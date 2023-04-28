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Что вас ожидает:
- Яркие краски Балата
- Аутентичное место - еврейский квартал Балат с одной из красивейших и старейших синагог, вы удивитесь, насколько он отличается своей не типичной архитектурой: разноцветные фасады, атмосферные кафе… - настоящая кладезь пространств для красивых фотокарточек.
- Сладкую часть города - Истикляль - маленький рай для ценителей кондитерских удовольствий. Местный Арбат с католическими храмами, музеями и кинотеатрами, ночными клубами, а также башня Османской империи и красный исторический трамвай, пожалуй, самое инстаграммное место.
- Самобытный Кадыкёй
- Стамбул с пикантной ноткой Азии - район Кадыкёй. Современно, модно, ритмично. Другие - локаничные витрины и площадки для фотосьемки: витрины и граффити. Устроим небольшую фотосессию на местном рыночке? А на набережной района Мода полюбуемся панорамой Мраморного моря и района Султанахмет.
- Завершим наше путешествие во дворце султанов - Долмабахче - это крупнейший исторический дворец на берегу Босфора. Различные эпохи империи и историческая атмосфера настроит вас на лад роскоши. Ворота сокровищ, зала Церемоний - чем не сцена из исторического сериала?
- Наша турецкая сказка завершиться именно здесь…
- Ну, что, начнем?
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Прекрасная прогулка по Стамбулу с профессиональным фотографом. Невероятные исторические места, парки, скверы и запечатление Вас на лучшем фототуре! Вы будете с профессиональным фотографом из Москвы!
Только представьте: чашечка вкуснейшего кофе + отличное настроение + невероятно красивые локации, фасады, улочки, кофейни, насыщенный самобытный декор живого города и конечно же ВЫ! Такие эмоции должны остаться в памяти на долгое время!
Приглашаем вас на индивидуальный фото-прогулку до 4х человек!
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Профессиональный фотограф. А при заказе гида-экскурсовода мы дарим вам скидку -35%. При необходимости фото-экскурсию можно провести на автомобиле Mercedes Vito комфорт класс +135 евро (по завершению тура, автомобиль будет в вашем распоряжении ещё целый час (в пределах центра Стамбула))
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: По договоренности, любая удобная для Вас локацияЗавершение: Дворец Долмабахче
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
- Важная информация
- Продолжительность фототура: до 3 ч.
- Место начала: любая удобная для Вас локация
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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