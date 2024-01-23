Мосты Стамбула

Найдено 3 экскурсии в категории «Мосты» в Стамбуле, цены от €20. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ловля Рыбы с Моста: Новый Уровень Релаксации в Стамбуле
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
34 отзыва
Ловля Рыбы с Моста: Новый Уровень Релаксации в Стамбуле
Начало: Договорная (Еминйону раон)
«Друзья рыболовы и ценители уникальных впечатлений, готовьтесь к захватывающему опыту ловли рыбы прямо с одного из великолепных мостов Стамбула»
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
60 за человека
Рыбалка на Галатском мосту (в группе)
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
Рыбалка на Галатском мосту (в группе)
Порыбачить с видом на Босфор и насладиться уловом в местном ресторане
Начало: Возле Галатского моста
«Скорее всего, при виде рыбаков на Галатском мосту в Стамбуле вы задавались вопросами: а что они там делают»
Расписание: ежедневно в 18:00
Завтра в 18:00
23 июня в 18:00
20 за человека
Прибрежный Стамбул - прогулка между двумя мостами
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
Прибрежный Стамбул - прогулка между двумя мостами
Пройтись по районам Ортакёй, Бебек, Арнавуткёй и оценить местный стритфуд
Начало: У пристани Бешикташ
«Пройдём под первым Босфорским мостом и загадаем сокровенное желание»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
260 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Мосты»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Стамбуле
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Ловля Рыбы с Моста: Новый Уровень Релаксации в Стамбуле
  2. Рыбалка на Галатском мосту (в группе)
  3. Прибрежный Стамбул - прогулка между двумя мостами
Какие места ещё посмотреть в Стамбуле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Босфор
  3. Площадь Ипподром
  4. Дворец Топкапы
  5. Голубая мечеть
  6. Сулеймание
  7. Галатская башня
  8. Истикляль
  9. Девичья башня
  10. Цистерна Базилика
Сколько стоит экскурсия по Стамбулу в июне 2024
Сейчас в Стамбуле в категории "Мосты" можно забронировать 3 экскурсии от 20 до 260. Туристы уже оставили гидам 34 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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