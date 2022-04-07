Ежедневно, кроме вторников в 10:00, 11:00, 12:00, 14:00, 15:00

Дворец Топкапы. Входной билет с аудиогидом

Самостоятельное посещение музея

Входной билет
Самостоятельное посещение музея. Наш представитель встретится с вами у фонтана Ахмеда III (смотрите фотографию места встречи в форме бронирования), поможет установить приложение-аудиогид, проводит на вход для приоритетного прохода в музей и даст рекомендации по осмотру музея и т. д. (на англ. языке). По окончании тура вы сможете остаться и самостоятельно продолжить осмотр музея с аудиогидом.

Если вы не говорите по-английски, после входа в музей вы можете пропустить ознакомительный тур и сразу приступить к самостоятельному осмотру с аудиогидом на русском языке.

Если вы опоздали к вашему времени, вы можете войти со следующей группой в этот или на следующий рабочий день.

Музей открыт ежедневно, кроме вторников.

Время начала туров: 10:00, 11:00, 12:00, 14:00 и 15:00.
Дворец Топкапы. Входной билет с аудиогидом
Дворец Топкапы. Входной билет с аудиогидом
Дворец Топкапы. Входной билет с аудиогидом
Дворец Топкапы. Входной билет с аудиогидом
Дворец Топкапы. Входной билет с аудиогидом
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 24 часа до наступления даты экскурсии.

Забронируйте входной билет во Дворец Топкапы онлайн и получите дополнительные преимущества:

► нет необходимости стоять в очереди в кассу музея;

► приоритетный проход в музеи;

► бесплатный путеводитель по дворцу Топкапы;

► мобильное приложение-аудиогид по музею на 10 языках, включая русский;

► ассистент проводит вас внутрь музея и проведет 30 мин. ознакомительный тур для ориентирования в музее (только на англ. яз.).

Время работы музея: с 09:00 -17:00. Ежедневно, кроме вторников.

Султанский дворец Толкапы в Стамбуле, которому насчитывается уже более 500 лет, по праву считается крупнейшим музеем мира. На площади в 700 тысяч квадратных метров размещено четыре двора, каждый из которых обладает своими уникальными памятниками архитектуры и быта османских султанов и их ближайшего окружения.

В XVI веке во дворец Толкапы перенесли гарем по просьбе Роксоланы, желавшей быть поближе к мужу. Долгих 400 лет величественный дворец был официальной резиденцией правителей Османской империи, пока это почетное право не перешло дворцу Долмабахче.

В 1924 году Толкапы получил статус музея. Комплекс привлекает богатством внутренней отделки, величественными сооружениями и прекрасными пейзажами. Здесь можно сделать невероятно красивые снимки, которые будут радовать глаз. Из одного из дворов открывается чарующий вид на залив Золотой Рог и Мраморное море.

Программа

Дворец Топкапы

Ответы на вопросы

Что входит
  • Входной билет во дворец Топкапы
  • Мобильное приложение-аудиогид по музею на русском языке для установки на собственный смартфон (iOS и Android)
  • Бесплатный путеводитель по дворцу Топкапы
  • Ассистенция на входе и 30 мин. ознакомительный тур (на англ. яз)
Что не входит
  • Вход в Гарем
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно, кроме вторников в 10:00, 11:00, 12:00, 14:00, 15:00
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы думаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.

Ежедневно, кроме вторников в 10:00, 11:00, 12:00, 14:00, 15:00

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