Окунётесь в историю Османской империи и разберётесь в принципах функционирования дворца.
Посетите гарем и хаммамы, пройдёте по покоям султанов, посмотрите, где и как они проводили время с семьёй. Увидите кафтаны, драгоценности и другие роскошные экспонаты.
Посетите гарем и хаммамы, пройдёте по покоям султанов, посмотрите, где и как они проводили время с семьёй. Увидите кафтаны, драгоценности и другие роскошные экспонаты.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Описание экскурсии
Что вас ждет Окунётесь в историю Османской империи и разберётесь в принципах функционирования дворца. Посетите гарем и хаммамы, пройдёте по покоям султанов, посмотрите, где и как они проводили время с семьёй. Увидите кафтаны, драгоценности и другие роскошные экспонаты. Выясните подробности из жизни султанов, которые жили здесь в период расцвета империи и оставили незабываемый след в истории Османского государства. Проведёте параллели между настоящей жизнью и тем, что показывали в нашумевшем сериале «Великолепный век».
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги профессионального гида
Что не входит в цену
- Входной билет во дворец 1500 лир
Место начала и завершения?
Дворец Топкапы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Стамбула
Похожие экскурсии из Стамбула
скидка
15%
Индивидуальная
3 часа
Гид по дворцу Топкапы в Стамбуле: гарем, истории султанов и османские сокровища
Погрузитесь в атмосферу Великолепного века, исследуя дворец Топкапы и его гарем с опытным гидом. Откройте тайны османских султанов
12 июня в 09:30
13 июня в 09:30
179€153 за всё до 4 чел.
Групповая
3 часа
Популярное предложение
Дворец Топкапы в мини-группе: экскурсия по восточным интерьерам
Погрузитесь в атмосферу восточной роскоши дворца Топкапы. Узнайте о жизни султанов, гареме и архитектурных особенностях с профессиональным гидом
Начало: На площади Султанахмет
Расписание: в понедельник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:30, в пятницу в 14:30
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
€45 за человека
скидка
10%
Мини-группа
3.5 часа
Символы Стамбула: Голубая мечеть, дворец Топкапы, площадь Султанахмет
Проведите незабываемые три часа, исследуя величие и красоту исторических сокровищ Стамбула вместе с профессиональным гидом
Начало: На площади Ипподром
Расписание: в понедельник, среду и субботу в 14:30
12 июня в 14:30
19 июня в 14:30
62€56 за человека