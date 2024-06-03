1 чел.
По популярности
скидка
23%
Мини-группа
4.5 часа
Неизвестный Константинополь и османский Стамбул
Посетить малоизвестные и популярные достопримечательности города контрастов в мини-группе
Начало: На трамвайной остановке Чемберлиташ
Расписание: во вторник и четверг в 10:15
Завтра в 10:15
11 июня в 10:15
39€30 за человека
Индивидуальная
4 часа
Фатих - самый старый район Стамбула
Прогуляться по историческим кварталам, увидеть их архитектуру и узнать живые городские истории
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
€250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Византийские храмы Стамбула
Прикоснуться к истории древнейших православных обителей мира
Начало: В холле вашего отеля
10 июня в 18:00
11 июня в 15:00
€125 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Индивидуальная экскурсия: Стамбул и его сокровища
Исследуйте тайны Стамбула в индивидуальной экскурсии, открывая пригородные пейзажи и исторические сокровища
Начало: у вашего отеля в Стамбуле
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
€320 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Вкусы Востока: нетуристические места в сердце Стамбула
Познакомиться с богатой гастрономией Турции и погулять по старинным улочкам района Фатих
Начало: В вашем отеле, если он в центре города
9 июня в 10:30
10 июня в 10:30
€58 за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
3 часа
Фотопрогулка по колоритным районам Фатих и Балат
Открыть тайные уголки Стамбула, полюбоваться цветными домами и получить на память яркие снимки
Начало: В районе метро Халич
9 июня в 11:00
11 июня в 11:00
от €150 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- FFarida3 июня 2024Был прекрасный день… Этот обаятельный человек пригласил нас на прогулку по знаковым местам Константинополя и как добрый друг делился тем,
- ООксана29 мая 2024Очень интересная экскурсия и отличный гид. Порекомендовали ребята из отеля и я нашла его на этом сейте!!! Невероятно интересно!! Получила ответы на все вопросы, рекомендую! 10 из 10!!!! Гид историк!
- ЕЕлена28 мая 2024Отдыхали с 27.05 в Стамбуле,взяли экскурсию с Евгением и не прогадали,прекрасный гид,очень интересно рассказывает и показывает интересные и красивые локации,от души рекомендую!!!
- иигорь21 апреля 2024Если хотите необычную экскурсию в отличие от обычных … вам сюда.. я не пожалел
- ВВероника8 апреля 2024Нина просто супер гид! Опыт есть, много где были! В Стамбуле 3 раз и было ооочень интересно, на 1 волне! Даже ответила на,, вопросы которые не входили в экскурсию,, очень отзывчивая! Рекомендую!!!!
- ООксана24 января 2024Отличная экскурсия для тех кто хочет пройтись по не популярным маршрутам. Нина справилась на отлично. Спасибо
- ЛЛеонид22 апреля 2023Наш гид Дениз (Руслан - только организатор) провел нас по удивительным храмам, часть из который скрыта на территории частных домов
- ВВиолетта17 апреля 2023Экскурсия интересная, много живописных мест, интересный подробный рассказ о современной Турции, Олег отвечал на все интересующие вопросы, все прошло отлично!
- ТТатьяна1 апреля 2023Олег-очень интересный собеседник. Кроме сообщений о посещаемых местах(весьма подробных и понятных) поговорили о быте, законах, медицине. Время пролетело незаметно. Отличный водитель, спокойный в пробках, было интересно!
- ММаргарита7 марта 2023Фидан - прекрасный экскурсовод. Показала такие закутки Стамбула, куда мы никогда не попали бы сами, рассказала очень много тонкостей из
Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Акведук Валента»
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