128 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Приглашаю вас на необычный круиз по Босфору.
Мы не просто насладимся классической поездкой на кораблике, но и сойдём на берег, где посетим старинную крепость и живописные районы-бухты с кружевными османскими особняками. А ещё прогуляемся вдоль знаменитой стамбульской марины с красивыми яхтами.
Мы не просто насладимся классической поездкой на кораблике, но и сойдём на берег, где посетим старинную крепость и живописные районы-бухты с кружевными османскими особняками. А ещё прогуляемся вдоль знаменитой стамбульской марины с красивыми яхтами.
Описание экскурсии
Этот маршрут — идеальный способ увидеть главные красоты Босфора без суеты. Вы получите не только яркие впечатления, но и прекрасные фотографии.
- Сначала мы проплывём на корабле вдоль европейского берега, чтобы оценить масштаб и панорамы
- Затем сойдём на берег и погрузимся в атмосферу аристократических районов
- По пути поговорим об истории Стамбула 19-20 веков, судьбах людей, которые строили здесь свои дворцы, и о значении каждого места, которое мы посетим
- Если устанете, устроим сладкую паузу для дегустации настоящих турецких десертов в одном из лучших кафе
Маршрут и ключевые точки
Общая продолжительность экскурсии — около 3,5 часов. Маршрут чётко выстроен и включает:
- круиз по Босфору (45 минут). Мы проплывём вдоль главных достопримечательностей европейского берега, углубляясь в пролив. Это даст вам общее представление о его масштабах и красоте.
- пешеходную прогулку по берегу (2 часа) и самые живописные точки:
— крепость Румели Хисары (входной билет — 10 лир)
— район Арнавуткёй: аристократический анклав с кружевными османскими виллами
— бухта Бебек
— район Ортакёй с ювелирными лавками и уютными ресторанами
Организационные детали
Важно! Если вы бронируете экскурсию более чем за 1,5 месяца до желаемой даты, пожалуйста, напишите мне перед оформлением заказа, чтобы мы могли заранее согласовать день и время.
Дополнительные расходы
- Поездка на кораблике: 15 лир с человека (включая билет для гида)
- Проездной на автобус: 6 лир с человека (или такси, ориентировочно 20 лир)
- Входной билет в крепость Румели Хисары: 10 лир с человека (обратите внимание: по понедельникам крепость закрыта)
- Расходы на остановки в кафе и дегустацию десертов — по вашему желанию
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гала — ваш гид в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 1 час 10 минут
Провёл экскурсии для 4990 туристов
Я профессиональный историк, в прошлом преподаватель вуза. Гид с лицензией Министерства туризма и культуры Турецкой Республики. Специализируюсь на классической истории, архитектуре, культуре, урбанистике, социальной демографии, классическом и современном искусстве. Живу
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 158 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
взяли индивидуальную экскурсию по Босфору с Галой и были в полневшем восторге! Благодарю🙏🏻 теперь жду следующую поездку чтобы еще куда-нибудь пойти❤️
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О
Экскурсия прошла отлично! Гала великолепная рассказчица, прекрасно держит внимание и уважительно относиться к интересам и пожеланиям каждого участника. Стамбул с Босфора великолепен, отличный маршрут для погружения ещё в один район Стамбула.
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С
Гала интересный человек и рассказчик. Умеет работать с туристами. Провела нам экскурсию по Босфору, было интересно. Профессиональный подход, информация преподносилась легко. Видно, что Гала любит свою сферу деятельности и увлекательно делится знаниями. Рекомендуем. Вернемся к ней 🙏.
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А
Стамбул очень интересный город! Гала отличный рассказчик, хорошо знает историю и готова очень много рассказывать про данный город! Показала нам много интересных мест и рассказала много чего интересного. Жалко что
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Т
Экскурсия очень понравилась. После нескольких дней экскурсий,экскурсия с Gala была как глоток свежего воздуха. Мы проплыли по Босфору, прогулялись по набережной. Было ощущение,что мы знакомы очень давно. Gala преподносит исторический
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Думаю, что просто проплыть на кораблике по Босфору,вы не получите и десятой части впечатлений, которые получили мы. На экскурсионном кораблике объявляют информацию на английском, слышно плохо, потому что рядом много
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