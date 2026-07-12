128 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Из Стамбула - к сокровищам Босфора

Прогулка на корабле и пешеходный променад по живописным набережным вдоль бухт
Приглашаю вас на необычный круиз по Босфору.

Мы не просто насладимся классической поездкой на кораблике, но и сойдём на берег, где посетим старинную крепость и живописные районы-бухты с кружевными османскими особняками. А ещё прогуляемся вдоль знаменитой стамбульской марины с красивыми яхтами.
5
158 отзывов
Из Стамбула - к сокровищам Босфора
Из Стамбула - к сокровищам Босфора
Из Стамбула - к сокровищам Босфора

Описание экскурсии

Этот маршрут — идеальный способ увидеть главные красоты Босфора без суеты. Вы получите не только яркие впечатления, но и прекрасные фотографии.

  • Сначала мы проплывём на корабле вдоль европейского берега, чтобы оценить масштаб и панорамы
  • Затем сойдём на берег и погрузимся в атмосферу аристократических районов
  • По пути поговорим об истории Стамбула 19-20 веков, судьбах людей, которые строили здесь свои дворцы, и о значении каждого места, которое мы посетим
  • Если устанете, устроим сладкую паузу для дегустации настоящих турецких десертов в одном из лучших кафе

Маршрут и ключевые точки

Общая продолжительность экскурсии — около 3,5 часов. Маршрут чётко выстроен и включает:

  • круиз по Босфору (45 минут). Мы проплывём вдоль главных достопримечательностей европейского берега, углубляясь в пролив. Это даст вам общее представление о его масштабах и красоте.
  • пешеходную прогулку по берегу (2 часа) и самые живописные точки:
    — крепость Румели Хисары (входной билет — 10 лир)
    — район Арнавуткёй: аристократический анклав с кружевными османскими виллами
    — бухта Бебек
    — район Ортакёй с ювелирными лавками и уютными ресторанами

Организационные детали

Важно! Если вы бронируете экскурсию более чем за 1,5 месяца до желаемой даты, пожалуйста, напишите мне перед оформлением заказа, чтобы мы могли заранее согласовать день и время.

Дополнительные расходы

  • Поездка на кораблике: 15 лир с человека (включая билет для гида)
  • Проездной на автобус: 6 лир с человека (или такси, ориентировочно 20 лир)
  • Входной билет в крепость Румели Хисары: 10 лир с человека (обратите внимание: по понедельникам крепость закрыта)
  • Расходы на остановки в кафе и дегустацию десертов — по вашему желанию

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гала
Гала — ваш гид в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 1 час 10 минут
Провёл экскурсии для 4990 туристов
Я профессиональный историк, в прошлом преподаватель вуза. Гид с лицензией Министерства туризма и культуры Турецкой Республики. Специализируюсь на классической истории, архитектуре, культуре, урбанистике, социальной демографии, классическом и современном искусстве. Живу
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в Стамбуле с 2015 года. Буду рада поделиться своими знаниями и любовью к городу с теми, кто хочет понять непростую многослойную историю города, прочувствовать его колоритную атмосферу и при этом не умереть от скуки:) Знакомство со Стамбулом в моей компании сопровождается отменным юмором, легендами, яркими сюжетами современной жизни, красивыми видами и дегустацией традиционных турецких вкусностей.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 158 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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А
взяли индивидуальную экскурсию по Босфору с Галой и были в полневшем восторге! Благодарю🙏🏻 теперь жду следующую поездку чтобы еще куда-нибудь пойти❤️
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О
Экскурсия прошла отлично! Гала великолепная рассказчица, прекрасно держит внимание и уважительно относиться к интересам и пожеланиям каждого участника. Стамбул с Босфора великолепен, отличный маршрут для погружения ещё в один район Стамбула.
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С
Гала интересный человек и рассказчик. Умеет работать с туристами. Провела нам экскурсию по Босфору, было интересно. Профессиональный подход, информация преподносилась легко. Видно, что Гала любит свою сферу деятельности и увлекательно делится знаниями. Рекомендуем. Вернемся к ней 🙏.
Гала интересный человек и рассказчик. Умеет работать с туристами. Провела нам экскурсию по Босфору, было интересно.
Гала интересный человек и рассказчик. Умеет работать с туристами. Провела нам экскурсию по Босфору, было интересно.
Гала интересный человек и рассказчик. Умеет работать с туристами. Провела нам экскурсию по Босфору, было интересно.
Гала интересный человек и рассказчик. Умеет работать с туристами. Провела нам экскурсию по Босфору, было интересно.
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А
Стамбул очень интересный город! Гала отличный рассказчик, хорошо знает историю и готова очень много рассказывать про данный город! Показала нам много интересных мест и рассказала много чего интересного. Жалко что
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наша экскурсия длилась всего 3.5 часа, а больше на наши дни у нее не было свободного времени. Так же Гала любезно помогла нам забронировать ресторан, дала рекомендации куда имело бы смысл сходить в следующее посещение города. Если мы еще раз соберемся в Стамбул, мы обязательно постараемся забронировать у нее экскурсии по исторической части. Спасибо гиду за отлично проведенное время!

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Т
Экскурсия очень понравилась. После нескольких дней экскурсий,экскурсия с Gala была как глоток свежего воздуха. Мы проплыли по Босфору, прогулялись по набережной. Было ощущение,что мы знакомы очень давно. Gala преподносит исторический
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материал так легко и понятно,расставив все по своим местам. Она просто кладезь знаний,человек очень образованный и приятный. Задав вопрос не по экскурсии,а про исторический факт связанный с Турцией,я получила такой ответ,который много расставил на свои места в моем понимании. Свой ответ Gala преподнесла не как только своё личное мнение,но и авторов которые это написали. Огромное спасибо за экскурсию и информацию. Всем советую. Если буду ещё раз в Стамбуле обязательно обращусь к Gala.

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Kolpakova
Думаю, что просто проплыть на кораблике по Босфору,вы не получите и десятой части впечатлений, которые получили мы. На экскурсионном кораблике объявляют информацию на английском, слышно плохо, потому что рядом много
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общающихся между собой людей. Сама прогулка длится 45-50 минут, затем мы прогулялись с Галой по набережным Босфора в обратном направлении.
Гала учла наши пожелания, мы сделали остановку попить кофе, съесть мороженое и попробовать стамбульские мидии и кокореч. Ну и на всем протяжении нашего путешествия мы получили массу интересной информации о Стамбуле и Турции (в том числе и режиме вопрос-ответ). Спасибо за знакомство со Стамбулом!!!

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