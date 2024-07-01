Тюльпан — настоящий символ любви и уважения для Турции. Найти его изображения можно на тысячелетних памятниках архитектуры и художественных объектах. Ежегодно в честь национального цветка проводится знаменитый фестиваль тюльпанов. Мы с вами отправимся в парк Эмирган, где рассмотрим цветочные украшения и сделаем яркие фотографии.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Что вас ожидает:
- Парк Эмирган и разноцветные украшения из тюльпанов
- Водопад и озёра в парке
- Три виллы Османского периода: Желтый, Белый, Розовый дом
Описание экскурсии
Символ Стамбула Здравствуйте, уважаемые гости! Приглашаем вас на всемирно известный фестиваль тюльпанов в Стамбуле, который проводится каждый год с 1 по 30 апреля. Фестиваль проходит в одном из самых красивых и известных природных парков европейской части Стамбула — парке Эмирган. Мы с вами рассмотрим множество украшений, созданных из разноцветных тюльпанов. Каждый год на фестиваль приезжают миллионы туристов со всей планеты — мы ждем и вас! В течение дня у вас будет возможность сфотографироваться среди красивых архитектурных памятников в парке, подарив себе приятные воспоминания на всю жизнь.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Парк Эмирган и разноцветные украшения из тюльпанов
- Водопад и озёра в парке
- Три виллы Османского периода: Желтый, Белый, Розовый дом
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Обед и личные расходы
- Проезд на метро и городском автобусе
- Входной билет в парк Эмирган
- Турецкий завтрак
Где начинаем и завершаем?
Начало: Место встречи около станции метро M-2 Yeni Kapı
Завершение: На станции метро M-2 Yeni Kapı
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Важная информация
- Экскурсия проходит частично на общественном транспорте - на метро и городском автобусе, частично пешком
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- На экскурсии вам будет комфортно в удобной одежде и обуви, желательно посмотреть прогноз погоды города до начала тура
- Захватите деньги на личные расходы: обед, сувениры и подарки
- Индивидуальная экскурсия с 1-6 человека, если вас больше - доплата 25 евро за каждого участника
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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