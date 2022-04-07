Ежедневно, кроме вторников в 10:00, 11:00, 12:00, 14:00, 15:00

Забронируйте входной билет во Дворец Топкапы онлайн и получите дополнительные преимущества:

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Время работы музея: с 09:00 -17:00. Ежедневно, кроме вторников.

Султанский дворец Толкапы в Стамбуле, которому насчитывается уже более 500 лет, по праву считается крупнейшим музеем мира. На площади в 700 тысяч квадратных метров размещено четыре двора, каждый из которых обладает своими уникальными памятниками архитектуры и быта османских султанов и их ближайшего окружения.

В XVI веке во дворец Толкапы перенесли гарем по просьбе Роксоланы, желавшей быть поближе к мужу. Долгих 400 лет величественный дворец был официальной резиденцией правителей Османской империи, пока это почетное право не перешло дворцу Долмабахче.

В 1924 году Толкапы получил статус музея. Комплекс привлекает богатством внутренней отделки, величественными сооружениями и прекрасными пейзажами. Здесь можно сделать невероятно красивые снимки, которые будут радовать глаз. Из одного из дворов открывается чарующий вид на залив Золотой Рог и Мраморное море.