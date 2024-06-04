1 чел.
По популярности
Индивидуальная
5 часов
Другой Стамбул: Балат, Фенер и не только
Погулять по колоритным нетуристическим районам и раскрыть город по-новому
Начало: В вашем отеле
«Мы осмотрим мечеть Фатих 15 века: зайдём в мавзолей завоевателя Константинополя и погуляем по старинному кладбищу»
9 июня в 10:30
10 июня в 10:30
€90 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Стамбул исторический, но неизведанный
Мечети, панорамы, стены Византии и сюжеты Великолепного века, а также рассказы о местной жизни
«Сокровища и сюжеты районов Фатих и Эйюп»
10 июня в 09:00
15 июня в 09:00
€180 за всё до 2 чел.
скидка
15%
Групповая
5.5 часов
Панорамный Стамбул: исторические районы и канатная дорога
Погрузитесь в атмосферу Стамбула, исследуя его исторические районы, архитектурные шедевры и захватывающие виды с канатной дороги
Начало: У вашего отеля
«Что вас ждет: Колоритный Район Стамбула «Балат» Традиционный еврейский квартал в стамбульском районе Фатих»
Расписание: Каждый день, кроме воскресения
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 89€76 за человека
Индивидуальная
4 часа
Фатих - самый старый район Стамбула
Прогуляться по историческим кварталам, увидеть их архитектуру и узнать живые городские истории
«После вам встретится мечеть Фатих, названная так в честь падишаха Фатиха Завоевателя, — это бывший разрушенный крестоносцами монастырь Апостолов»
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
€250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Второе свидание со Стамбулом
Насыщенная обзорная прогулка для тех, кто уже побывал в Голубой мечети и Айя-Софии
Начало: У вашего отеля
«С наследием османского Стамбула вы также познакомитесь в мечети Фатих, где узнаете о султане-завоевателе Константинополя Мехмеде II»
9 июня в 09:30
10 июня в 09:30
€150 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Вкусы Востока: нетуристические места в сердце Стамбула
Познакомиться с богатой гастрономией Турции и погулять по старинным улочкам района Фатих
Начало: В вашем отеле, если он в центре города
9 июня в 10:30
10 июня в 10:30
€58 за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
3 часа
Фотопрогулка по колоритным районам Фатих и Балат
Открыть тайные уголки Стамбула, полюбоваться цветными домами и получить на память яркие снимки
Начало: В районе метро Халич
«Фатих: акведук и старинные церкви»
9 июня в 11:00
11 июня в 11:00
от €150 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиктория4 июня 2024Подойдёт любителям историии,очень грамотный гид
- ЛЛариса25 мая 2024Нам очень повезло! Нашим экскурсоводом была Ангелина. Очень интересная позитивная девушка. Много всего интересного показала, рассказала. Влюбила нас в Стамбул. Спасибо большое. ❤️👍
- GGuzel15 мая 2024Спасибо Виктории за очень крутую и необычную экскурсию, нам все очень понравилось)))Интересно, познавательно и необычно - вот как я могу охарактеризовать данную экскурсию
- иигорь21 апреля 2024Если хотите необычную экскурсию в отличие от обычных … вам сюда.. я не пожалел
- ВВероника8 апреля 2024Нина просто супер гид! Опыт есть, много где были! В Стамбуле 3 раз и было ооочень интересно, на 1 волне! Даже ответила на,, вопросы которые не входили в экскурсию,, очень отзывчивая! Рекомендую!!!!
- ООксана24 января 2024Отличная экскурсия для тех кто хочет пройтись по не популярным маршрутам. Нина справилась на отлично. Спасибо
- ННаталия13 июня 2023Все очень понравилось. Всем огромное спасибо, вам, что находите людей, гиду, что провёл прекрасную экскурсию
- AAlexandra5 апреля 2023Супер экскурсия. Увидела много фантастических локаций. Экскурсовод подстраивается под мой ритм ходьбы:) Спасибо
- ММаргарита7 марта 2023Фидан - прекрасный экскурсовод. Показала такие закутки Стамбула, куда мы никогда не попали бы сами, рассказала очень много тонкостей из
- ААнастасия15 января 2023Погуляли с организатором не только в день этой экскурсии, но и договорились на следующий день, что говорит о том, что
Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Мечеть Фатих»
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