F Farida Неизвестный Константинополь и османский Стамбул читать дальше что он знает и любит. Было по-настоящему интересно, выбор локаций — живая история. Очень понравилась подача информации — разумно, объективно — после смешивания легенд и исторических фактов у других экскурсоводов! Широкий кругозор позволяет гиду молниеносно реагировать на вопросы, и, если нужна более глубокая информация, Вы ее получите, Женя - профи! Женя подарил нам время для дискуссии и юмора, потрясающие панорамы Стамбула для фотосессии, веселые минутки с тутовником, свежевыжатым соком и новорожденной черепашкой! Женя, спасибо за общение!! Успехов!!! Был прекрасный день… Этот обаятельный человек пригласил нас на прогулку по знаковым местам Константинополя и как добрый друг делился тем,

О Оксана Неизвестный Константинополь и османский Стамбул Очень интересная экскурсия и отличный гид. Порекомендовали ребята из отеля и я нашла его на этом сейте!!! Невероятно интересно!! Получила ответы на все вопросы, рекомендую! 10 из 10!!!! Гид историк!

Е Елена Неизвестный Константинополь и османский Стамбул Отдыхали с 27.05 в Стамбуле,взяли экскурсию с Евгением и не прогадали,прекрасный гид,очень интересно рассказывает и показывает интересные и красивые локации,от души рекомендую!!!

и игорь Вкусы Востока: нетуристические места в сердце Стамбула Если хотите необычную экскурсию в отличие от обычных … вам сюда.. я не пожалел

В Вероника Вкусы Востока: нетуристические места в сердце Стамбула Нина просто супер гид! Опыт есть, много где были! В Стамбуле 3 раз и было ооочень интересно, на 1 волне! Даже ответила на,, вопросы которые не входили в экскурсию,, очень отзывчивая! Рекомендую!!!!

О Оксана Вкусы Востока: нетуристические места в сердце Стамбула Отличная экскурсия для тех кто хочет пройтись по не популярным маршрутам. Нина справилась на отлично. Спасибо

Л Леонид Византийские храмы Стамбула читать дальше в Балате. Все это сопровождалось интересным рассказом, причем не в стандартном формате экскурсовода (типа."посмотрите налево, посмотрите направо, высота этой башни 32 метра"), а живо, с историями и о современной жизни. У Дениза одновременно - турецкие и российские корни, что даёт ему внутреннее понимание обеих сторон, не говоря уж об идеальном русском языке. Плюс ко всему у Дениза - отличное чувство юмора. Одним словом, если будете в Константинополе - вы теперь знаете, к кому обратиться. Наш гид Дениз (Руслан - только организатор) провел нас по удивительным храмам, часть из который скрыта на территории частных домов

В Виолетта Наедине со Стамбулом: пригородные пейзажи Экскурсия интересная, много живописных мест, интересный подробный рассказ о современной Турции, Олег отвечал на все интересующие вопросы, все прошло отлично!

Т Татьяна Наедине со Стамбулом: пригородные пейзажи Олег-очень интересный собеседник. Кроме сообщений о посещаемых местах(весьма подробных и понятных) поговорили о быте, законах, медицине. Время пролетело незаметно. Отличный водитель, спокойный в пробках, было интересно!