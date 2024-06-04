Мечеть Фатих

Найдено 7 экскурсий в категории «Мечеть Фатих» в Стамбуле, цены от €58, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Другой Стамбул: Балат, Фенер и не только
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
59 отзывов
Другой Стамбул: Балат, Фенер и не только
Погулять по колоритным нетуристическим районам и раскрыть город по-новому
Начало: В вашем отеле
«Мы осмотрим мечеть Фатих 15 века: зайдём в мавзолей завоевателя Константинополя и погуляем по старинному кладбищу»
9 июня в 10:30
10 июня в 10:30
90 за всё до 5 чел.
Стамбул исторический, но неизведанный
🚶 Пешая
Индивидуальная
5.5 часов
16 отзывов
Стамбул исторический, но неизведанный
Мечети, панорамы, стены Византии и сюжеты Великолепного века, а также рассказы о местной жизни
«Сокровища и сюжеты районов Фатих и Эйюп»
10 июня в 09:00
15 июня в 09:00
180 за всё до 2 чел.
Панорамный Стамбул: Фатих, Балат и Бейоглу с прогулкой по канатной дороге
🚌 На автобусе
скидка
15%
Групповая
5.5 часов
77 отзывов
Панорамный Стамбул: исторические районы и канатная дорога
Погрузитесь в атмосферу Стамбула, исследуя его исторические районы, архитектурные шедевры и захватывающие виды с канатной дороги
Начало: У вашего отеля
«Что вас ждет: Колоритный Район Стамбула «Балат» Традиционный еврейский квартал в стамбульском районе Фатих»
Расписание: Каждый день, кроме воскресения
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 8976 за человека
Фатих - самый старый район Стамбула
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
3 отзыва
Фатих - самый старый район Стамбула
Прогуляться по историческим кварталам, увидеть их архитектуру и узнать живые городские истории
«После вам встретится мечеть Фатих, названная так в честь падишаха Фатиха Завоевателя, — это бывший разрушенный крестоносцами монастырь Апостолов»
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
250 за всё до 4 чел.
Второе свидание со Стамбулом
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
83 отзыва
Второе свидание со Стамбулом
Насыщенная обзорная прогулка для тех, кто уже побывал в Голубой мечети и Айя-Софии
Начало: У вашего отеля
«С наследием османского Стамбула вы также познакомитесь в мечети Фатих, где узнаете о султане-завоевателе Константинополя Мехмеде II»
9 июня в 09:30
10 июня в 09:30
150 за всё до 3 чел.
Вкусы Востока: нетуристические места в сердце Стамбула
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
4 отзыва
Вкусы Востока: нетуристические места в сердце Стамбула
Познакомиться с богатой гастрономией Турции и погулять по старинным улочкам района Фатих
Начало: В вашем отеле, если он в центре города
9 июня в 10:30
10 июня в 10:30
58 за всё до 5 чел.
Фотопрогулка по колоритным районам Фатих и Балат
🚶 Пешая
Фотопрогулка
3 часа
2 отзыва
Фотопрогулка по колоритным районам Фатих и Балат
Открыть тайные уголки Стамбула, полюбоваться цветными домами и получить на память яркие снимки
Начало: В районе метро Халич
«Фатих: акведук и старинные церкви»
9 июня в 11:00
11 июня в 11:00
от 150 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Виктория
    4 июня 2024
    Другой Стамбул: Балат, Фенер и не только
    Подойдёт любителям историии,очень грамотный гид
    Подойдёт любителям историии,очень грамотный гид
  • Л
    Лариса
    25 мая 2024
    Другой Стамбул: Балат, Фенер и не только
    Нам очень повезло! Нашим экскурсоводом была Ангелина. Очень интересная позитивная девушка. Много всего интересного показала, рассказала. Влюбила нас в Стамбул. Спасибо большое. ❤️👍
    Нам очень повезло! Нашим экскурсоводом была Ангелина. Очень интересная позитивная девушка. Много всего интересного показала, рассказала
  • G
    Guzel
    15 мая 2024
    Другой Стамбул: Балат, Фенер и не только
    Спасибо Виктории за очень крутую и необычную экскурсию, нам все очень понравилось)))Интересно, познавательно и необычно - вот как я могу охарактеризовать данную экскурсию
  • и
    игорь
    21 апреля 2024
    Вкусы Востока: нетуристические места в сердце Стамбула
    Если хотите необычную экскурсию в отличие от обычных … вам сюда.. я не пожалел
  • В
    Вероника
    8 апреля 2024
    Вкусы Востока: нетуристические места в сердце Стамбула
    Нина просто супер гид! Опыт есть, много где были! В Стамбуле 3 раз и было ооочень интересно, на 1 волне! Даже ответила на,, вопросы которые не входили в экскурсию,, очень отзывчивая! Рекомендую!!!!
    Нина просто супер гид! Опыт есть, много где были! В Стамбуле 3 раз и было ооочень
  • О
    Оксана
    24 января 2024
    Вкусы Востока: нетуристические места в сердце Стамбула
    Отличная экскурсия для тех кто хочет пройтись по не популярным маршрутам. Нина справилась на отлично. Спасибо
  • Н
    Наталия
    13 июня 2023
    Второе свидание со Стамбулом
    Все очень понравилось. Всем огромное спасибо, вам, что находите людей, гиду, что провёл прекрасную экскурсию
  • A
    Alexandra
    5 апреля 2023
    Стамбул исторический, но неизведанный
    Супер экскурсия. Увидела много фантастических локаций. Экскурсовод подстраивается под мой ритм ходьбы:) Спасибо
  • М
    Маргарита
    7 марта 2023
    Фатих - самый старый район Стамбула
    Фидан - прекрасный экскурсовод. Показала такие закутки Стамбула, куда мы никогда не попали бы сами, рассказала очень много тонкостей из
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    истории города. Человек знающий и любящий свой город, умеющий подать материал и заинтересовать слушателей. Тут же заказали у нее вторую экскурсию. Выше всяких похвал. Спасибо.

  • А
    Анастасия
    15 января 2023
    Стамбул исторический, но неизведанный
    Погуляли с организатором не только в день этой экскурсии, но и договорились на следующий день, что говорит о том, что
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    нам все понравилось:) от обоих экскурсий получили именно то, чего и хотели- не экскурсионный, в привычном смысле слова, день с регламентом по времени и четким маршрутом, а приятную прогулку в компании очень любящей свой город, начитанной и доброжелательной женщины. Узнали много нового, заново влюбились в город и все это пройдя по 5-6 часов в день, но совсем не устав:) большое спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Мечеть Фатих»

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  1. Другой Стамбул: Балат, Фенер и не только
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  3. Панорамный Стамбул: Фатих, Балат и Бейоглу с прогулкой по канатной дороге
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  5. Второе свидание со Стамбулом
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  5. Голубая мечеть
  6. Сулеймание
  7. Галатская башня
  8. Девичья башня
  9. Цистерна Базилика
  10. Айя-София
Сколько стоит экскурсия по Стамбулу в июне 2024
Сейчас в Стамбуле в категории "Мечеть Фатих" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 58 до 250 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 244 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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