128 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Прогулка на корабле и пешеходный променад по живописным набережным Босфора вдоль бухт

Gala
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Gala – ваш гид
Приглашаю вас на необычный круиз по Босфору.

Мы не просто насладимся классической поездкой по Босфору на кораблике, но и сойдем на берег, где посетим старинную крепость, живописные районы-бухты с кружевными османскими особняками, пройдемся вдоль знаменитой Стамбульской марины с самыми красивыми яхтами!
107 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
На кораблике
Продолжительность 3.5 часа
До 3 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии128 отзывов
4.87
Сокровища Босфора
Сокровища Босфора

На протяжении всего маршрута нас будут сопровождать самые живописные виды и панормамы Босфора. Количество бесподобных фотографий и впечатлений превысит все ваши ожидания. А дегустация настоящих турецких десертов в лучших кафе станет отдельной изюминкой этого дня и доставит массу удовольствия и вам и вашим детям.

Пока мы будем плыть вдоль Босфора на круизном кораблике и после гулять по берегу, я расскажу вам об истории Стамбула и Турции XIX-XX веков, а также обо всех достопримечательностях расположенных на берегах Босфора.

Круиз идеально подходит семьям с детьми!

Что вас ожидает

Прогулка длится ориентировочно 3,5 часа и включает поездку 45 минут на корабле вдоль самых главных достопримечательностей европейского берега в глубь Босфора и обратный путь по берегу с посещением самых живописных мест и районов:

  • Румели Хисары (крепость с потрясающей панорамой Босфора, входной билет 10 лир);
  • аристократический район Арнавуткёй с кружевными османскими виллами у воды, пешая прогулка вдоль самой живописной набережной Босфора и марины с яхтами;
  • посещение элитного района-бухты Бебек (остановка в кафе у самой кромки воды с потрясающим видом на Босфор);
  • заканчивается маршрут в романтичном Ортакёе у знаменитого моста Босфор — районе творческой богемы, ювелиров и ресторанчиков.

Организационные детали

Дополнительные расходы

  • билеты на корабль 15 лир/чел (+1 для меня)
  • билеты на автобус 6 лир/чел (или такси ориентировочно 20 лир)
  • билеты в крепость 10 лир/чел (по средам крепость закрыта на выходной)
  • затраты на остановки в кафе и дегустацию десертов (по желанию)
Сокровища Босфора
Сокровища Босфора
Сокровища Босфора
Сокровища Босфора
Сокровища Босфора
Сокровища Босфора

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Gala
Gala
Я профессиональный историк и преподаватель ВУЗа, специализируюсь на культуре и искусстве Османской Империи и Византии. Живу в Стамбуле почти 10 лет. Работаю в команде лицензированных гидов и рада делиться своими знаниями и любовью к городу с теми, кто хочет и понять историю и прочувствовать колоритную атмосферу. Знакомство со Стамбулом в моей компании сопровождается отменным юмором, легендами, яркими сюжетами современной жизни, красивыми видами и дегустацией традиционных турецких вкусностей.
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128 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

6 марта 2020
Нам с женой экскурсия понравилась. Правильно сделали, что записались на начало нашего пребывания в Стамбуле - после поездки по Босфору сложилась чёткая картинка расположения всех основных достопримечательностей города. Гид Гала подробно рассказала историю и архитектурные особенности районов Стамбула, мимо которых мы перемещались. Без проблем ответила на все наши бытовые вопросы по проезду, обмену валюты, питанию, шоппингу и т.д. Рекомендую всем возрастным категориям, физическая нагрузка вполне гуманная).
22 февраля 2020
Абсолютно не информативная и непрофессиональная экскурсия.
Здесь не ищите исторических фактов и увлекательных рассказов про Стамбул.
1 февраля 2020
Спасибо Галине за интересную и познавательную экскурсию!
Получили огромное удовольствие, как от самой экскурсии, так и от общения с Галиной ))
В следующий приезд в Стамбул обязательно продолжим знакомством с городом в ее сопровождении!
30 января 2020
С мужем заказали две экскурсии у Галы, чтобы не обычно отметить день рождение. Экскурсии были лучшим подарком ко дню рождения. Очень увлекательная, познавательная, не забываемая экскурсия. Хорошо организована, продумана до мелочей. Главная жемчужина экскурсии это гид, у которой и голос и рассказ погружает тебя в каждую эпоху. Нам очень повезло, что мы выбрали именно гида- Галу. Гид знает историю Турции, может ответить на любой вопрос.
14 января 2020
Галя, еще раз спасибо за экскурсию! Много информации, красивый маршрут. Было очень интересно.
4 января 2020
Отличная экскурсия и экскурсовод замечательный! Галя рассказчик очень хороший. В простой и доступной форме поведала обо всем! За три часа этой экскурсии запомнили больше, чем за 8 часов предыдущей экскурсии. Рассказ выстроен лаконично по датам, не перепрыгивая с одной на другую!
28 декабря 2019
Огромное спасибо Гале за приятную и содержательную прогулку по Босфору! Получили много полезной и интересной информации и полюбовались видами Стамбула. Гала - отличный гид, прекрасно разбирается в истории, чётко и структурированно подаёт материал по теме экскурсии и готова ответить на вопросы о жизни в Стамбуле . Рекомендую!
26 декабря 2019
От всей нашей дружной компании, благодарим Галу за отличную экскурсию, красивые места, новую информацию! Как мне кажется, сложно самостоятельно, в чужом городе быстро составить не туристический, но интересный маршрут, Гала сделала это за Вас! С Галой приятно и легко общаться, много разносторонней и полезной информации!! Если хотите прикоснуться к красивому- вам на экскурсию по Босфору! Приятный бонус, классные кафешки и ресторанчики, где можно остановиться, полюбоваться заливом, насладиться изысканными сладостями! Очень рекомендую!
11 декабря 2019
Компактная, содержательная и не утомительная экскурсия. Босфор прекрасен.Всё понравилось.
27 ноября 2019
Гала - замечательный гид. Рассказ был динамичным и интересным, маршрут насыщенным но при этом не утомительным. Очень понравилось насколько легко Гала отвечает на вопросы и возвращается к теме экскурсии. Большое спасибо за приятное общение!
Ещё 118 отзывов

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