1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Ловля Рыбы с Моста: Новый Уровень Релаксации в Стамбуле
Начало: Договорная (Еминйону раон)
«Друзья рыболовы и ценители уникальных впечатлений, готовьтесь к захватывающему опыту ловли рыбы прямо с одного из великолепных мостов Стамбула»
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
€60 за человека
Групповая
2 часа
Рыбалка на Галатском мосту (в группе)
Порыбачить с видом на Босфор и насладиться уловом в местном ресторане
Начало: Возле Галатского моста
«Скорее всего, при виде рыбаков на Галатском мосту в Стамбуле вы задавались вопросами: а что они там делают»
Расписание: ежедневно в 18:00
Завтра в 18:00
23 июня в 18:00
€20 за человека
Индивидуальная
4 часа
Прибрежный Стамбул - прогулка между двумя мостами
Пройтись по районам Ортакёй, Бебек, Арнавуткёй и оценить местный стритфуд
Начало: У пристани Бешикташ
«Пройдём под первым Босфорским мостом и загадаем сокровенное желание»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
€260 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена23 января 2024Отличное приключение! Рыбалка на мосту - прекрасный выбор для тех, кто любит необычные впечатления. Обязательно повторим!
- ИИван23 января 2024Идеальный уикенд! Захватывающая рыбалка, пейзажи, которые заставляют влюбиться в Стамбул ещё раз. Благодарю за отличное время!
Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Мосты»
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