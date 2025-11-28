Сейчас ноябрь — это идеальное время.

Лучшее время для посещения Стамбула - с апреля по июнь и с сентября по ноябрь. В это время погода комфортная, а туристов меньше. Летом, с июля по август, жарко и многолюдно, но это также популярный период. Зимой, с декабря по март, погода прохладная, но музеи и мечети открыты, что позволяет насладиться архитектурой без толп.

В Стамбуле, городе, где встречаются Восток и Запад, вас ждёт экскурсия по величайшим достопримечательностям. Айя-София с её куполами и мозаиками, Голубая мечеть с изразцами и минаретами, а также мистическая Цистерна Базилика - всё это создаёт уникальную атмосферу. Площадь Ипподром, некогда центр византийской жизни, погрузит вас в историю. Эта экскурсия - идеальный способ увидеть Стамбул во всей его красе и величии

Описание экскурсии

Айя-София — место, где встречаются религии, эпохи и судьбы. Грандиозный купол, мозаики и тайны — всё это создаёт магию, ради которой стоит приехать в Стамбул. Ощутите её!

Голубая мечеть с величественными куполами и шестью минаретами. Вы полюбуетесь её резьбой, витражами и интерьером, украшенным более чем 20 тысячами изникских изразцов.

Цистерна Базилика. Самое большое из сохранившихся византийских водохранилищ в Стамбуле. Здесь вода отражает колонны будто зеркало отражает историю.

Площадь Ипподром — древнее сердце византийского Константинополя, где проходили грандиозные гонки на колесницах и имперские церемонии. Сегодня это место с памятниками тысячелетней истории, окружённое минаретами и восточной атмосферой.

