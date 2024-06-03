Акведук Валента

Найдено 6 экскурсий в категории «Акведук Валента» в Стамбуле, цены от €30, скидки до 23%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Неизвестный Константинополь и османский Стамбул
🚶 Пешая
скидка
23%
Мини-группа
4.5 часа
10 отзывов
Неизвестный Константинополь и османский Стамбул
Посетить малоизвестные и популярные достопримечательности города контрастов в мини-группе
Начало: На трамвайной остановке Чемберлиташ
Расписание: во вторник и четверг в 10:15
Завтра в 10:15
11 июня в 10:15
3930 за человека
Фатих - самый старый район Стамбула
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
3 отзыва
Фатих - самый старый район Стамбула
Прогуляться по историческим кварталам, увидеть их архитектуру и узнать живые городские истории
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
250 за всё до 4 чел.
Византийские храмы Стамбула
🚶 Пешая
Индивидуальная
5.5 часов
14 отзывов
Византийские храмы Стамбула
Прикоснуться к истории древнейших православных обителей мира
Начало: В холле вашего отеля
10 июня в 18:00
11 июня в 15:00
125 за всё до 4 чел.
Наедине со Стамбулом: пригородные пейзажи
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
11 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Стамбул и его сокровища
Исследуйте тайны Стамбула в индивидуальной экскурсии, открывая пригородные пейзажи и исторические сокровища
Начало: у вашего отеля в Стамбуле
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
320 за всё до 3 чел.
Вкусы Востока: нетуристические места в сердце Стамбула
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
4 отзыва
Вкусы Востока: нетуристические места в сердце Стамбула
Познакомиться с богатой гастрономией Турции и погулять по старинным улочкам района Фатих
Начало: В вашем отеле, если он в центре города
9 июня в 10:30
10 июня в 10:30
58 за всё до 5 чел.
Фотопрогулка по колоритным районам Фатих и Балат
🚶 Пешая
Фотопрогулка
3 часа
2 отзыва
Фотопрогулка по колоритным районам Фатих и Балат
Открыть тайные уголки Стамбула, полюбоваться цветными домами и получить на память яркие снимки
Начало: В районе метро Халич
9 июня в 11:00
11 июня в 11:00
от 150 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • F
    Farida
    3 июня 2024
    Неизвестный Константинополь и османский Стамбул
    Был прекрасный день… Этот обаятельный человек пригласил нас на прогулку по знаковым местам Константинополя и как добрый друг делился тем,
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    что он знает и любит. Было по-настоящему интересно, выбор локаций — живая история. Очень понравилась подача информации — разумно, объективно — после смешивания легенд и исторических фактов у других экскурсоводов! Широкий кругозор позволяет гиду молниеносно реагировать на вопросы, и, если нужна более глубокая информация, Вы ее получите, Женя - профи! Женя подарил нам время для дискуссии и юмора, потрясающие панорамы Стамбула для фотосессии, веселые минутки с тутовником, свежевыжатым соком и новорожденной черепашкой! Женя, спасибо за общение!! Успехов!!!

  • О
    Оксана
    29 мая 2024
    Неизвестный Константинополь и османский Стамбул
    Очень интересная экскурсия и отличный гид. Порекомендовали ребята из отеля и я нашла его на этом сейте!!! Невероятно интересно!! Получила ответы на все вопросы, рекомендую! 10 из 10!!!! Гид историк!
    Очень интересная экскурсия и отличный гид. Порекомендовали ребята из отеля и я нашла его на этомОчень интересная экскурсия и отличный гид. Порекомендовали ребята из отеля и я нашла его на этомОчень интересная экскурсия и отличный гид. Порекомендовали ребята из отеля и я нашла его на этомОчень интересная экскурсия и отличный гид. Порекомендовали ребята из отеля и я нашла его на этомОчень интересная экскурсия и отличный гид. Порекомендовали ребята из отеля и я нашла его на этомОчень интересная экскурсия и отличный гид. Порекомендовали ребята из отеля и я нашла его на этомОчень интересная экскурсия и отличный гид. Порекомендовали ребята из отеля и я нашла его на этомОчень интересная экскурсия и отличный гид. Порекомендовали ребята из отеля и я нашла его на этом
  • Е
    Елена
    28 мая 2024
    Неизвестный Константинополь и османский Стамбул
    Отдыхали с 27.05 в Стамбуле,взяли экскурсию с Евгением и не прогадали,прекрасный гид,очень интересно рассказывает и показывает интересные и красивые локации,от души рекомендую!!!
  • и
    игорь
    21 апреля 2024
    Вкусы Востока: нетуристические места в сердце Стамбула
    Если хотите необычную экскурсию в отличие от обычных … вам сюда.. я не пожалел
  • В
    Вероника
    8 апреля 2024
    Вкусы Востока: нетуристические места в сердце Стамбула
    Нина просто супер гид! Опыт есть, много где были! В Стамбуле 3 раз и было ооочень интересно, на 1 волне! Даже ответила на,, вопросы которые не входили в экскурсию,, очень отзывчивая! Рекомендую!!!!
    Нина просто супер гид! Опыт есть, много где были! В Стамбуле 3 раз и было ооочень
  • О
    Оксана
    24 января 2024
    Вкусы Востока: нетуристические места в сердце Стамбула
    Отличная экскурсия для тех кто хочет пройтись по не популярным маршрутам. Нина справилась на отлично. Спасибо
  • Л
    Леонид
    22 апреля 2023
    Византийские храмы Стамбула
    Наш гид Дениз (Руслан - только организатор) провел нас по удивительным храмам, часть из который скрыта на территории частных домов
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    в Балате. Все это сопровождалось интересным рассказом, причем не в стандартном формате экскурсовода (типа."посмотрите налево, посмотрите направо, высота этой башни 32 метра"), а живо, с историями и о современной жизни. У Дениза одновременно - турецкие и российские корни, что даёт ему внутреннее понимание обеих сторон, не говоря уж об идеальном русском языке. Плюс ко всему у Дениза - отличное чувство юмора. Одним словом, если будете в Константинополе - вы теперь знаете, к кому обратиться.

    Наш гид Дениз (Руслан - только организатор) провел нас по удивительным храмам, часть из который скрытаНаш гид Дениз (Руслан - только организатор) провел нас по удивительным храмам, часть из который скрытаНаш гид Дениз (Руслан - только организатор) провел нас по удивительным храмам, часть из который скрыта
  • В
    Виолетта
    17 апреля 2023
    Наедине со Стамбулом: пригородные пейзажи
    Экскурсия интересная, много живописных мест, интересный подробный рассказ о современной Турции, Олег отвечал на все интересующие вопросы, все прошло отлично!
  • Т
    Татьяна
    1 апреля 2023
    Наедине со Стамбулом: пригородные пейзажи
    Олег-очень интересный собеседник. Кроме сообщений о посещаемых местах(весьма подробных и понятных) поговорили о быте, законах, медицине. Время пролетело незаметно. Отличный водитель, спокойный в пробках, было интересно!
    Олег-очень интересный собеседник. Кроме сообщений о посещаемых местах(весьма подробных и понятных) поговорили о быте, законах, медицинеОлег-очень интересный собеседник. Кроме сообщений о посещаемых местах(весьма подробных и понятных) поговорили о быте, законах, медицинеОлег-очень интересный собеседник. Кроме сообщений о посещаемых местах(весьма подробных и понятных) поговорили о быте, законах, медицинеОлег-очень интересный собеседник. Кроме сообщений о посещаемых местах(весьма подробных и понятных) поговорили о быте, законах, медицине
  • М
    Маргарита
    7 марта 2023
    Фатих - самый старый район Стамбула
    Фидан - прекрасный экскурсовод. Показала такие закутки Стамбула, куда мы никогда не попали бы сами, рассказала очень много тонкостей из
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    истории города. Человек знающий и любящий свой город, умеющий подать материал и заинтересовать слушателей. Тут же заказали у нее вторую экскурсию. Выше всяких похвал. Спасибо.

Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Акведук Валента»

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  4. Наедине со Стамбулом: пригородные пейзажи
  5. Вкусы Востока: нетуристические места в сердце Стамбула
Какие места ещё посмотреть в Стамбуле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  2. Босфор
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  4. Дворец Топкапы
  5. Голубая мечеть
  6. Сулеймание
  7. Галатская башня
  8. Девичья башня
  9. Цистерна Базилика
  10. Айя-София
Сколько стоит экскурсия по Стамбулу в июне 2024
Сейчас в Стамбуле в категории "Акведук Валента" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 30 до 320 со скидкой до 23%. Туристы уже оставили гидам 44 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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