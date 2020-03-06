128 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

На протяжении всего маршрута нас будут сопровождать самые живописные виды и панормамы Босфора. Количество бесподобных фотографий и впечатлений превысит все ваши ожидания. А дегустация настоящих турецких десертов в лучших кафе станет отдельной изюминкой этого дня и доставит массу удовольствия и вам и вашим детям.

Пока мы будем плыть вдоль Босфора на круизном кораблике и после гулять по берегу, я расскажу вам об истории Стамбула и Турции XIX-XX веков, а также обо всех достопримечательностях расположенных на берегах Босфора.

Круиз идеально подходит семьям с детьми!

Что вас ожидает

Прогулка длится ориентировочно 3,5 часа и включает поездку 45 минут на корабле вдоль самых главных достопримечательностей европейского берега в глубь Босфора и обратный путь по берегу с посещением самых живописных мест и районов: