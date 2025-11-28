В Стамбуле, городе, где встречаются Восток и Запад, вас ждёт экскурсия по величайшим достопримечательностям.
Айя-София с её куполами и мозаиками, Голубая мечеть с изразцами и минаретами, а также мистическая Цистерна Базилика - всё это создаёт уникальную атмосферу. Площадь Ипподром, некогда центр византийской жизни, погрузит вас в историю. Эта экскурсия - идеальный способ увидеть Стамбул во всей его красе и величии
5 причин купить эту экскурсию
- 🕌 Величие Айя-Софии
- 🕌 Архитектура Голубой мечети
- 🕌 Мистика Цистерны Базилика
- 🕌 История площади Ипподром
- 🕌 Без очередей в цистерну
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения Стамбула - с апреля по июнь и с сентября по ноябрь. В это время погода комфортная, а туристов меньше. Летом, с июля по август, жарко и многолюдно, но это также популярный период. Зимой, с декабря по март, погода прохладная, но музеи и мечети открыты, что позволяет насладиться архитектурой без толп.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Айя-София
- Голубая мечеть
- Цистерна Базилика
- Площадь Ипподром
Описание экскурсии
Айя-София — место, где встречаются религии, эпохи и судьбы. Грандиозный купол, мозаики и тайны — всё это создаёт магию, ради которой стоит приехать в Стамбул. Ощутите её!
Голубая мечеть с величественными куполами и шестью минаретами. Вы полюбуетесь её резьбой, витражами и интерьером, украшенным более чем 20 тысячами изникских изразцов.
Цистерна Базилика. Самое большое из сохранившихся византийских водохранилищ в Стамбуле. Здесь вода отражает колонны будто зеркало отражает историю.
Площадь Ипподром — древнее сердце византийского Константинополя, где проходили грандиозные гонки на колесницах и имперские церемонии. Сегодня это место с памятниками тысячелетней истории, окружённое минаретами и восточной атмосферой.
Организационные детали
- Дополнительные расходы — входные билеты: цистерна Базилика — 1500 лир за чел., Айя-София — около €30 за чел. (билеты для гида не нужны)
- В цистерну мы пройдём без очереди
- Для посещения мечети женщинам нужно иметь головной убор
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 15:00
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Султанахмет
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 15:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 36% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
İstanbul — ваша команда гидов в Стамбуле
Провели экскурсии для 1852 туристов
Приветствуйте! Я Ислам, официальный гид Министерства Туризма и Культуры Турции, проживаю в Стамбуле. Меня влечёт глубокая страсть к истории и культурному богатству этого города. Решив поделиться своими знаниями, я провожу
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 138 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Ирина
28 ноя 2025
Сегодня мы посетили главные достопримечательности Стамбула, такие как Айя-София, услышали невероятную историю этого собора, побывали в «подземелье»- цистерне Базилика, увидели какими усилиями обладали люди, построившие огромные по размерам и масштабам
К
Кристина
27 ноя 2025
Очень понравилась экскурсию! Большое спасибо Исламу за такую ценную информацию, было очень интересно! Рекомендую однозначно👍🏻👍🏻👍🏻
Наталия
27 ноя 2025
Здравствуйте! Хочу поблагодарить Мухаммеда Али за потрясающую экскурсию. Хочется отметить его глубокие знания, харизму и умение работать с аудиторией. Мы получили массу новых знаний и море впечатлений и положительных эмоций. Обязательно буду рекомендовать всем друзьям и знакомым!!!
Е
Елена
24 ноя 2025
Понравился гид Мухаммед Али. Хорошие знания истории. Объективное изложение материала. Действительно все без очередей. Отличное решение проблем туристов
Марина
21 ноя 2025
Рекомендуем гида Ислама! Отлично проработана экскурсия! Гид не только много знает, но и умеет преподнести информацию. Нам очень понравилось!
Светлана
21 ноя 2025
Экскурсию проводил экскурсовод Ислам. Это был высший пилотаж. Мы были поражены подачей и глубиной познаний исторических фактов. Мы окунулись в атмосферу многовековой истории. Его рассказы были интересны и доступны для понимания. Время было проведено незабываемо. Всем рекомендуем!!!
Евгения
21 ноя 2025
Экскурсия понравилась! Информации очень много, и три часа пролетели не заметно. Рекомендую. Fast track, как приятный бонус!
ю
юлия
21 ноя 2025
Очень интересная экскурсия! Много интересной информации, все легко и доступно! Очень порадовал быстрый проход на все достопримечательности!
И
Ирина
21 ноя 2025
Экскурсия, проведенная Исламом, нам очень понравилась. Ислам- настоящий профессиональный гид, прекрасно владеющий материалом, увлекательно его подающий на грамотном русском языке.
Д
Денис
21 ноя 2025
День добрый, остались в полном восторге от экскурсии.
Л
Лилия
21 ноя 2025
Спасибо Исламу за увлекательную экскурсию! Отлично владеет русским языком, грамотный и образованный экскурсовод. Рассказывал интересные исторические факты, было не скучно и экскурсия прошла как на одном дыхании.
Р
Роман
20 ноя 2025
Прекрасная экскурсия!
Мало сухих цифр и фактов, информация подаётся в логичном порядке, что делает экскурсию приятной и интересной.
Ислам отлично владеет русским языком.
Ответил на множество вопросов
и прекрасно поддерживал обсуждение разных тем в ходе экскурсии.
Искренне рекомендую.
В
Владимир
19 ноя 2025
Экскурсия с Исламом ОЧЕНЬ понравилась! Узнали много нового и интересного для себя. Ислам поражает своей эрудицией и умением просто и увлекательно рассказать об истории, религии, особенностях города и его достопримечательностях. Получили большое удовольствие от экскурсии. РЕКОМЕНДУЕМ!
Алексей
18 ноя 2025
Здравствуйте!
А
Арина
18 ноя 2025
Спасибо гиду Мухаммеду Али за потрясающую и познавательную экскурсию 🙏🏽 Легко, с юмором и достоверной информацией🙏🏽
Входит в следующие категории Стамбула
