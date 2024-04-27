Добро пожаловать на прекрасную прогулку по Стамбулу в компании профессионального фотографа.
Вас ждут невероятные исторические места, парки, скверы — запечатлим вас на фото! Только представьте: чашечка вкуснейшего кофе, отличное настроение, невероятно красивые локации, фасады, улочки, кофейни, насыщенный самобытный декор живого города и конечно же ВЫ сами!
Вас ждут невероятные исторические места, парки, скверы — запечатлим вас на фото! Только представьте: чашечка вкуснейшего кофе, отличное настроение, невероятно красивые локации, фасады, улочки, кофейни, насыщенный самобытный декор живого города и конечно же ВЫ сами!
Описание фото-прогулкиПрекрасная фотопрогулка по Стамбулу Только представьте: чашечка вкуснейшего кофе, отличное настроение, невероятно красивые локации, фасады, улочки, кофейни, насыщенный самобытный декор живого города и конечно же ВЫ — такие эмоции должны остаться в памяти на долгое время и быть запечатлены на фото! Приглашаем вас на индивидуальную фотопрогулку по Стамбулу с профессиональным фотографом. Яркие краски Балата и сладкий Истикляль Еврейский квартал Балат — аутентичное место с одной из красивейших и старейших синагог. Вас удивит, насколько он отличается своей не типичной архитектурой: разноцветные фасады, атмосферные кафе — настоящая кладезь пространств для красивых фото. Также вы посетите сладкую часть Стамбула. Истикляль — маленький рай для ценителей кондитерских удовольствий, эдакий местный Арбат с католическими храмами, музеями и кинотеатрами, ночными клубами, а также башней Османской империи и красным историческим трамваем. Самобытный Кадыкёй Район Кадыкёй — это Стамбул с пикантной ноткой Азии. Здесь современно, модно, ритмично. Устроим небольшую фотосессию на местном рыночке, а на набережной района Мода полюбуемся панорамой Мраморного моря и района Султанахмет. Завершим наше путешествие во дворце султанов Долмабахче —крупнейшем историческом дворце на берегу Босфора. Различные эпохи империи и историческая атмосфера настроят вас на лад роскоши. Ворота сокровищ, зала Церемоний — чем не сцена из исторического сериала? Наша турецкая сказка завершиться именно здесь. Важная информация:
- При заказе гида-экскурсовода, дарим вам скидку -35%.
- При необходимости фотоэкскурсию можно провести на автомобиле Mercedes Vito комфорт класс +135 евро (по завершению тура, автомобиль будет в вашем распоряжении ещё целый час в пределах центра Стамбула).
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Квартал Балат
- Истикляль
- Район Кадыкёй
- Дворец Долмабахче
Что включено
- Профессиональная фотосессия
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договоренности, любая удобная для Вас локация
Завершение: Дворец Долмабахче
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- При заказе гида-экскурсовода, дарим вам скидку - 35%
- При необходимости фотоэкскурсию можно провести на автомобиле Mercedes Vito комфорт класс +135 евро (по завершению тура, автомобиль будет в вашем распоряжении ещё целый час в пределах центра Стамбула)
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Отличная прогулка, прекрасные фото)
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