1 чел.
По популярности
Аудиогид
2 часа
На яхте - по Босфору: групповая прогулка
Сбежать от городской суеты, провести вечер под шум волн и увидеть Стамбул с воды
Начало: В порту Каракёй
Расписание: ежедневно в 19:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
€38 за человека
скидка
15%
Индивидуальная
2 часа
По Босфору - на собственной яхте
Насладиться красотой Стамбула с борта частной яхты и познать искусство dolce vita
Начало: У порта Эминёню
Сегодня в 18:30
Завтра в 10:00
400€340 за всё до 10 чел.
Фотопрогулка
5 часов
Фотопрогулка по Принцевым островам. Бююкада
Начало: Эминону - принцевы острова паромный порт. Eminönü
Расписание: По договоренности
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
€150 за всё до 3 чел.
Круиз
2 часа
Групповой круиз на яхте с купанием (на Бейкоз)
Начало: Порт, точное место обсуждается при бронировании
Завтра в 09:00
3 июля в 09:00
€90 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгения14 июня 2024Ребята на связи всегда, очень мобильны. Огромная благодарность, что перенесли день, подстроились под меня!!! Вкусные фрукты, чай, орешки на борту. Невероятно красивый Босфор. Рекомендую
- ДДарья1 июня 2024Прекрасная прогулка, все понравилось
- ДДмитрий30 мая 2024Красивая и чистая яхта. Очень доброжелательная команда. Людей набирают немного, поэтому всем гостям просторно. Фруктовая тарелка и орешки входят в стоимость. Нам очень-очень понравилось!!!
- ААлександра27 мая 2024Невероятно великолепная экскурсия. Гид Ата-потрясающей души человек и я считаю что мне очень повезло с ним познакомиться. Не люблю фотографироваться,
- ООльга8 апреля 2024Арендовали яхту на 4 часа для компании из 8 человек. Мероприятие прошло безупречно, наша общая благодарность команде! Заказывали обед, блюда
- ЛЛидия3 октября 2023Прогулка была замечательная, гид Ата с удовольствием показывал мне остров и рассказывал его историю, очень внимательный, заботливый, хорошо говорящий по-русски.
- VViktor7 августа 2023Мы с супругой провели время великолепно! Удобный трансфер. Шикарные виды с яхты. Интересные факты от гида. Все на высшем уровне) спасибо вам больше за прекрасно организованный отдых!)
- ННаталья25 июля 2023Встретились с Ата и отправились в потрясающее путешествие. Ата замечательный человек с большим, добрым серцем!!! С ним очень легко общаться,
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