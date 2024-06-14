От Морского вокзала – экскурсии в Стамбуле

Найдено 4 экскурсии в категории «От Морского вокзала» в Стамбуле, цены от €38, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
На яхте - по Босфору: групповая прогулка
🛥 На яхте
На яхте по Босфору
Аудиогид
2 часа
6 отзывов
На яхте - по Босфору: групповая прогулка
Сбежать от городской суеты, провести вечер под шум волн и увидеть Стамбул с воды
Начало: В порту Каракёй
Расписание: ежедневно в 19:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
38 за человека
По Босфору - на собственной яхте
🛥 На яхте
На яхте по Босфору
скидка
15%
Индивидуальная
2 часа
10 отзывов
По Босфору - на собственной яхте
Насладиться красотой Стамбула с борта частной яхты и познать искусство dolce vita
Начало: У порта Эминёню
Сегодня в 18:30
Завтра в 10:00
400340 за всё до 10 чел.
Фотопрогулка по Принцевым островам. Бююкада
🚶 Пешая
Фотопрогулка
5 часов
6 отзывов
Фотопрогулка по Принцевым островам. Бююкада
Начало: Эминону - принцевы острова паромный порт. Eminönü
Расписание: По договоренности
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
150 за всё до 3 чел.
Групповой круиз на яхте с купанием (на Бейкоз)
🛥 На яхте
На яхте по Босфору
🎶 Музыкальные теплоходы
Круиз
2 часа
Групповой круиз на яхте с купанием (на Бейкоз)
Начало: Порт, точное место обсуждается при бронировании
Завтра в 09:00
3 июля в 09:00
90 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгения
    14 июня 2024
    На яхте - по Босфору: групповая прогулка
    Ребята на связи всегда, очень мобильны. Огромная благодарность, что перенесли день, подстроились под меня!!! Вкусные фрукты, чай, орешки на борту. Невероятно красивый Босфор. Рекомендую
  • Д
    Дарья
    1 июня 2024
    На яхте - по Босфору: групповая прогулка
    Прекрасная прогулка, все понравилось
  • Д
    Дмитрий
    30 мая 2024
    На яхте - по Босфору: групповая прогулка
    Красивая и чистая яхта. Очень доброжелательная команда. Людей набирают немного, поэтому всем гостям просторно. Фруктовая тарелка и орешки входят в стоимость. Нам очень-очень понравилось!!!
  • А
    Александра
    27 мая 2024
    Фотопрогулка по Принцевым островам. Бююкада
    Невероятно великолепная экскурсия. Гид Ата-потрясающей души человек и я считаю что мне очень повезло с ним познакомиться. Не люблю фотографироваться,
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    но с Ата всё прошло очень комфортно и эти фото будут служить мне памятью об одном из великолепных дней, проведённых в Стамбуле. Гулять в таком приятном обществе наслаждаясь шикарными видами острова и интересными рассказами о нём, что может быть лучше? Спасибо😘💕

  • О
    Ольга
    8 апреля 2024
    По Босфору - на собственной яхте
    Арендовали яхту на 4 часа для компании из 8 человек. Мероприятие прошло безупречно, наша общая благодарность команде! Заказывали обед, блюда
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    на выбор, доставка из ресторана под Галатским мостом прямо на палубу во время короткой остановки. Прекрасный маршрут, все в оговоренное время, удобная оплата переводом в рублях, все закрывающие документы для отчетности юрлицу предоставлены. Наши рекомендации и наилучшие пожелания организаторам!

    Арендовали яхту на 4 часа для компании из 8 человек. Мероприятие прошло безупречно, наша общая благодарностьАрендовали яхту на 4 часа для компании из 8 человек. Мероприятие прошло безупречно, наша общая благодарностьАрендовали яхту на 4 часа для компании из 8 человек. Мероприятие прошло безупречно, наша общая благодарностьАрендовали яхту на 4 часа для компании из 8 человек. Мероприятие прошло безупречно, наша общая благодарность
  • Л
    Лидия
    3 октября 2023
    Фотопрогулка по Принцевым островам. Бююкада
    Прогулка была замечательная, гид Ата с удовольствием показывал мне остров и рассказывал его историю, очень внимательный, заботливый, хорошо говорящий по-русски.
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    Остров Бююкада тихий, спокойный и очень живописный! Удивившие меня своим изяществом особняки оказались построенными из дерева, чего я никак не ожидала! И фото получились просто изумительные, хотя я не готова была к фотосессии, он сумел меня расположить и я получила удовольствие и от самого процесса фотосъемки, ведь Ата профессионал!

  • V
    Viktor
    7 августа 2023
    По Босфору - на собственной яхте
    Мы с супругой провели время великолепно! Удобный трансфер. Шикарные виды с яхты. Интересные факты от гида. Все на высшем уровне) спасибо вам больше за прекрасно организованный отдых!)
    Мы с супругой провели время великолепно! Удобный трансфер. Шикарные виды с яхты. Интересные факты от гидаМы с супругой провели время великолепно! Удобный трансфер. Шикарные виды с яхты. Интересные факты от гидаМы с супругой провели время великолепно! Удобный трансфер. Шикарные виды с яхты. Интересные факты от гида
  • Н
    Наталья
    25 июля 2023
    Фотопрогулка по Принцевым островам. Бююкада
    Встретились с Ата и отправились в потрясающее путешествие. Ата замечательный человек с большим, добрым серцем!!! С ним очень легко общаться,
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    он профессионал своего дела, гениальный фотограф, рассказчик и собеседник!!! ❤️❤️❤️ Рекомендую на все 100%, вы получите массу положительных эмоций, фотографий и незабываемых моментов. 🏞⛰️🏝Завараживаюшие дух виды с вершины острова! Мы провели замечательное, незабываемое путешествие, время пронеслось, как один миг! ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️- это наша личная оценка

Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «От Морского вокзала»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Стамбуле
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. На яхте - по Босфору: групповая прогулка
  2. По Босфору - на собственной яхте
  3. Фотопрогулка по Принцевым островам. Бююкада
  4. Групповой круиз на яхте с купанием (на Бейкоз)
Какие места ещё посмотреть в Стамбуле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Босфор
  3. Дворец Топкапы
  4. Площадь Ипподром
  5. Голубая мечеть
  6. Сулеймание
  7. Галатская башня
  8. Истикляль
  9. Девичья башня
  10. Айя-София
Сколько стоит экскурсия по Стамбулу в июле 2024
Сейчас в Стамбуле в категории "От Морского вокзала" можно забронировать 4 экскурсии от 38 до 340 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 22 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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