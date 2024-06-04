В Виктория Другой Стамбул: Балат, Фенер и не только Подойдёт любителям историии,очень грамотный гид

Л Лариса Другой Стамбул: Балат, Фенер и не только Нам очень повезло! Нашим экскурсоводом была Ангелина. Очень интересная позитивная девушка. Много всего интересного показала, рассказала. Влюбила нас в Стамбул. Спасибо большое. ❤️👍

G Guzel Другой Стамбул: Балат, Фенер и не только Спасибо Виктории за очень крутую и необычную экскурсию, нам все очень понравилось)))Интересно, познавательно и необычно - вот как я могу охарактеризовать данную экскурсию

и игорь Вкусы Востока: нетуристические места в сердце Стамбула Если хотите необычную экскурсию в отличие от обычных … вам сюда.. я не пожалел

В Вероника Вкусы Востока: нетуристические места в сердце Стамбула Нина просто супер гид! Опыт есть, много где были! В Стамбуле 3 раз и было ооочень интересно, на 1 волне! Даже ответила на,, вопросы которые не входили в экскурсию,, очень отзывчивая! Рекомендую!!!!

О Оксана Вкусы Востока: нетуристические места в сердце Стамбула Отличная экскурсия для тех кто хочет пройтись по не популярным маршрутам. Нина справилась на отлично. Спасибо

Н Наталия Второе свидание со Стамбулом Все очень понравилось. Всем огромное спасибо, вам, что находите людей, гиду, что провёл прекрасную экскурсию

A Alexandra Стамбул исторический, но неизведанный Супер экскурсия. Увидела много фантастических локаций. Экскурсовод подстраивается под мой ритм ходьбы:) Спасибо

М Маргарита Фатих - самый старый район Стамбула читать дальше истории города. Человек знающий и любящий свой город, умеющий подать материал и заинтересовать слушателей. Тут же заказали у нее вторую экскурсию. Выше всяких похвал. Спасибо. Фидан - прекрасный экскурсовод. Показала такие закутки Стамбула, куда мы никогда не попали бы сами, рассказала очень много тонкостей из