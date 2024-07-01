Тюльпан — настоящий символ любви и уважения для Турции. Найти его изображения можно на тысячелетних памятниках архитектуры и художественных объектах. Ежегодно в честь национального цветка проводится знаменитый фестиваль тюльпанов. Мы с вами отправимся в парк Эмирган, где рассмотрим цветочные украшения и сделаем яркие фотографии.

Описание экскурсии

Символ Стамбула Здравствуйте, уважаемые гости! Приглашаем вас на всемирно известный фестиваль тюльпанов в Стамбуле, который проводится каждый год с 1 по 30 апреля. Фестиваль проходит в одном из самых красивых и известных природных парков европейской части Стамбула — парке Эмирган. Мы с вами рассмотрим множество украшений, созданных из разноцветных тюльпанов. Каждый год на фестиваль приезжают миллионы туристов со всей планеты — мы ждем и вас! В течение дня у вас будет возможность сфотографироваться среди красивых архитектурных памятников в парке, подарив себе приятные воспоминания на всю жизнь.