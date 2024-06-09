Окунётесь в историю Османской империи и разберётесь в принципах функционирования дворца. Посетите гарем и хаммамы, пройдёте по покоям султанов, посмотрите, где и как они проводили время с семьёй. Увидите кафтаны, драгоценности и другие роскошные экспонаты.

Описание экскурсии

Что вас ждет Окунётесь в историю Османской империи и разберётесь в принципах функционирования дворца. Посетите гарем и хаммамы, пройдёте по покоям султанов, посмотрите, где и как они проводили время с семьёй. Увидите кафтаны, драгоценности и другие роскошные экспонаты. Выясните подробности из жизни султанов, которые жили здесь в период расцвета империи и оставили незабываемый след в истории Османского государства. Проведёте параллели между настоящей жизнью и тем, что показывали в нашумевшем сериале «Великолепный век».