128 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Приглашаю вас на необычный круиз по Босфору. Мы не просто насладимся классической поездкой на кораблике, но и сойдём на берег, где посетим старинную крепость и живописные районы-бухты с кружевными османскими особняками. А ещё прогуляемся вдоль знаменитой стамбульской марины с красивыми яхтами.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Этот маршрут — идеальный способ увидеть главные красоты Босфора без суеты. Вы получите не только яркие впечатления, но и прекрасные фотографии.

Сначала мы проплывём на корабле вдоль европейского берега, чтобы оценить масштаб и панорамы

Затем сойдём на берег и погрузимся в атмосферу аристократических районов

По пути поговорим об истории Стамбула 19-20 веков, судьбах людей, которые строили здесь свои дворцы, и о значении каждого места, которое мы посетим

Если устанете, устроим сладкую паузу для дегустации настоящих турецких десертов в одном из лучших кафе

Маршрут и ключевые точки

Общая продолжительность экскурсии — около 3,5 часов. Маршрут чётко выстроен и включает:

круиз по Босфору (45 минут) . Мы проплывём вдоль главных достопримечательностей европейского берега, углубляясь в пролив. Это даст вам общее представление о его масштабах и красоте.

. Мы проплывём вдоль главных достопримечательностей европейского берега, углубляясь в пролив. Это даст вам общее представление о его масштабах и красоте. пешеходную прогулку по берегу (2 часа) и самые живописные точки:

— крепость Румели Хисары (входной билет — 10 лир)

— район Арнавуткёй: аристократический анклав с кружевными османскими виллами

— бухта Бебек

— район Ортакёй с ювелирными лавками и уютными ресторанами

Организационные детали

Важно! Если вы бронируете экскурсию более чем за 1,5 месяца до желаемой даты, пожалуйста, напишите мне перед оформлением заказа, чтобы мы могли заранее согласовать день и время.

Дополнительные расходы