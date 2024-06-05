🚶 Пешая Мини-группа 3 часа 133 отзыва Секреты дворца Топкапы: групповая экскурсия по Стамбулу Погрузитесь в историю Османской империи, посетите гаремы и хаммамы, узнайте секреты султанов и сравните их жизнь с сериалом «Великолепный век» Начало: У дворца Топкапы «Проведёте параллели между настоящей жизнью и тем, что показывали в нашумевшем сериале «Великолепный век»» Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00 € 45 за человека

Групповая 3 часа 29 отзывов Популярное предложение Дворец Топкапы в мини-группе: экскурсия по восточным интерьерам Погрузитесь в атмосферу восточной роскоши дворца Топкапы. Узнайте о жизни султанов, гареме и архитектурных особенностях с профессиональным гидом Начало: На площади Султанахмет «Наш профессиональный гид расскажет, как строился дворец, в чём особенности архитектуры Великолепного века и другие интересные факты» Расписание: в понедельник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:30, в пятницу в 14:30 € 45 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 83 отзыва Дворец Топкапы: путешествие в сердце Великолепного века Стамбула Почувствуйте дух Османской империи, исследуя жизнь султанов и тайны гарема в экскурсии по Дворцу Топкапы Начало: У входа дворца Топкапы «Почему это время стало «великолепным веком»» € 169 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 30% скидка Индивидуальная 4 часа 83 отзыва Стамбул: путешествие между континентами с эксклюзивным гидом Исследуйте уникальное сочетание Европы и Азии в одном городе, насладитесь культурным разнообразием и вкуснейшей местной кухней Начало: В районе начала экскурсии «Полюбуемся Стамбулом с высоты, увидим древние византийские стены, поговорим об истории «Великолепного века», посмотрим османские мечети» 128 € 90 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Билеты 4 часа 113 отзывов Дворцы Стамбула: Топкапы и Долмабахче (без очередей) Погрузитесь в историю Стамбула, посетив дворцы Топкапы и Долмабахче. Узнайте о султанах, гаремах и насладитесь потрясающими видами на Босфор Начало: От дворца Топкапы «Дворец Топкапы — великолепный век и жизнь гарема» Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 09:00 € 65 за билет

🚶 Пешая 15% скидка Индивидуальная 3 часа 114 отзывов Гид по дворцу Топкапы в Стамбуле: гарем, истории султанов и османские сокровища Погрузитесь в атмосферу Великолепного века, исследуя дворец Топкапы и его гарем с опытным гидом. Откройте тайны османских султанов «Великолепный век начинается с дворца Топкапы: вы осмотрите богатства музея и услышите о живших здесь султанах» 179 € 153 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 14% скидка Групповая 5 часов 30 отзывов Стамбул: прошлое и настоящее. Групповая экскурсия Прогуляйтесь по историческим местам Стамбула, посетите собор Святой Софии, Голубую мечеть и цистерну Базилика. Узнайте о жизни султанов и их возлюбленных Начало: В районе Султанахмет Расписание: в понедельник в 10:30, в среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00 43 € 37 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 96 отзывов Привет, Стамбул: Ваш личный путеводитель по историческим сокровищам Погрузитесь в удивительный мир Стамбула, где встречаются эпохи и культуры. Экскурсия откроет вам секреты великих достопримечательностей Начало: У мечети Айя-София «Я расскажу о сериале «Великолепный век», взлетах и падении Османской империи, султанах и их наложницах» € 193 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Билеты 3 часа 57 отзывов Экскурсия «Дворец Топкапы + гарем» в Стамбуле Посетите дворец Топкапы и гарем в Стамбуле. Узнайте о жизни султанов, их быте и политическом устройстве Османской империи. Насладитесь видами на Босфор Начало: Напротив дворец Топкапы «А поклонникам сериала «Великолепный век» будет любопытно сравнить кино с реальностью» € 155 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа 44 отзыва Великолепный век Стамбула Прикоснуться к прекрасной эпохе султана Сулеймана и расцвета Османской империи Начало: Исторический центр. В районе станции метро Vezneci... «Путешествие в Великолепный век Стамбула мы начнём с мечети Шехзаде, которую султан Сулейман построил в память о сыне» € 280 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Индивидуальная 3 часа 61 отзыв Покорить топовые террасы Стамбула Осмотреть город с неожиданных панорамных точек и насладиться стамбульской эстетикой Начало: В месте по договоренности «Вы сможете облачиться в наряды времен Османской империи: превратиться в Хюррем или Султана Сулеймана и почувствовать себя героями Великолепного века» 125 € 113 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 5.5 часов 16 отзывов Стамбул исторический, но неизведанный Мечети, панорамы, стены Византии и сюжеты Великолепного века, а также рассказы о местной жизни € 180 за всё до 2 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 231 отзыв Сулейман Великолепный и Роксолана: история любви Погрузитесь в эпоху Османской империи, исследуя исторический Стамбул и открывая истории великих правителей «Правда и вымысел “Великолепного века”» € 265 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Индивидуальная 4 часа 6 отзывов Сердце империи: дворец Топкапы и мечеть Сулеймание Погрузиться в эпоху «Великолепного века» и увидеть связанные с ней места с профессиональным гидом Начало: В районе хамама Хюррем Султан 150 € 135 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая 20% скидка Индивидуальная 3 часа 10 отзывов Дворец Топкапы + гарем Попасть в одно из самых таинственных мест Стамбула и узнать историю женского султаната Начало: Около дворца Топкапы 179 € 144 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 5 часов 14 отзывов По следам сериала «Великолепный век» Посетить роскошные дворцы и узнать о султане Сулеймане и его возлюбленной Роксолане € 200 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 45% скидка Индивидуальная 4 часа 29 отзывов Стамбул: путешествие по эпохам от Рима до Османов Откройте для себя Стамбул, где величие истории оживает в архитектуре и культуре двух континентов «Я расскажу вам историю Великолепного века Османской империи, поделюсь историей свободолюбивой Роксаланы и её вклада в развитие империи» 230 € 127 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 3 часа 1 отзыв Дворец Топкапы: сокровище Османской империи Познакомиться с историей и архитектурой легендарной резиденции султанов (в мини-группе) Начало: У дворца Топкапы «Перенесёмся в 16 век, в эпоху 46-летнего правления Сулеймана I, и поговорим о том, почему же это время стало Великолепным веком» Расписание: в понедельник в 09:00, в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00 и 13:00 € 45 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 168 отзывов Сон наяву - великий османский Стамбул Погрузиться в историю города и настоящего Великолепного века на экскурсии с профессиональным гидом € 135 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Билеты 4 часа 9 отзывов Роскошь и краски Стамбула Посетить без очереди дворец Долмабахче, увидеть мечеть Синана и вдохнуть ароматы Египетского рынка Начало: В районе Бешикташ «Вы раскроете правдивую историю «Великолепного века» и представите, какими на самом деле были эти персонажи» € 180 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 70 отзывов В сердце Стамбула с профессиональным гидом Посетить главные достопримечательности города и раскрыть их многовековую историю Начало: По договоренности «Вы погуляете по роскошным залам, осмотрите гарем, услышите интересные факты о турецком сериале «Великолепный век» и получите объемное представление о жизни и быте султанов» € 219 за всё до 15 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4.5 часа 26 отзывов Роковые женщины империй Погружение в историю Византии или Османской империи с акцентом - прогулка по must-see местам «Прогулка понравится любителям турецких исторических сериалов «Великолепный век», «Кёсем-султан» и других» € 300 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 15% скидка Групповая 4 часа 7 отзывов По следам Султана Сулеймана Перенестись в золотой век Османской империи, узнать о жизни именитого правителя и полюбить Стамбул Начало: в вашем отеле «Поклонники сериала «Великолепный век» и ценители культуры времен Османской империи, этот маршрут — для вас» Расписание: в среду, субботу и воскресенье в 13:00 80 € 68 за человека

🚌 На автобусе Индивидуальная 4 часа 12 отзывов Европейский восток. Стамбул - город двух континентов Начало: Отель туриста «Мечеть султана Сулеймана В первой части экскурсии мы познакомимся с творением мимара Синана-мечетью султана Сулеймана, я расскажу вам историю Великолепного века Османской империи, про свободолюбивую Роксалану и её вкладе в развитие империи» € 120 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа 11 отзывов Стамбул: путешествие по страницам истории Окунитесь в мир величия и тайн Византии и Османской империи, исследуя легендарные достопримечательности Стамбула Начало: У собора Святой Софии «Во дворце султанов Топкапы вы погрузитесь в атмосферу сериала Великолепный век, посетите знаменитый на весь мир гарем и погуляете по роскошным комнатам, где жили завоеватели-османы» € 190 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 7 отзывов Экскурсия «Великолепный Век» в Стамбуле Начало: Ваш отель или район Султан Ахмета € 300 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 5 часов 26 отзывов «Великолепный век»: по следам султана Сулеймана Начало: Ваш отель «Популярность этого музея достигла апогея после выхода на экраны турецкого сериала «Великолепный век» • Гарем Это отдельны музей на територии знаменитого дворца Топкапы» € 188 за всё до 10 чел.

Индивидуальная 2 часа 31 отзыв Босфорские воды: история и легенды Погружение в прошлое и настоящее Стамбула в удобном формате «Вспомните сериал «Великолепный век» и отличите вымысел от реальной истории Османской империи» € 220 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 2 часа 3 отзыва Прикоснуться к «Великолепному веку»: фотопрогулка по местам съёмок Дворцы-декорации популярного сериала и снимки на память о Стамбуле Начало: На Ayrilik Cesmesi «Мы отправимся в район, где снимали некоторые сцены сериала «Великолепный век»» € 200 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 7 отзывов Османское наследие Стамбула Узнать историю дворцов, мечетей и судеб падишахов и проникнуться мусульманскими ценностями Начало: На площади Султанахмет «А вы сможете сравнить эти версии и глубже погрузиться в культуру мусульманского Стамбула и увидеть многое не глазами приезжего, а через восприятие людей, которые жили в городе в Великолепном веке» € 250 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 1 час 13 отзывов Костюмированная фотосессия: по мотивам «Великолепного века» Начало: Султанахмет фонтан Расписание: Каждый день с 7:00-8:00. € 200 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 5 отзывов Истории старого Ускюдара Погулять по старейшему азиатскому району Стамбула и увидеть его улочки и мечети «Его обитель много раз показывали в сериале «Великолепный век» — сегодня туда каждый день приходят люди, чтобы загадать желание» € 250 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 10 отзывов Незабываемый день в Стамбуле Начало: Стамбул, Фатих, улица Ат Мейданы, Немецкий фонтан «Почему это время стало «великолепным веком»» € 160 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Билеты 5 часов 5 отзывов По следам Султана Начало: На ресепшн вашего отеля «Мы отправимся в древний мир османских султанов — тот самый великолепный век» Расписание: Трансфер вас заберет в 08:30-09:00 и привезет в начальную точку экскурсии. € 75 за билет

🚶 Пешая 15% скидка Индивидуальная 4 часа Индивидуальная экскурсия: Великолепный век Стамбула Окунитесь в мир османских султанов и дворцовых интриг с экскурсией по историческим местам Стамбула Начало: Ваш отель или район Султанахмета «Любителей истории, поклонников знаменитого сериала «Великолепный век» и просто гостей Стамбула, несомненно, восхитит Дворец Топкапы — старинная резиденция турецких султанов, представляющая собой целый дворцовый городок» 250 € 213 за всё до 6 чел.

Индивидуальная 1 час Кулинарный мастер-класс «Любимые блюда султанов» Попробовать историю на вкус в компании кулинара-консультанта сериала «Великолепный век» Начало: В районе Султанахмет € 161 за человека