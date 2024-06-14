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Остров Бююкада тихий, спокойный и очень живописный! Удивившие меня своим изяществом особняки оказались построенными из дерева, чего я никак не ожидала! И фото получились просто изумительные, хотя я не готова была к фотосессии, он сумел меня расположить и я получила удовольствие и от самого процесса фотосъемки, ведь Ата профессионал!