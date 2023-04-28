Прекрасная прогулка по Стамбулу с профессиональным фотографом. Невероятные исторические места, парки, скверы и запечатление Вас на лучшем фототуре! Вы будете с профессиональным фотографом из Москвы!

Только представьте: чашечка вкуснейшего кофе + отличное настроение + невероятно красивые локации, фасады, улочки, кофейни, насыщенный самобытный декор живого города и конечно же ВЫ! Такие эмоции должны остаться в памяти на долгое время!

Приглашаем вас на индивидуальный фото-прогулку до 4х человек!