1 чел.
По популярности
Мини-группа
3 часа
Секреты дворца Топкапы: групповая экскурсия по Стамбулу
Погрузитесь в историю Османской империи, посетите гаремы и хаммамы, узнайте секреты султанов и сравните их жизнь с сериалом «Великолепный век»
Начало: У дворца Топкапы
«Проведёте параллели между настоящей жизнью и тем, что показывали в нашумевшем сериале «Великолепный век»»
Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€45 за человека
Групповая
3 часа
Популярное предложение
Дворец Топкапы в мини-группе: экскурсия по восточным интерьерам
Погрузитесь в атмосферу восточной роскоши дворца Топкапы. Узнайте о жизни султанов, гареме и архитектурных особенностях с профессиональным гидом
Начало: На площади Султанахмет
«Наш профессиональный гид расскажет, как строился дворец, в чём особенности архитектуры Великолепного века и другие интересные факты»
Расписание: в понедельник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:30, в пятницу в 14:30
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
€45 за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Дворец Топкапы: путешествие в сердце Великолепного века Стамбула
Почувствуйте дух Османской империи, исследуя жизнь султанов и тайны гарема в экскурсии по Дворцу Топкапы
Начало: У входа дворца Топкапы
«Почему это время стало «великолепным веком»»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€169 за всё до 4 чел.
скидка
30%
Индивидуальная
4 часа
Стамбул: путешествие между континентами с эксклюзивным гидом
Исследуйте уникальное сочетание Европы и Азии в одном городе, насладитесь культурным разнообразием и вкуснейшей местной кухней
Начало: В районе начала экскурсии
«Полюбуемся Стамбулом с высоты, увидим древние византийские стены, поговорим об истории «Великолепного века», посмотрим османские мечети»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
128€90 за всё до 3 чел.
Билеты
4 часа
Дворцы Стамбула: Топкапы и Долмабахче (без очередей)
Погрузитесь в историю Стамбула, посетив дворцы Топкапы и Долмабахче. Узнайте о султанах, гаремах и насладитесь потрясающими видами на Босфор
Начало: От дворца Топкапы
«Дворец Топкапы — великолепный век и жизнь гарема»
Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
14 июня в 09:00
€65 за билет
скидка
15%
Индивидуальная
3 часа
Гид по дворцу Топкапы в Стамбуле: гарем, истории султанов и османские сокровища
Погрузитесь в атмосферу Великолепного века, исследуя дворец Топкапы и его гарем с опытным гидом. Откройте тайны османских султанов
«Великолепный век начинается с дворца Топкапы: вы осмотрите богатства музея и услышите о живших здесь султанах»
Сегодня в 09:30
10 июня в 09:30
179€153 за всё до 4 чел.
скидка
14%
Групповая
5 часов
Стамбул: прошлое и настоящее. Групповая экскурсия
Прогуляйтесь по историческим местам Стамбула, посетите собор Святой Софии, Голубую мечеть и цистерну Базилика. Узнайте о жизни султанов и их возлюбленных
Начало: В районе Султанахмет
Расписание: в понедельник в 10:30, в среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 10:30
43€37 за человека
Индивидуальная
4 часа
Привет, Стамбул: Ваш личный путеводитель по историческим сокровищам
Погрузитесь в удивительный мир Стамбула, где встречаются эпохи и культуры. Экскурсия откроет вам секреты великих достопримечательностей
Начало: У мечети Айя-София
«Я расскажу о сериале «Великолепный век», взлетах и падении Османской империи, султанах и их наложницах»
24 июня в 08:00
25 июня в 08:00
€193 за всё до 6 чел.
Билеты
3 часа
Экскурсия «Дворец Топкапы + гарем» в Стамбуле
Посетите дворец Топкапы и гарем в Стамбуле. Узнайте о жизни султанов, их быте и политическом устройстве Османской империи. Насладитесь видами на Босфор
Начало: Напротив дворец Топкапы
«А поклонникам сериала «Великолепный век» будет любопытно сравнить кино с реальностью»
Сегодня в 09:00
13 июня в 09:00
€155 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Великолепный век Стамбула
Прикоснуться к прекрасной эпохе султана Сулеймана и расцвета Османской империи
Начало: Исторический центр. В районе станции метро Vezneci...
«Путешествие в Великолепный век Стамбула мы начнём с мечети Шехзаде, которую султан Сулейман построил в память о сыне»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€280 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
Покорить топовые террасы Стамбула
Осмотреть город с неожиданных панорамных точек и насладиться стамбульской эстетикой
Начало: В месте по договоренности
«Вы сможете облачиться в наряды времен Османской империи: превратиться в Хюррем или Султана Сулеймана и почувствовать себя героями Великолепного века»
Сегодня в 13:00
10 июня в 10:30
125€113 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Стамбул исторический, но неизведанный
Мечети, панорамы, стены Византии и сюжеты Великолепного века, а также рассказы о местной жизни
10 июня в 09:00
15 июня в 09:00
€180 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
3 часа
Сулейман Великолепный и Роксолана: история любви
Погрузитесь в эпоху Османской империи, исследуя исторический Стамбул и открывая истории великих правителей
«Правда и вымысел “Великолепного века”»
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€265 за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
4 часа
Сердце империи: дворец Топкапы и мечеть Сулеймание
Погрузиться в эпоху «Великолепного века» и увидеть связанные с ней места с профессиональным гидом
Начало: В районе хамама Хюррем Султан
Сегодня в 08:00
Завтра в 15:00
150€135 за всё до 5 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
3 часа
Дворец Топкапы + гарем
Попасть в одно из самых таинственных мест Стамбула и узнать историю женского султаната
Начало: Около дворца Топкапы
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
179€144 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
По следам сериала «Великолепный век»
Посетить роскошные дворцы и узнать о султане Сулеймане и его возлюбленной Роксолане
Завтра в 09:00
13 июня в 09:00
€200 за всё до 4 чел.
скидка
45%
Индивидуальная
4 часа
Стамбул: путешествие по эпохам от Рима до Османов
Откройте для себя Стамбул, где величие истории оживает в архитектуре и культуре двух континентов
«Я расскажу вам историю Великолепного века Османской империи, поделюсь историей свободолюбивой Роксаланы и её вклада в развитие империи»
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
230€127 за всё до 4 чел.
Мини-группа
3 часа
Дворец Топкапы: сокровище Османской империи
Познакомиться с историей и архитектурой легендарной резиденции султанов (в мини-группе)
Начало: У дворца Топкапы
«Перенесёмся в 16 век, в эпоху 46-летнего правления Сулеймана I, и поговорим о том, почему же это время стало Великолепным веком»
Расписание: в понедельник в 09:00, в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00 и 13:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 13:00
€45 за человека
Индивидуальная
4 часа
Сон наяву - великий османский Стамбул
Погрузиться в историю города и настоящего Великолепного века на экскурсии с профессиональным гидом
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€135 за всё до 5 чел.
Билеты
4 часа
Роскошь и краски Стамбула
Посетить без очереди дворец Долмабахче, увидеть мечеть Синана и вдохнуть ароматы Египетского рынка
Начало: В районе Бешикташ
«Вы раскроете правдивую историю «Великолепного века» и представите, какими на самом деле были эти персонажи»
11 июня в 09:30
12 июня в 09:30
€180 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
В сердце Стамбула с профессиональным гидом
Посетить главные достопримечательности города и раскрыть их многовековую историю
Начало: По договоренности
«Вы погуляете по роскошным залам, осмотрите гарем, услышите интересные факты о турецком сериале «Великолепный век» и получите объемное представление о жизни и быте султанов»
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
€219 за всё до 15 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Роковые женщины империй
Погружение в историю Византии или Османской империи с акцентом - прогулка по must-see местам
«Прогулка понравится любителям турецких исторических сериалов «Великолепный век», «Кёсем-султан» и других»
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
€300 за всё до 4 чел.
скидка
15%
Групповая
4 часа
По следам Султана Сулеймана
Перенестись в золотой век Османской империи, узнать о жизни именитого правителя и полюбить Стамбул
Начало: в вашем отеле
«Поклонники сериала «Великолепный век» и ценители культуры времен Османской империи, этот маршрут — для вас»
Расписание: в среду, субботу и воскресенье в 13:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
80€68 за человека
Индивидуальная
4 часа
Европейский восток. Стамбул - город двух континентов
Начало: Отель туриста
«Мечеть султана Сулеймана В первой части экскурсии мы познакомимся с творением мимара Синана-мечетью султана Сулеймана, я расскажу вам историю Великолепного века Османской империи, про свободолюбивую Роксалану и её вкладе в развитие империи»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€120 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Стамбул: путешествие по страницам истории
Окунитесь в мир величия и тайн Византии и Османской империи, исследуя легендарные достопримечательности Стамбула
Начало: У собора Святой Софии
«Во дворце султанов Топкапы вы погрузитесь в атмосферу сериала Великолепный век, посетите знаменитый на весь мир гарем и погуляете по роскошным комнатам, где жили завоеватели-османы»
10 июня в 13:30
12 июня в 13:30
€190 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Экскурсия «Великолепный Век» в Стамбуле
Начало: Ваш отель или район Султан Ахмета
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€300 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5 часов
«Великолепный век»: по следам султана Сулеймана
Начало: Ваш отель
«Популярность этого музея достигла апогея после выхода на экраны турецкого сериала «Великолепный век» • Гарем Это отдельны музей на територии знаменитого дворца Топкапы»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€188 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Босфорские воды: история и легенды
Погружение в прошлое и настоящее Стамбула в удобном формате
«Вспомните сериал «Великолепный век» и отличите вымысел от реальной истории Османской империи»
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
€220 за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
2 часа
Прикоснуться к «Великолепному веку»: фотопрогулка по местам съёмок
Дворцы-декорации популярного сериала и снимки на память о Стамбуле
Начало: На Ayrilik Cesmesi
«Мы отправимся в район, где снимали некоторые сцены сериала «Великолепный век»»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€200 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Османское наследие Стамбула
Узнать историю дворцов, мечетей и судеб падишахов и проникнуться мусульманскими ценностями
Начало: На площади Султанахмет
«А вы сможете сравнить эти версии и глубже погрузиться в культуру мусульманского Стамбула и увидеть многое не глазами приезжего, а через восприятие людей, которые жили в городе в Великолепном веке»
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€250 за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
1 час
Костюмированная фотосессия: по мотивам «Великолепного века»
Начало: Султанахмет фонтан
Расписание: Каждый день с 7:00-8:00.
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€200 за человека
Индивидуальная
4 часа
Истории старого Ускюдара
Погулять по старейшему азиатскому району Стамбула и увидеть его улочки и мечети
«Его обитель много раз показывали в сериале «Великолепный век» — сегодня туда каждый день приходят люди, чтобы загадать желание»
Сегодня в 16:00
Завтра в 11:00
€250 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Незабываемый день в Стамбуле
Начало: Стамбул, Фатих, улица Ат Мейданы, Немецкий фонтан
«Почему это время стало «великолепным веком»»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€160 за всё до 5 чел.
Билеты
5 часов
По следам Султана
Начало: На ресепшн вашего отеля
«Мы отправимся в древний мир османских султанов — тот самый великолепный век»
Расписание: Трансфер вас заберет в 08:30-09:00 и привезет в начальную точку экскурсии.
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€75 за билет
скидка
15%
Индивидуальная
4 часа
Индивидуальная экскурсия: Великолепный век Стамбула
Окунитесь в мир османских султанов и дворцовых интриг с экскурсией по историческим местам Стамбула
Начало: Ваш отель или район Султанахмета
«Любителей истории, поклонников знаменитого сериала «Великолепный век» и просто гостей Стамбула, несомненно, восхитит Дворец Топкапы — старинная резиденция турецких султанов, представляющая собой целый дворцовый городок»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
250€213 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1 час
Кулинарный мастер-класс «Любимые блюда султанов»
Попробовать историю на вкус в компании кулинара-консультанта сериала «Великолепный век»
Начало: В районе Султанахмет
24 июня в 12:00
25 июня в 12:00
€161 за человека
Индивидуальная
3 часа
Дворец Топкапы: экскурсия в «Великолепный век»
Начало: Дворец Топкапы
«Проведёте параллели между настоящей жизнью и тем, что показывали в нашумевшем сериале «Великолепный век»»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€190 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДаниил5 июня 2024Очень познавательная и интересная экскурсия. На протяжении всего посещения Рашид держал наше внимание. Заскучать было невозможно! Спасибо за потрясающую экскурсию, всем рекомендуем!
- ММила5 июня 2024Получили большое удовольствие от экскурсии! Рашид большой молодец - превосходный уровень русского языка, чувствуется подготовка и знание темы. Все понятно и доступно, ответил на все возникшие в процессе экскурсии вопросы. Рекомендую!
- ННина4 июня 2024Посещали Стамбул с сыном, для которого это было первое знакомство с городом. Федаи подстроился под это обстоятельство, акцентируя внимание на
- ННина4 июня 2024Спасибо Елене за прекрасную экскурсию - рассказ о жизни во дворце Топкапы. Об его истории, нравах, обычаях и, конечно же
- ППавел4 июня 2024Расим молодец! Все чётко и по делу. 3 часа экскурсии пролетели вмиг!
- GGalina4 июня 2024Экскурсия была очень интересная, время пролетело незаметно, вместо 3 часов, наша экскурсия длилась 4 с лишним часов. Наш экскурсовод Расим,
- ННаталья4 июня 2024Экскурсия понравилась. Успели посмотреть несколько разных районов, в т. ч. те, куда сами бы не добрались. Спасибо Елене за приятный день!
- ДДмитрий4 июня 2024Эта была отличная экскурсия. Мы погрузились в историю одной из самых могущественных империй. Рашид, спасибо вам большое за перенос нас
- ЮЮлия4 июня 2024Мы остались довольны проведенным временем во дворце Топкапы и мечети Сулеймание. Большое спасибо за интересную экскурсию! Было легко, структурировано и очень
- ЕЕкатерина3 июня 2024Огромная благодарность гиду Расиму. Очень интересная экскурсия. С нами был ребенок 10 лет, 3 часа пешей прогулки пролетели незаметно.
Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Великолепный век»
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