя из наших особенностей, и всё отлично прошло. Дмитрий
Отличная атмосферная экскурсия. Маршрут был немного переработан, исходя из наших особенностей, и всё отлично прошло. Дмитрий
Отличная атмосферная экскурсия. Маршрут был немного переработан, исходя из наших особенностей, и всё отлично прошло. Дмитрий
Отличная атмосферная экскурсия. Маршрут был немного переработан, исходя из наших особенностей, и всё отлично прошло. Дмитрий
Отличная атмосферная экскурсия. Маршрут был немного переработан, исходя из наших особенностей, и всё отлично прошло. Дмитрий
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Дмитрий
Добрый день.
Хочу поблагодарить Дмитрия за отлично организованную и заряженную положительными эмоциями экскурсию по Стамбулу.
Мы побывали на европейском и азиатском берегах, увидели все 3 моста через Босфор (по одному из них
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проехали), поели в замечательном нетуристическом ресторане, посетили самую большую мечеть в Турции, переправились на пароме через паром, прошлись по узким улочкам старого города. В конце дня я отправился в 1,5-часовое плавание на теплоходе по проливу (билет включен в стоимость экскурсии).
Дмитрий очень интересный рассказчик с большим количеством фактов и занимательных историй про город. Мы прошлись по истории города от Византии до Турецкой республики, поговорили про Османскую империю, происхождение названия города и его уникальное географическое положение.

Конечно, 1-го дня катастрофически мало, чтобы изучить все места города, но данная экскурсия 100% поможет оценить исторический и географический масштаб места и поселит в Вас желание вернуться в него снова.

Еще раз большое спасибо Дмитрию. Всем рекомендую его экскурсии.

Добрый день.
Добрый день.
Добрый день.
Добрый день.
Добрый день.
Добрый день.
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И
Очень интересная познавательная экскурсия. Дмитрий хорошо рассказывает! Получилось окунуться в историю Византии и Константинополя с головой.
Посетили много интересных мест, до которых не добраться без машины, покушали во вкусном морском ресторанчике.
Дмитрий рассказал как кормить с кораблика чаек - ребенок потом был в восторге:)
Очень интересная познавательная экскурсия. Дмитрий хорошо рассказывает! Получилось окунуться в историю Византии и Константинополя с головой.
Очень интересная познавательная экскурсия. Дмитрий хорошо рассказывает! Получилось окунуться в историю Византии и Константинополя с головой.
Очень интересная познавательная экскурсия. Дмитрий хорошо рассказывает! Получилось окунуться в историю Византии и Константинополя с головой.
Очень интересная познавательная экскурсия. Дмитрий хорошо рассказывает! Получилось окунуться в историю Византии и Константинополя с головой.
Очень интересная познавательная экскурсия. Дмитрий хорошо рассказывает! Получилось окунуться в историю Византии и Константинополя с головой.
Очень интересная познавательная экскурсия. Дмитрий хорошо рассказывает! Получилось окунуться в историю Византии и Константинополя с головой.
Очень интересная познавательная экскурсия. Дмитрий хорошо рассказывает! Получилось окунуться в историю Византии и Константинополя с головой.
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Е
От всей нашей семьи огромная благодарность Дмитрию за проведенный подробный ликбез об истории становления Стамбула в исключительно комфортных условиях с проездом по городу на авто. Информация по туру структурирована, разбита
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на исторические вехи, Дмитрий обладает огромным запасом знаний.
Кроме того, Дмитрий прекрасный собеседник, готовый поддержать беседу на любую заданную тематику и неоценимый помощник по извечно интересующим туристов вопросам - где лучше обменять евро на лиры? где можно вкусно и недорого покушать? в какой ТЦ лучше сходить на шоппинг? и прочее-прочее.
Кстати, хочу упомянуть, что запланированный обед в предложенном Дмитрии рыбном ресторанчике принесет любому любителю рыбного меню гастрономическое удовольствие - тут вас и креветки, и рыба, и мидии, приготовленные разными способами, обязательно порадуют своим самым свежим качеством.

От всей нашей семьи огромная благодарность Дмитрию за проведенный подробный ликбез об истории становления Стамбула в
От всей нашей семьи огромная благодарность Дмитрию за проведенный подробный ликбез об истории становления Стамбула в
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Входит в следующие категории Стамбула

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